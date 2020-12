Italiaanse voetballegende Paolo Rossi (64) overleden

Paolo Rossi (midden) tijdens het WK in 1982. Beeld AFP

In Italië wordt met verslagenheid gereageerd op zijn dood. Zijn echtgenote schrijft op Instagram dat Rossi ongeneeslijk ziek was.

‘Verschrikkelijk triest nieuws: Paolo Rossi heeft ons verlaten’, zei presentator Enrico Varriale bij RAI Sport, de zender waar Rossi als commentator actief was donderdag. La Gazzetta Dello Sport spreekt van ‘vreselijk nieuws midden in de nacht’ over ‘de held van 1982'. ‘Dit verstoort alle Italianen en de gehele voetbalwereld.’

In Italië maakte Rossi zich met name onsterfelijk door zijn optreden op het WK van 1982 in Spanje. Hij werd topscoorder met zes goals, waaronder een hattrick in de tweede poulefase tegen favoriet Brazilië (3-2) en twee in de met 2-0 gewonnen halve finale tegen Polen. In de eindstrijd tegen West-Duitsland (3-1) tekende hij ook voor een treffer. Naast topscoorder en WK-winnaar werd hij ook uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Het was de opmaat naar de Ballon d’Or, die hij later dat jaar kreeg uitgereikt.

Rossi speelde uiteindelijk 48 interlands voor de ‘Azzurri’ en maakte twintig goals. Tijdens zijn clubcarrière speelde hij voor Juventus, Vicenza, Como, Perugia, AC Milan en Hellas Verona. Met Juve won Rossi de Europa Cup II in 1984 en een jaar later de Europa Cup I. In 1987 stopte hij met voetballen na een laatste seizoen bij Hellas.

In 1980, toen hij voor Perugia speelde, werd de Italiaan voor drie jaar geschorst wegens betrokkenheid bij een matchfixingschandaal. De schorsing werd later teruggebracht tot twee jaar, waardoor de aanvaller toch meekon naar het WK.