Is Schippers de favoriet voor de WK-finale van vanavond?

Met andere woorden, als de temperatuur vrijdag niet drastisch hoger ligt zal Schippers in de finale niet in de buurt van haar persoonlijke record komen. Twee jaar geleden won ze haar eerste wereldtitel op een warme zomeravond in Peking in 21,63, de derde tijd ooit gelopen. Alleen wereldrecordhouder Florence Griffith-Joyner (21,34 in 1988) en Marion Jones (21,62 in 1998) zijn sneller geweest.



De tijd in de finale is volgens Reider van secundair belang. Hij heeft de bronzen race van Schippers op de 100 meter dan ook niet tot in detail geanalyseerd. Het heeft volgens hem geen zin om exact te weten hoe hard zij op welke punt van de wedstrijd liep, en of zij de snelste slotfase van iedereen had op de 100 meter (wat iets zou kunnen zeggen over de 200 meter). Dat is voor na de WK, als de plannen voor volgend seizoen moet worden opgesteld.