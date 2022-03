Is Tadej Pogacar een kannibaal? Hij lijkt me zorgelozer dan Merckx ooit was

Zaterdagmiddag deed ik er nog maar een lusje bij op de racefiets. Zo’n lekker zonnetje ook, en, niet onbelangrijk voor hoogstaand genot, een wind die zo flauw was dat ik me de hele tijd beresterk voelde. Zo miste ik natuurlijk wel het eerste uur van rechtstreekse uitzending van de koers Strade Bianche met zijn middeleeuwse assenpaden, maar mijn solidaire gedachten waren wel degelijk bij de coureurs die het veel slechter hadden dan ik. Hoe slechter ze zich voelden, hoe beter voor de sport: lijden is luxe.

Hij was al vertrokken toen ik de televisie inschakelde, Tadej Pogacar, in zijn eentje. Ik zag een gepantserd voertuig over Toscaans grondgebied razen. Een kilometer of veertig was het nog, hallo! De commentatoren waren angstvallig stil. Alsof zelfs zij geen antwoord hadden op de overmacht. Een kilometer of twintig later klonk er iets van hoop op meer strijd en controverse: hij rijdt toch wat hoekig nu.

Pogacar rijdt altijd hoekig. Hoekig en onverschillig; het is de stijl van het raadsel. Mathieu van der Poel rijdt ook altijd hoekig, en met een hoge rug. Als hij niet geblesseerd thuis zit tenminste.

Hij won na een solo van vijftig kilometer, maar de fatale vernedering moest nog komen. Dat hij niet gedacht had alleen voorop te komen, dat het vaatje energie te vroeg was leeggeraakt, dat hij zich op het laatst had afgevraagd waar de rest eigenlijk bleef terwijl hij maar om bleef kijken. Alsof hij met de moderne communicatiemiddelen onwetend was van de ravage achter zijn rug.

Tadej Pogacar is zo goed dat hij zich een set leugens kan permitteren. Of anders is hij zo goed dat hij zich niet kan voorstellen dat er renners bestaan die zich nog slechter voelen dan hijzelf. Hij is zo goed dat hij zichzelf kan opvoeren als excuus.

‘Merckxiaans’ is de term die vaak viel na de zege. Ik snap dat. Eddy Merckx is nu eenmaal het referentiepunt als het op hegemonie aankomt. Merckx werd en wordt nog altijd ‘De Kannibaal’ genoemd.

Is Pogacar een kannibaal? Hij lijkt me zorgelozer dan Merckx ooit was.

Ik zocht het filmpje nog eens op dat de NOS maakte tijdens de Tour van vorig jaar. Pa en ma Pogacar stonden langs de kant kort voor de finish van de laatste bergaankomst in Luz Ardiden. Ma sprak, pa zweeg. Trots was ze zeker op haar zoon die muurvast in het geel zat. Maar Tadej mochten we zeker niet met Merckx vergelijken want Merckx vrat rucksichtslos alles op wat hem voor de voeten liep. Tadej is als sociaal wezen opgevoed.

Even later vrat Tadej nodeloos alles op wat hem voor de voeten kwam. De moeder zei even trots als verbijsterd te zijn. Verbijsterd? Haar toon verraadde dat ze de zoon de oren ging wassen.