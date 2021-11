ISL-oprichter Grigorishin weet het zeker: ‘Iedereen krijgt z’n geld, het is geen issue’

Het is niet makkelijk om een interview te krijgen met Konstantin Grigorishin, het brein achter de lucratieve zwemcompetitie International Swimming League. De Rusissch-Oekraïense miljardair zou maanden geleden al beschikbaar zijn via zoom, maar een afspraak maken gaat moeilijk. Vlak voor de play offs in Eindhoven, waar de ISL de komende drie weekenden gehouden wordt, lukt het ineens toch.

De deelnemers aan de ISL-wedstrijden in Napels genieten van de show. Beeld Giorgio Scala / Deepbluemedia / Insidefoto

In een hotel in Eindhoven wacht de 55-jarige zakenman, die zijn fortuin verdiende in de gasindustrie, op het gesprek. Als het over zwemmen gaat, veert hij op uit zijn stoel. Grigorishin is een liefhebber. Maar hij mist spektakel in de zwemsport, zegt hij. ‘Ik heb nooit begrepen waarom zwemmen nog steeds zo saai is om naar te kijken. Het is één van de meest beoefende sporten ter wereld. Zwemmers hebben een perfect sportlijf. Maar de wedstrijden zijn vreselijk ouderwets.’

Daarom bedacht hij de ISL, waarin 300 topzwemmers in futuristische zwemarena’s onder luide beats en een opzwepende speaker om grote bedragen in teams tegen elkaar strijden. In Eindhoven is het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion omgetoverd tot een disco met gigantische beeldschermen waarop bewegende draken, metalen vogels en een haai te zien zijn.

Kan wel wat spannender

Zelf zat Grigorishin als zwemouder in de weekenden urenlang in een heet bad om naar de wedstrijden van zijn zoon Ivan te kijken. Hij vroeg zich af of het niet wat spannender kon. Waarom bestaan er nog series en halve finales op de grote toernooien, vraagt hij zich af. ‘Die series hebben geen enkele commerciële waarde. Wie wil dat nou zien? Waarom moet Ranomi Kromowidjojo in de ochtend bewijzen dat ze goed genoeg is voor de finale? Het is alsof Messi in de ochtend nog een potje moet voetballen om te laten zien dat hij geschikt is om ‘s avonds in de Champions League te spelen.’

Bij de ISL duurt een wedstrijd slechts twee uur. De afstanden volgen elkaar in rap tempo op. Zwemmers doen meerdere races in verschillende steden gedurende het jaar. Door vaker te starten moeten de anonieme sporters die met badmuts en bril door het water gaan bekender worden, zegt Grigorishin. ‘Als Ruud van Nistelrooij maar één keer in de vier jaar bekeken werd, was hij ook nooit bekend geworden. Zwemmers moeten vaker zwemmen. Mensen kijken nu maar één keer in de vier jaar naar de sport, tijdens de olympische finales. ’

Betalingsproblemen?

Zwemmers kunnen enorme bedragen verdienen binnen de ISL, waar dit jaar een prijzenpot van 6,9 miljoen dollar wordt verdeeld. Probleem is dat het geld niet op tijd wordt betaald. Toen de Volkskrant hier twee weken geleden over schreef, werd dat op een persconferentie door de organisatie afgedaan als ‘fake news’. Op het moment dat de play-offs in Eindhoven begonnen, donderdagavond, hadden nog niet alle zwemmers hun geld van vorig jaar binnen. Ook de speciale coronavergoeding die Grigorishin had beloofd omdat er vorig jaar geen wedstrijden waren, is in ieder geval bij één team nog niet binnen.

Konstantin Grigorishin, de oprichter van de International Swimming League. Beeld Getty Images

Er mag van de organisatie één vraag over het onderwerp worden gesteld aan Grigorishin. Hij blijft er vaag over. ‘De betalingen zijn gedaan. Ja, soms zijn we wat later geweest. Twee of drie maanden. Vanwege corona, vanwege technische issues. Soms zijn er wat onvoorspelbare moeilijkheden. Het is geen grote issue. We doen ons best. Uiteindelijk krijgt iedereen betaald.’

Door de komst van de extra competitie kunnen zwemmers meer verdienen. Door de concurrentie van de ISL gooide ook de wereldzwembond Fina het prijzengeld omhoog.

Gedreigd met boycot

Sommige zwemmers hebben gedreigd met een boycot van de ISL als het geld nog langer achter zou blijven. Dat lijkt geholpen te hebben. Er kwamen in de afgelopen twee weken weer achterstallige betalingen binnen. Uiteindelijk kwam er, volgens Grigorishin, één zwemmer niet opdagen. ‘Ik begrijp niet waarom, want hij is wel gewoon betaald. Ik denk dat hij niet in vorm is en bang is dat hij zijn punten kwijtraakt. Ik vind zijn actie vreemd. Ik vind dat je loyaal moet blijven aan je organisatie, of anders ergens anders moet zwemmen.’

Grigorishin moest erg wennen aan zijn start met de ISL in de sportwereld, zegt hij. De organisatie ging niet altijd zoals gehoopt in de eerste drie seizoenen. Geld was vaak een punt van discussie. ‘We hebben nog niet veel vrienden. Er zijn roofdieren die op ons jagen omdat we nieuw zijn. Soms leveren de mensen waar we mee werken geen goede service. We zoeken nog naar betrouwbare partners voor de toekomst.’

Ook in Eindhoven liep niet alles gesmeerd. Perschef Marcel Tabbers legde zijn functie vlak voor de start van het evenement neer omdat hij het niet eens was met de gang van zaken.

Ondanks alles hoopt Grigorishin dat zijn evenement in de toekomst behouden blijft, en ook zonder zijn miljoenen kan. Zo ver is het nog niet. De ISL is voor de financiën afhankelijk van de geldstroom van de oprichter. ‘Er zijn sponsors nodig om zelfvoorzienend te worden. Die hebben we nog niet genoeg.’

Van de kaartenverkoop moet hij het ook nog niet hebben. Hoewel, de opkomst in Eindhoven valt niet tegen op eerste dag met lichtshow.