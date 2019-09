Is promovenda Laura Cuijpers de klapschaats van het roeien op het spoor?

De Britse dubbelvier tijdens de WK roeien van 2019 in Oostenrijk. Beeld Getty Images

Deze week promoveerde Cuijpers aan de Universiteit van Groningen op ‘beurtelings roeien’. De roeiers bewegen dan niet synchroon naar voren en achteren, maar om de beurt. Het idee is dat er geen pauze is tussen de slagen en dat de boot daardoor vloeiender, en mogelijk ook sneller, door het water glijdt.

Sneller gaat het alleen niet. Nog niet. Met meer training en onderzoek zou de techniek misschien een revolutie teweeg kunnen brengen, denkt Cuijpers, die beurtelings roeien met een knipoog de ‘klapschaats’ van het roeien noemt.

‘Een van de boten die we hebben getest ging maar vier seconden langzamer dan de normale manier, terwijl de roeiers het voor het eerst uitprobeerden. Als je dat gaat trainen zou het weleens sneller kunnen gaan.’

Testboot

Cuijpers wilde eerst weten of het überhaupt mogelijk is om roeiers van en naar elkaar toe te laten bewegen in een boot. De olympische roeiboten zijn daar niet op gebouwd, en de sporters zijn het niet gewend. Als ze dat nu doen, tikken ze elkaar aan met de riemen. Om het toch te testen zette Cuijpers twee man in een viermansboot.

De testboot had een constantere snelheid. ‘Normaal gesproken heb je steeds een versnelling en een vertraging, doordat er een deel is waarbij de bladen niet in het water zijn. Als je om en om roeit gaat de boot vloeiender door het water, met minder afname in snelheid.’

De gemiddelde snelheid is nog wel lager. Maar dat is volgens Cuijpers te trainen. ‘Mensen vinden het makkelijk om synchroon te bewegen. Dat voelt natuurlijk aan. Asynchroon is al iets lastiger. En met z’n vieren om en om in een waaier bewegen, wat in Engeland wel eens is getest, is het moeilijkste voor mensen.’

Aerodynamica

Er zijn wel wat haken en ogen die de promovenda niet heeft kunnen onderzoeken. Hoe zit het bijvoorbeeld met de luchtweerstand als de ruggen van de sporters niet meer in één vloeiende lijn naar voren en achteren bewegen? ‘Het zou kunnen dat het iets verandert in de aerodynamica, waardoor het voordeel van minder verandering in snelheid verdwijnt. Hetzelfde geldt voor de bladen die niet meer in één lijn bewegen. Daar is meer onderzoek voor nodig.’

En er moeten andere boten gebouwd worden. Cuijpers sprak een coach die vertelde dat er in de jaren zeventig in de voormalige Sovjet-Unie is geprobeerd om beurtelings te roeien, daar werd ook een speciale boot gebruikt.

Of de roeibond interesse heeft in haar bevindingen, weet de oud-wedstrijdroeister niet. Ze heeft een kopie van het proefschrift op de bus gedaan naar de Bosbaan in Amsterdam.