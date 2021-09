Is Magnus Carlsen dan toch echt de grootste schaker aller tijden?

Magnus Carlsen Beeld EPA

Met een goede vriend kibbel ik soms over de vraag wie de sterkste schaker aller tijden is. Hij bepleit hartstochtelijk de kwaliteiten van Magnus Carlsen, terwijl ik hardnekkig beweer dat niemand het spel beter en mooier speelde dan Gari Kasparov in zijn gloriejaren. ‘Maar wat moet Carlsen dan doen om je te overtuigen?’, roept hij dan wanhopig.

Misschien gaf Carlsen het antwoord op die vraag in het vrijdag geëindigde toernooi in Stavanger. In de eerste helft van de dubbelrondige zeskamp was hij nergens met een nederlaag en vier remises, waaronder één vanuit glad verloren stand. De ‘praktische test voor de komende WK-match’, zoals het toernooi vaak werd genoemd, was jammerlijk mislukt.

Of toch niet? In de tweede week herrees Carlsen met drie winstpartijen op rij. Niet dankzij ragfijne strategie of schitterend combinatiespel, maar door onverstoorbaar te blijven vechten in stellingen die minimale kansen op winst beloofden. De Noor Tari en de in Iran geboren Fransman Firouzja bezweken in het eindspel en de formidabel spelende Hongaar Rapport ging in tijdnood ten onder. In de voorlaatste ronde leek het toch weer mis te gaan, toen de wereldkampioen met wit werd overspeeld door zijn voormalige uitdager, de Rus Sergey Karjakin. Maar in een uitzichtloze stand en met een grote achterstand op de klok bewees Carlsen zijn uitzonderlijke klasse.

Diagram links

Carlsen – Karjakin na 30. Ta1-a6. Het lijkt onverstandig de verdediging van de onderste rij te verzwakken, maar wit wist wat hij deed. Hij hoopte zwarts volgende zet uit te lokken, waarna volgens hem afdoende verdediging mogelijk was.

30 ... e4

Verleidelijk, maar onvoldoende voor de winst. Veel sterker is de andere spectaculaire aanvalszet 30 ... Lh3!, waarna geen verdediging lijkt te werken. Na 31. Le1 volgt de weerlegging 31 ... Txf3! 32. gxf3 Txf3 33. Dg2 en nu de prachtzet 33 ... Dg4!!. Ook 31. Tf2 voldoet niet na 31 ... Lxg2! 32. Txg2 Pf4 (33. Lxf4 De1 mat).

31. Pxd4!

Niet 31. fxe4 Lh3! 32. Taa1 Dg4 en zwart wint.

31 ... exf3 32. Pxf3 Lh3

Karjakin speelde snel en vol bravoure, maar na wits volgende zet volgde een lange denkpauze.

33. Tf2!

Voorzien door Carlsen bij de 30ste zet.

33 ... Txf3 34. gxf3 Tf5

Diagram rechts

35. d4!

In hoge tijdnood vindt wit opnieuw de sterkste zet. De penning langs de diagonaal b1-h7 belemmert de voortgang van zwarts aanval.

35 ... Dxd4 36. Ta3 Tf7 37. Te3 Lf5 38. Dc3 Dd8 39. Te1 Td7 40. De3 Td4?

Met 40 ... Te7 41. Dc3 Td7 kon hij aansturen op een zetherhaling.

41. Dg5 Dxg5+ 42. Lxg5 Txc4 43. Tb2 b5? Streng afgekeurd door Carlsen. Na 43 ... Pf4 44. Lxf4 Txf4 heeft zwart goede remisekansen

44. Kf2 c5 45. bxc5 Txc5 46. Tc1 Td5 47. Td2 Txd2+ 48. Lxd2 Pe5 49. Tc7 b4 50. Tb7 Le6 51. Te7 Pd3+ 52. Ke3 Lc4 53. Kd4

Zwart geeft op.