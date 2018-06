Is het voor Max Verstappen tijd om op eigen benen te staan?

Terwijl zijn vader en manager thuis zaten, reed Formule 1-coureur Max Verstappen in de Grand Prix van Canada pardoes zijn beste race van het seizoen. Het roept de vraag op: is de jonge Limburger ‘solo’ niet beter af?

Zonder de gebruikelijke bijstand van zijn vader en manager beleefde Max Verstappen (20) twee weken geleden in Canada zijn sterkste raceweekeinde van het seizoen, met een podiumplaats als beloning. Het was een contrast met de overige zes races, waarin hij aan de lopende band betrokken was bij incidenten.

Bij alle 66 races die Verstappen tot Canada reed, was vader Jos of manager Raymond Vermeulen aanwezig. Het besluit Verstappen in zijn eentje naar Montreal te sturen was door Red Bull genomen in samenspraak met Verstappens vaste gevolg.

Teambaas Christian Horner noemde het ‘een experiment’ en wilde niet zeggen dat Verstappens puike wedstrijd een direct gevolg was van de andere aanpak. Verstappen zelf vond het niet bijzonder: ‘Dit is gewoon een keer wat anders. Ik heb die begeleiding ook nooit nodig gehad, hoor’, zei hij tegen de Nederlandse pers.

Ook Verstappens manager Vermeulen wilde er niet te zwaar aan tillen. Donderdag liet hij tegenover Motorsport.com weten dat het besluit al aan het begin van het seizoen was genomen: ‘Het was een probeersel. Er zat verder geen speciale boodschap achter’, aldus Vermeulen. Bij de GP van Frankrijk komend weekeinde is Vermeulen er weer bij. Een week later in Oostenrijk is zowel Vermeulen als vader Jos aanwezig. Daarna reist Verstappen weer alleen af naar de GP van Groot-Brittannië.

Het besluit past wel in de bredere ontwikkeling waarbij de omgang tussen Verstappen en zijn vaste kring rondom wedstrijden steeds minder intensief wordt. Bij Verstappens promotie van Toro Rosso naar topteam Red Bull twee jaar geleden deed vader Jos al een stap terug in de begeleiding van zijn zoon, die hij hoogstpersoonlijk naar de top van de autosport had begeleid.

Daarnaast stopte hij met zijn column in De Telegraaf. ‘Hij is nu waar hij zijn moet. Het gaat om Max en niet om zijn vader’, zei hij. Vreemd is die tendens niet. Wereldkampioen Lewis Hamilton had net als Verstappen een vader die in de begindagen van zijn Formule 1-carrière nadrukkelijk aanwezig was op de circuits. Ook dat veranderde.

Hamilton ontsloeg in 2010 zijn vader Anthony zelfs als manager, zodat hij een minder stressvolle, normalere band met hem kon onderhouden. Hamilton was toen 25 jaar en had al een wereldtitel achter zijn naam. Vergeleken met Hamilton zit Verstappen in een andere fase van zijn carrière. ‘Het maakt deel uit van zijn ontwikkeling dat hij niet elke race iemand bij zich hoeft te hebben’, zei manager Vermeulen donderdag.

Teambaas Horner zag in Canada een Verstappen die zichzelf ‘zeer onderdompelde’ in alles wat hij deed. Volgens tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen was dat geen toeval. ‘Focus is belangrijk in dit vak. Als mensen om je heen de hele tijd op je inpraten of extra druk op je leggen, helpt dat niet’, schreef Häkkinen in zijn column op goksite Unibet. ‘Ik weet zeker dat Verstappen gaat nadenken over de voordelen van enkel concentreren op het team, de auto en verder niets.’

Frits van Amersfoort was Verstappens teambaas in de enige autosportklasse waarin hij reed voor zijn Formule 1-debuut: de Formule 3, in 2014. Vader Jos was bij elke race. Van Amersfoort vond het nooit een probleem. ‘We hadden het juist graag. Hij zag zo precies wat er gebeurde, dus hoefde hij niets uit tweede hand te horen. En hoe je het wendt of keert: Jos blijft de beste coach van Max.’

Verstappen had tijdens het weekeinde in Canada veelvuldig contact met zijn vader over de telefoon. Van Amersfoort betwijfelt daarom of het thuislaten van Verstappens entourage van invloed was op zijn sterke race in Canada. Van Amersfoort: ‘Jos zit in Max, of hij er nou wel bij is of niet. Het lijkt me meer een toevalligheid en het is iets voor de boulevardpers om daar meteen van die zwaarwegende conclusies aan te verbinden.’

Van Amersfoort verwacht dat Verstappen ‘heus wel een keer’ op eigen benen komt te staan. ‘Maar nu is hij nog een broekie. Als de druk dan enorm is, zoals in de afgelopen maanden, lijkt het me juist prettig te weten dat je er niet alleen voor staat. Ja, er zijn dit seizoen wat dingen fout gegaan. Nu gaat het weer beter. Het komt wel goed met Max.’