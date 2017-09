Is Monaco het nieuwe paradijs voor wielrenners?

De belangrijkste reden voor de verhuizing naar Monaco is de fiscale luwte: buitenlanders betalen er geen inkomstenbelasting, vermogensbelasting, belasting op kapitaal en geen belastingen op erfenissen of schenkingen. Er is wel een rekensom vereist. De prijzen van onroerend goed liggen er hoog en stijgen nog altijd, het is er duurder dan in New York of Londen. De gemiddelde aankoop ligt rond de 4 miljoen euro, ruim 41.000 euro per vierkante meter. Alleen in Hongkong is de koper duurder uit.