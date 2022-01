Is Rafael Nadal de beste tennisser aller tijden?

Alle 21 grandslamzeges van Rafael Nadal in een overzicht. Vanaf het winnen van Roland Garros in 2005 (linksboven) tot de Australian Open van afgelopen zondag (rechtsonder). Beeld AFP

Tallon Griekspoor, nummer 62 van de wereldranglijst:

‘Wat Nadal heeft gepresteerd is ongelooflijk, maar hij is niet de beste tennisser ooit. Trek je de cijfers breder, dan verdient Djokovic die titel in mijn ogen. Hij staat bijvoorbeeld veruit de meeste weken op nummer 1 op de wereldranglijst en heeft een positieve balans in de onderlinge partijen tegen Nadal en Federer. Ik denk dat Djokovic nog over de 21 titels heengaat.’

Robin Haase, mondiale nummer 250 en voormalig top 50-speler:

‘Wanneer ben je de beste? Als je de meeste grandslams gewonnen hebt, het langst op nummer 1 staat, of gaat het om het onderlinge resultaat? Het is voor iedereen anders. Daarom is het niet zo simpel als bij hardlopen: wie het snelste is wint.

‘Voor mijn gevoel is het een vraag waar vooral media zich mee bezighouden, maar leidt het af van waar het om draait: een geweldige wedstrijd of bijzonder toernooi. Federer verwoordde het ooit mooi. Hij zei: ‘Ik speel om records te verbreken. Als anderen daarna mijn records weer verbreken, dan is dat goed.’’

Sjeng Schalken, oud-tennisser en drievoudig kwartfinalist op Wimbledon:

‘Mentaal is Nadal de allerbeste op de tennisbaan. Kijk alleen al naar de finale op de Australian Open waar hij een 2-0-achterstand in sets omdraait. Net als Djokovic is hij niet kapot te krijgen. Maar als Federer lekker in zijn vel zat, dan was dat nog wel even iets anders. Ik kan het weten, want ik heb tegen ze gespeeld, al was het tegen Djokovic op een training.

‘Met Nadal en Djokovic kon je in gevecht. Dan had je heel even het gevoel dat er misschien iets te halen viel. Maar een Federer in goede doen, liet je een nietsnut voelen op de baan. Mocht je de technisch volmaakte tennisser uittekenen, dan teken je Federer. Maar kijk je naar de onderlinge partijen tussen Federer en Nadal, dan heeft Nadal vaker gewonnen. Met zijn harde forehandspin cross op de backhand van Federer had hij altijd een uitweg.’

Dennis Sporrel, trainer en topsport manager KNLTB:

‘Als je honderd mensen vraagt naar de loodzware topspinballen van Nadal met de forehand, dan zal iedereen iets aan te merken hebben op zijn techniek. De bekende ‘krul’ van zijn zwiepende linkerarm is zijn handelsmerk geworden. Het is niet een techniek die de jonge tennissers hier aangeleerd krijgen. Maar voor Nadal is het zijn grootste wapen. Hij raakt die ballen enorm hard en geeft ze veel rotatie mee.

‘Het mooie is dat hij altijd heeft getraind zoals hij speelt, dat maakt hem uniek. Hij trainde lang en intensief, De ballen net zo hard rakend als tijdens een wedstrijd. Ik heb hem op Roland Garros oneindig ballen in een bepaald vakje op de baan zien slaan. Dat was indrukwekkend.’

Griekspoor:

‘Nadal heeft misschien een rare techniek met zijn forehand, toch zou ik graag met hem willen ruilen. Hij heeft een heel extreme stijl, maar is ook extreem goed.’

Schalken:

‘Die zware topspinballen werken het best op het gravel van Roland Garros. Het is niet voor niks dat hij 13 van zijn 21 titels in Parijs heeft gepakt. Je kunt hoe dan ook concluderen dat hij de allerbeste gravelspeler ooit is.’

Tom Okker, oud-tennisser finalist op de US Open in 1968:

‘Nadal heeft bewezen een complete tennisser te zijn. Samen met Djokovic is hij sinds de invoering van het proftennis in 1968 de enige tennisser die alle vier de grandslamtoernooi minimaal twee keer heeft gewonnen. Maar of hij ook de allerbeste tennisser is, vind ik moeilijk te zeggen. Nadal, Djokovic en Federer zijn heel andere type spelers. Ik zou zeggen dat ze de allerbeste generatie ooit zijn.

Haase:

‘Staar je je niet blind op enkel de resultaten, maar kijk je wie er het meest heeft betekend voor de sport, dan is dat Federer. Dat komt door zijn persoonlijkheid en manier van spelen.’

Schalken:

‘Niemand kan tippen aan de elegantie waarmee Federer op de tennisbaan staat. Alles wat hij doet is oogstrelend en mooi. Dat doet niets af aan de geweldige prestatie van Nadal. Ik weet zeker dat iedereen hem die 21ste grandslamtitel meer dan gunt.’