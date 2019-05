Is met Brooks Koepka eindelijk de nieuwe Tiger Woods opgestaan?

Brooks Koepka wint zijn vierde major. Beeld AP

Koepka leidde de dans vanaf de eerste dag met grote voorsprong. Op een van de moeilijkste golfbanen ter wereld noteerde hij pas zaterdag zijn eerste bogey – één slag boven de baanscore. Op de laatste dag begon hij met zeven slagen voorsprong. Pas op het einde van de dag, onder veel moeilijkere omstandigheden door de harde wind, bleek hij op de Bethpage Black Course bij New York menselijk te zijn: vijf bogeys op rij. Maar Koepka hield zijn zenuwen in bedwang en maakte het op hole 18 toch op superieure wijze af.

Nadat Tigers dominantie in 2008 eindigde, leek golf bijna op een anarchie. Er waren verschillende kroonprinsen (Rory McIlroy, Jordan Spieth, Justin Rose), maar die lieten zich uiteindelijk niet tot koning kronen. De vier majors (de grandslamtoernooien van het golf) werden in sommige jaren door vier verschillende spelers gewonnen – nogal eens door spelers die een jaar later al weer ver waren afgezakt op de wereldranglijst.

Met de uit West Palm Beach in Florida afkomstige Koepka is weer iemand opgestaan die bij elk toernooi the man to beat is geworden. Hij zal de absolute favoriet zijn voor de US Open volgende maand, die hij voor derde achtereenvolgende keer kan winnen, en voor het Britse Open een maand later.

Eendagsvlieg

Nadat hij in 2017 zijn eerste major won – de US Open – werd Koepka gezien als een eendagsvlieg. Hij was al 27 jaar oud en had eerder nog maar één toernooi gewonnen. Maar in twee jaar is hij uitgegroeid tot de nieuwe koning van de sport. Hij werd zondag de eerste speler die twee majorkampioenschappen (de PGA Championships en US Open) heeft geprolongeerd. Met een ronde van 63 slagen vestigde hij een nieuw baanrecord. Hij werd de eerste golfer die binnen twee jaar vier majors won.

Net als Tiger Woods had Koepka een vader die honkbal speelde. Maar voor rest gaat de vergelijking mank. Koepka is een laatbloeier. Woods wilde niet van een vergelijking in speelstijl weten. ‘Ik was niet groot en sterk. Ik woog maar 70 kilo. Maar we zijn allebei in staat om snelheid te genereren. Ik had niet de spierkracht. Ik deed het door lenigheid en timing. Brooks heeft enorme kracht. Hij is een atleet. Hij zou ook een goede honkballer zijn geweest.’

Woods won naast vijftien majors in zijn carrière ook nog 66 andere titels. Koepka heeft naast zijn vier majors maar twee andere toernooien gewonnen. Daarom haalde hij pas zondag Dustin Johnson in als leider op de wereldranglijst – een positie die Woods 683 weken bekleedde.

Tiger Woods won vorige maand na een droogteperiode van elf jaar zelf weer een major. Hij plaatste zich op het PGA Championship niet voor het finaleweekeinde.