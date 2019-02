Italiaanse miljoenen lagen klaar, God zei nee tegen Zwollenaar Kingsley Ehizibue

Lennart Thy (links) en Kingsley Ehizibue (rechts) van PEC Zwolle Beeld BSR/SOCCRATES, BSR Agency

Bij Genoa lag 1,7 miljoen euro per jaar klaar voor Kingsley Ehizibue. De 23-jarige verdediger van PEC Zwolle hoefde alleen nog zijn handtekening te zetten onder het vierenhalfjarige contract bij de nummer dertien uit de Serie A. Het was de kans om in een Europese topcompetitie te voetballen en zichzelf en zijn familie financieel onafhankelijk te spelen.

Toch besloot Ehizibue, jeugdexponent van PEC en bezig aan zijn vierde volledige seizoen in het eerste elftal, ervan af te zien. Alle rooskleurige toekomstplannen ten spijt. Zijn gevoel hield hem tegen. ‘Het was de moeilijkste beslissing in mijn leven. Ik heb mezelf nog proberen om te praten, maar had geen vrede in mijn hart’, zegt Ehizibue vanuit de perskamer in Zwolle over de paar hectische dagen in Italië.

De KNVB schreef in de winterse transferperiode, die donderdagavond sloot, 149 spelers over naar een andere club, maar het meest in het oog sprong de transfer die niet doorging. Welke voetballer zou zo’n salaris kunnen weerstaan? En wie wil nou niet duelleren met Cristiano Ronaldo en al die andere sterren?

PEC-trainer Jaap Stam noemde de beslissing van zijn rechtsback dapper. Aanvoerder Bram van Polen zei dat het zijn ploeggenoot siert dat hij niet voor het grote geld koos. En Nico Dijkshoorn bewonderde Ehizibue in zijn column in Voetbal International omdat hij ‘niet koos voor een paar oude gebouwen en een stevig salaris, maar luisterde naar zijn hart’.

Kingsley Ehizibue Beeld BSR/SOCCRATES , BSR Agency

Gevoelsmens

Waar het tegenstribbelende gevoel vandaan kwam, weet de jeugdinternational nog steeds niet. De afgelopen week vroeg hij zichzelf meerdere malen af of het de spanning, zenuwen of angst was die hem deed besluiten zijn droomtransfer af te blazen. ‘Ik heb altijd tegen mezelf gezegd: als er een mooie club komt waar ik veel geld kan verdienen, dan ga ik. Maar eenmaal in Genua zei mijn hart dat ik het niet moest doen. Ik ben een gevoelsmens.’

De overgang leek in kannen en kruiken. PEC dacht een recordbedrag (tussen de 2- en 3 miljoen euro) binnen te hebben toen technisch directeur ­Gerard Nijkamp anderhalve week geleden samen met Ehizibue en zijn zaakwaarnemer in het vliegtuig stapte. De ontvangst in Italië was goed, de mensen vriendelijk en de aanbieding top.

Maar ’s avonds op zijn hotelkamer bleef Ehizibue twijfels houden. De gelovige verdediger richtte zich tot de Heer. ‘Ik volg altijd Zijn pad. Als ik mijn eigen pad volg, leidt het uiteindelijk tot teleurstellingen. Bij God weet ik dat het goed komt. Daarom heb ik Hem die avond gevraagd wat zijn plan was. Als hij wilde dat ik het deed, had ik het gedaan.’

Tijdens de medische keuring de volgende ochtend, voerde hij een innerlijk gevecht met zichzelf. Hij vroeg zich af wat zijn gevoel betekende, waar het vandaan kwam. Een antwoord bleef uit. Ook dacht hij aan zijn familie, die hij met het riante salaris de rest van zijn leven zou kunnen onderhouden. ‘Hoe kun je daar nee tegen zeggen, hè?’, vraagt hij zichzelf hardop af. ‘Ik zou elke speler die dit bedrag zou laten lopen ook voor gek hebben verklaard, maar ik kon gewoon geen ja zeggen.’

Na de medische keuring besloot hij het slechte nieuws aan Nijkamp mee te delen. Die vond dat hij het zelf tegen Genoa moest vertellen. De club reageerde verbaasd en wilde van Ehizibue weten wat ze niet goed hadden gedaan. Een bevredigend antwoord kon hij niet geven. Alles was top en toch wilde hij niet. Zonder een miljoenencontract op zak stapte hij weer in het vliegtuig naar Nederland.

Spijtgevoelens

Bang voor spijtgevoelens is hij niet. ‘Ik heb Hem om advies gevraagd en aan de hand daarvan mijn gevoel laten spreken. Daarom weet ik dat het goed is. Ik luister al heel mijn leven naar God.’ Ehizibue ging als klein kind al met zijn ouders, die vanuit Nigeria via Duitsland naar Nederland kwamen, wekelijks naar de kerk. Door het drukke voetbalschema lukt dat niet meer. Maar nog altijd besteedt hij dagelijks een uur aan zijn geloof.

Kingsley Ehizibue van PEC Zwolle en Joey Konings van Heracles Almelo Beeld BSR/SOCCRATES , BSR Agency

Zo is hij aangesloten bij Ballers in God (BIG), een beweging voor diep christelijke voetballers. Twee keer per week heeft hij een telefonisch groepsgesprek met onder meer Jeffrey Sarpong (AO Xanthi), Elson Hooi (ADO Den Haag) en Fabian Sporkslede (NAC) over het geloof. ‘We praten over van alles, maar uiteindelijk is God wat ons verbindt.’

Ook heeft hij een app voor de bijbel, die hij regelmatig opent. Hij lacht: ‘Soms moet ik kiezen op mijn telefoon: Instagram of de bijbel. Natuurlijk zit ik ook op sociale media, maar ik wil ook wat tijd inruimen voor mijn geloof. Dat geeft me houvast en maakt me sterk.’

Is hij niet bevreesd dat hij clubs voor in de toekomst heeft afgeschrikt door lastminute van een grote transfer af te zien? ‘Totaal niet. Al zou ik alle clubs hebben afgeschrikt, dan is dat maar zo. Hoe gek dat ook klinkt. Ik ben eerlijk naar mezelf geweest, dat is voor mij het belangrijkst. Uiteindelijk gaat het er niet om wat ik doe, maar wie ik ben als persoon.’