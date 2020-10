Is PSV met de stunt op de slotdag winnaar van de transferperiode?

Mario Götze naar PSV is de stunttransfer. Beeld Getty Images

Het bleef zo lang rustig op het transferfront in Eindhoven dat veel PSV-fans er behoorlijk onrustig van werden. Ging hun club nog iets doen? Of moest de wederopstanding na een rampseizoen volledig komen van de gedachtenspinsels en trainingsmethodieken van de nieuwe Duitse coach, Roger Schmidt?

Maar toen was daar een klassiek beeld op dinsdagavond. Dure auto nabij het stadion. Sportief ogend type op de bijrijdersstoel. Verlichte directiekamer. De tamtam kwam op gang en tadááá: daar had PSV ineens de grootste vis aan de haak. Nou goed, in ieder geval qua naam. Mario Götze, bijnamen Supermario, Götzlich en Wunderkind, beslisser van de WK-finale 2014 en pas 28 jaar, tekende voor twee jaar bij PSV. Hij was transfervrij, ook dat nog.

Het was de klapper van een productieve transferweek in Eindhoven. PSV bereikte ook een huurakkoord met Bayern München over Adrian Fein en voor de vierde keer met Chelsea over Marco van Ginkel. Een week eerder werd Ibrahim Sangaré voor 9 miljoen gekocht van Toulouse.

Is PSV daarmee de grote winnaar op de transfermarkt van de Nederlandse topclubs? Het is maar hoe je het bekijkt. Ajax inde meer dan 100 miljoen euro, dankzij de verkoop van Ziyech, Van de Beek en Dest, en wist dat het voor 40 miljoen nooit direct dezelfde kwaliteit zou terughalen. Nieuwkomers Antony en Kudus maakten indruk met hun dribbels, snelheid en passeerbewegingen, en te elfder ure keerde verloren zoon Davy Klaassen terug om ervaring en stoorkracht aan het middenveld toe te voegen.

Feyenoord vierde vooral het aanblijven van Steven Berghuis waar het zo onvoorstelbaar afhankelijk van is, maar de door coach Advocaat zo vurig gewenste spits kwam niet. De duurste aankoop, Francesco Antonucci (ruim 2 miljoen), rijpt verder bij Volendam.

AZ huurde op de valreep Bruno Martins Indi maar haalde verder geen extreme fratsen uit. Het verwacht dat de jonge spelersgroep zich doorontwikkelt en maakte zo’n 10 miljoen winst door de verkoop van buitenspeler Idrissi.

PSV is zodoende ineens de ploeg om het meest nieuwsgierig naar te zijn. Te slecht ging het vorig seizoen, te kleurloos was ook de start onder pressingcoach Schmidt.

Er moest iets gebeuren en er viel iets te besteden. PSV verkocht de voorbije anderhalf jaar de complete voorhoede voor zo’n 90 miljoen euro. Aanvankelijk werd slechts geïnvesteerd in het verhelpen van het chronische linksbackprobleem door voor 8 miljoen Philipp Max te halen. Dat lijkt een voltreffer. Maar de nieuwe doelman Yvon Mvogo maakte direct twee onvoorstelbare blunders en de nieuwe spits, Eran Zahavi, was al 33 jaar en toch volslagen onbekend.

Technisch manager John de Jong kreeg de lachers op zijn hand. Vorig seizoen kleunde PSV legendarisch mis met Bruma, Baumgartl, Doan, Lato en Afellay. Allen zijn al afgeserveerd door Schmidt. Maar Mvogo herstelde zich en de gretige Zahavi loodste PSV direct naar de groepsfase van de Europa League.

De voorbije week werd het gaspedaal wat transfers betreft serieus ingedrukt, zoals Schmidt dat straks ook hoopt te zien van zijn ploeg op het veld. Met Götze dus als grote blikvanger. Hij flirtte met Hertha BSC dat hem bijna de helft van zijn gebruikelijke jaarsalaris van tien miljoen per jaar kon bieden. Maar Hertha speelt geen Europees voetbal en het sportieve aspect prevaleert bij Götze boven het financiële, vertelde hij eerder aan Bild.

Hij was voortdurend in contact met landgenoot Schmidt die hem informeerde over de plannen van PSV, over het aantrekkelijke werkklimaat in Eindhoven. Götze’s vrouw komt uit Emmerich, niet ver van de Nederlandse grens. ‘Zij is er erg gelukkig mee,’ zei Götze op de site van PSV.

Hij is een beetje klaar met de extreme focus van de Duitse media. Feitelijk piekte Götze nog voor hij op 22-jarige leeftijd als invaller het enige doelpunt maakte in de WK-finale tegen Messi’s Argentinië. SuperMario werd lang gezien als De Grote Duitse Hoop na een razend debuut bij Borussia Dortmund en de nationale ploeg, maar bij Bayern München en ook later terug in de Dortmundse schoot kon hij dat, mede door blessures, niet waarmaken.

‘Kleine, goede dribbelaar, die goals kan maken en assists kan geven. Geen geweldige loper, maar technisch sterk en tactisch slim. Echt een voetballer waar ik van houd,’ zegt Rafael van der Vaart, die een soortgelijke doorbraak kende en lang in Duitsland speelde. ‘Samen met Özil veranderde hij het aanzien van het fysieke Duitse voetbal. Götze was echt even een hype, ook omdat hij een sympathiek, vrolijk type is.’

Van der Vaart is benieuwd naar de plannen van Schmidt met Götze. ‘Schmidt streeft een intensieve speelstijl na. Götze was vaak wat dikkig, maar ik herkende hem haast niet op de foto die PSV naar buiten bracht, zo’n smal koppie heeft hij nu. Dat zal-ie nodig hebben, al denk ik dat zo’n voetballer vooral tot zijn recht komt als je een ploeg om hem heen bouwt. Dat geldt ook voor Ihattaren.’

Laatstgenoemde kan het kind van de rekening worden. Van der Vaart zou dat ‘doodzonde’ vinden. ‘Hij is met afstand de beste bij PSV. Ik vind: stel je beste voetballers op. Maar zo denkt haast niemand meer. Ze moeten alleen maar rennen en vliegen tegenwoordig. Eigenlijk zijn Götze en Ihattaren iets te laat geboren.’