Is Neymar de verkrachter of Trindade ‘de hoer’?

Al twee weken bepaalt stervoetballer Neymar het nieuws in Brazilië. Nu eens niet vanwege zijn spel, maar door een verkrachtingszaak. Najila Trindade vroeg erom, concluderen veel Brazilianen, in een land waar gemiddeld elke elf minuten een vrouw wordt verkracht.

De Braziliaanse voetballer ­Neymar Santos strompelde donderdag op krukken een politiebureau in São Paulo binnen. Terwijl zijn collega’s zich opmaakten voor de openingswedstrijd van het Zuid-Amerikaanse kampioenschap, werd Neymar urenlang aan de tand gevoeld door drie vrouwelijke politieagenten. ‘Hij heeft al onze vragen beantwoord’, ­aldus een van hen na afloop in een persconferentie. ‘Neymar ontkent Najila Trindade te hebben verkracht.’

Brazilië is al twee weken in de ban van de zaak die het 26-jarige model ­Najila Trindade tegen Neymar heeft aangespannen. Trindade nam op 14 mei het vliegtuig naar Parijs, waar de Braziliaanse vedette speelt voor Paris Saint-Germain. De twee hadden ­elkaar enkele maanden eerder leren kennen op Instagram en uitgebreid gekletst via WhatsApp.

Neymar kocht een eersteklas vliegticket voor de vrouw en regelde een hotel. Maar wat een romantisch samenzijn had moeten worden, mondde volgens Trindade uit in ­verkrachting door de duurste voetballer aller tijden (222 miljoen euro).

‘Hij was heel agressief, heel anders dan de man die ik in de berichten had leren kennen’, aldus Trindade in een interview op televisie. ‘We hadden geen condoom, dus ik wilde niet alles doen. Maar toen ik dat zei, begon hij me te slaan. Ik zei ‘hou op, het doet pijn’. Hij antwoordde ‘sorry schat’ en zei dat ik geen probleem moest ­maken van dat condoom. Hij draaide me om, deed het met me en sloeg me. Ik vroeg hem te stoppen maar hij zei niks, hij handelde alleen.’

De volgende dag nodigde ze ­Neymar opnieuw uit in haar hotelkamer en filmde hem stiekem. ‘Ik had bewijs nodig dat ik met hem was geweest. Ik wilde wraak nemen voor wat hij me had aangedaan.’ Op de video brengt Trindade het geweld van de vorige avond ter sprake en deelt een paar meppen uit. Volgens Trindade duurt de video eigenlijk zeven minuten, maar is slechts één minuut bewaard gebleven. De rest stond op haar tablet, maar die zou kwijt zijn geraakt.

Erotisch getinte gesprekken

De politie onderzoekt de zaak, maar de meeste Brazilianen hebben hun oordeel al geveld: ‘Ze is een leugenachtige, geldbeluste hoer.’ Trindades eerste advocaat liet de zaak vallen, en maakte zijn ex-cliënt publiekelijk zwart. Trindade zou hem aanvankelijk alleen hebben verteld over geweld. Pas nadat de voetballer niet wilde schikken, beschuldigde Trindade hem ook van verkrachting. Trindade heeft schulden, zo bleek. De optelsom was gemaakt: niet Trindade, maar Neymar is het slachtoffer.

Neymar publiceerde een video van 7 minuten op zijn Instagram­account (met 120 miljoen volgers) waarin hij WhatsAppberichten en intieme foto’s van Trindade openbaar maakte. Daaruit bleek inderdaad dat Trindade en Neymar erotisch getinte gesprekken hebben gevoerd en dat Trindade er geen twijfel over liet bestaan dat ze verlangde naar seks met de voetballer. Dan vraagt ze er ook om, concluderen veel Brazilianen, in een land waar gemiddeld elke elf minuten een vrouw wordt verkracht.

Enkele dagen later, op 5 juni, ­verstuikte Neymar zijn enkel tijdens een oefenwedstrijd tegen Qatar. De blessure bleek zo ernstig dat de sterspeler niet mee kan doen aan de Copa América, het Zuid-Amerikaanse kampioenschap dat vrijdagnacht begon in Brazilië met een duel tussen het thuisland en Bolivia. En er was meer slecht nieuws voor Neymar. Mastercard ­besloot een reclamecampagne af te zeggen vanwege de aanklacht, ook sponsor Nike zei ‘bezorgd’ te zijn, Red Bull ‘wacht het onderzoek af’.

Najila Trindade wordt gedragen door haar advocaat Danilo Garcia de Andrade na haar verklaring op het politiebureau in São Paulo. Beeld REUTERS

Nee is nee

President Jair Bolsonaro vond afwachten niet nodig. ‘Zoals ik het zie, is Neymar onschuldig’, zei hij. ‘Ze zei toch zelf dat ze de liefde met hem wilde bedrijven?’ Bolsonaro bezocht Neymar in het ziekenhuis waar hij voor zijn blessure werd behandeld, en publiceerde een selfie met de voetballer op Instagram. ‘Hij is een jonge gast’, aldus Bolsonaro. ‘Ik heb zelf ook zoons. Ik heb even met hem gekletst, om hem morele steun te geven.’

Maar of de president het nu leuk vindt of niet, de wet is duidelijk: nee is nee, ook als de seks al is begonnen. ‘Een man heeft ook het recht nee te zeggen als zijn sekspartner hem plotseling met een enorme voorbinddildo wil penetreren’, zo merkt iemand op Twitter op.

De politie heeft inmiddels alle verklaringen afgenomen, het Openbaar Ministerie zal naar verwachting volgende week besluiten of er een strafzaak wegens verkrachting komt.

Er loopt ook een tweede zaak tegen Neymar, omdat hij zonder toestemming intieme foto’s van Trindade openbaar heeft gemaakt. Toen Neymar vorige week bij het politiebureau in Rio de Janeiro arriveerde om daarover zijn verklaring af te leggen, werd hij buiten door zijn fans toegejuicht. ‘God staat aan jouw kant Neymar’, scandeerden ze.

‘Bedankt voor alle liefde’, aldus Neymar na afloop tegen journalisten. ‘Ik voel me zeer geliefd en wil iedereen daarvoor bedanken.’