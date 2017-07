Is jury verblind door wonderhengst Zonik?

'De kür van Edward Gal was verre van perfect, maar toch werd er gemiddeld 82,525 procent uit de hoed getoverd', schrijft Paardenkrant-Horses.nl. Volgens het in de paardenwereld goed gelezen medium werd de kür van Gal zwaar overgewaardeerd. 'De hengst was in de kür vaak ongelijk in het achterbeen, zo sprong hij constant de wissels rechtsachter niet door, verkantelde zijn hoofd vaak in de galoptour en ook in de draftour was de ongelijkheid in de benen te zien.