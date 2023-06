Is hockeylegende De Nooijer nu dan wel een geschikte hoofdcoach?

Teun de Nooijer deelt in zijn periode als speler handtekeningen uit. Beeld Jiri Buller / de Volkskrant

Teun de Nooijer, Nederlands beste hockeyer aller tijden, gaat aan de slag als hoofdcoach van de hockeysters van landskampioen Amsterdam. Het is een opvallende stap van de recordinternational die enkele jaren geleden nog aangaf dat een rol als assistent-coach hem beter past. Kan De Nooijer als voormalig topspeler ook een topcoach worden?

Jacques Brinkman, oud-ploeggenoot van De Nooijer, keek ervan op toen bekend werd dat de 47-jarige hockeylegende kiest voor het hoofdtrainerschap bij Amsterdam. Brinkman speelde jarenlang samen met De Nooijer in het Nederlands team. Waar Brinkman bekend stond om zijn harde en uitgesproken mening was zijn teamgenoot juist een type dat conflicten liever vermeed en nooit met zijn vuist op tafel sloeg.

Over de auteur

Natasja Weber schrijft voor de Volkskrant over olympische sporten als hockey, zwemmen en paardensport.

‘Ik had eerlijk gezegd geen hoofdtrainer in Teun gezien’, laat Brinkman maandag weten. ‘Eigenlijk was ik het wel eens met zijn eigen observatie dat-ie zichzelf meer als assistent-trainer zag. Maar mogelijk krijgt Teun een goede staf om zich heen waardoor hij meer, zoals naar het Engelse voetbalmodel, als een manager kan opereren.’ Brinkman vermoedt dat de huidige tijdgeest in de topsport heeft bijgedragen aan de aanstelling van De Nooijer. ‘Het lijkt erop dat topsport steeds softer wordt.’

De Nooijer begint na de zomer in Amsterdam aan zijn derde klus als trainer. Eerder was hij assistent- en hoofdcoach (2016 tot 2019) van de hockeysters van Bloemendaal waarmee hij met succes tegen degradatie streed. Vervolgens was de 453-voudig international korte tijd assistent-coach van de Duitse vrouwen. Na zijn afscheid vier jaar geleden bij Bloemendaal stelde De Nooijer dat een rol als assistent hem beter past. ‘Daar krijg ik meer energie van’, liet hij destijds weten aan Hockey.nl.

Lokroep van Amsterdam

Door de lokroep van landskampioen Amsterdam is hij daarvan teruggekomen. De Nooijer zegt er naar uit te kijken om op het veld te staan met een team. ‘Ik wil mijn ervaringen delen en individuen helpen het beste uit zichzelf te halen.’

Is het in het hockey een pre dat een coach op topniveau heeft gespeeld? Brinkman zegt volmondig ja. ‘Honderd procent. De bagage die je als voormalige topsporter meeneemt is zo belangrijk’, stelt Brinkman die met wisselend succes coach is geweest bij diverse clubs. ‘Denk bijvoorbeeld alleen al aan de spanning die er komt kijken bij het nemen van een shoot-out in een vol stadion. Als je nooit onder zulke druk hebt gepresteerd, kun je je daar geen voorstelling van maken.’

Anders dan in het voetbal zijn er in de nationale hockeycompetitie veel hoofdtrainers actief die zelf niet op het hoogste niveau hebben gespeeld. Bloemendaal-coach Rick Mathijssen is één van hen. Hij behaalde de afgelopen jaren vele successen met de mannen van Bloemendaal en de vrouwen van Amsterdam. De 41-jarige Mathijssen speelde zelf nooit in de hoofdklasse maar legde zich al op jonge leeftijd toe op het trainerschap. Inmiddels is hij al dertien jaar als hoofdcoach actief op het hoogste niveau.

Mathijssen noemt coachen een vak dat je moet leren en waarin je fouten moet maken om beter te worden. ‘Er komen zoveel andere vaardigheden bij kijken. De inhoud van het spelletje waar sporters iets van weten, behelst in mijn ogen twintig procent. Voor de overige tachtig procent moet je als coach beschikken over onder meer management skills, een helikopterview, empathisch vermogen en goede communicatie.’

Oud-topper in begeleidingsstaf

Mathijssen, evenals Brinkman verrast over de stap van De Nooijer, benadrukt dat het zeker een voordeel kan zijn als een coach ervaring heeft als tophockeyer. ‘Als degene beseft dat-ie een heleboel andere dingen moet leren om een goede coach te worden, dan is ervaring op het hoogste niveau een plusje. Maar als je dat niet doet, ga je nat ten opzichte van coaches die misschien geen topper zijn geweest maar wel die gedrevenheid hebben om zich te ontwikkelen.’ De coach van Bloemendaal ondervangt zijn gebrek aan ervaring als topspeler door in zijn begeleidingsstaf altijd een oud-topper op te nemen.

De Nooijer is de afgelopen jaren altijd betrokken gebleven bij het tophockey. Sinds vorige zomer is hij als tv-analist verbonden aan Viaplay. Opmerkelijk genoeg blijft de tweevoudig olympisch kampioen als analist actief naast zijn hoofdtrainerschap bij Amsterdam. Ook houdt de man die vroeger ‘de Johan Cruijff van het hockey’ werd genoemd zijn baan als consultant aan.

Brinkman vraagt zich hardop af hoe De Nooijer deze functies gaat combineren. ‘Als hoofdcoach moet je echt dedicated zijn aan je vak, kijk naar hoe bondscoach Jeroen Delmee bezig is. Hopelijk denkt Teun er niet te makkelijk over en richt hij zich vol overgave op zijn coachbaan.’