Is het nou Viteski of toch gewoon Vitesse? Hofs houdt het hoofd koel tussen vurige Russen

De technische staf van Vitesse met een gebarende hoofdcoach Leonid Sloetski en Nicky Hofs (rechts van Sloetski). Beeld Paul Meima

Een shot van de bank van Vitesse toont het Russische gezicht van de club. Hoofdcoach Leonid Sloetski wordt geflankeerd door assistenten Oleg ­Jarovinski en Vasili Berezoetski. De tweelingbroer van die laatste, Aleksej, zit op de perstribune, ook hij is assistent. Clubicoon Edward Sturing ontbreekt dit seizoen op de bank, hij ‘miste de klik met Sloetski’ liet hij weten en kreeg een andere rol in de club. Nicky Hofs is nog de enige Nederlandse assistent.

Sinds 2013 is Vitesse in Russische handen na een klein decennium geleden een eerste buitenlandse eigenaar te hebben gekregen, de Georgiër Merab Jordania. Een jaar geleden nam de Rus Valeri Ojf de aandelen over van landgenoot Aleksandr Tsjigrinski. De bemoeienis van Ojf, hiervoor commissaris, zou eerder hebben geleid tot het vertrek van de succesvolle technische tandem Mohammed Allach (technisch directeur)/ Henk Fraser (trainer) waarmee de enige prijs werd gewonnen, de KNVB-beker in 2017.

Vitesse leek definitief Viteski te worden. De broers Berezoetski, samen goed voor ruim 150 interlands voor Rusland en in november ingevlogen als stagiair, groeiden snel door tot fulltime assistenten. Het was logisch dat Sturing in zichzelf gekeerd raakte, constateerde analist Ronald de Boer bij FOX. ‘Russen zijn toch heel introvert.’

Hofs is een andere mening toegedaan. ‘Ze zijn juist hartstikke open.’ De 36-jarige Hofs oogt als de vierde Dalton op de bank naast de drie Russen. Hij is ronder en gebronsder dan hij als Vitesse-speler was, z’n ogen zijn nog meer toegeknepen, de coupe gemillimeterd. Zaterdagavond rookt hij na het gewonnen duel bij Willem II een sigaretje met Yarovinski. Lachend op de vraag of hij al wat Russischer is geworden: ‘Nee joh, ik blijf toch altijd Nick.’

Hij krijgt veel vertrouwen en wordt door Sloetski overal bij betrokken. In de trainerskamer is niet Russisch, maar Engels de voertaal, vertelt hij.

Counters

Twee klinische counters, waarop grote Russische ploegen van weleer het patent hadden, leidden tot de 2-0-zege, waarmee Vitesse een vervolg gaf aan de sterke seizoenopening tegen Ajax (1-1). Hofs: ‘Wij Nederlanders denken altijd maar dat onze weg de beste is. Maar internationaal gelden andere wetten. Zo word ik als trainer alleen maar breder onderlegd.’

Hofs is de rustige component in de staf. Terwijl Sloetski hoofdschuddend ijsbeert en schreeuwend zijn wensen kenbaar maakt, daar kiest Hofs zijn momenten om te wijzen waar een speler moet lopen. Kalm instrueert hij wisselspeler Navarone Foor die daarna ent­housiast op zijn schouders wordt geslagen door Jarovinski.

Na afloop kijkt Hofs glimlachend toe hoe een van de broers Berezoetski een vrolijk dansje doet voor de kleedkamer, en daarna Allach, die maart jongstleden alweer terugkeerde, omhelst.

Sloetski grapt voor de tv-camera’s de laatste restjes spanning uit zijn lijf. Zijn glimlach wordt breder als hem gevraagd wordt naar Hofs. Nee, er is geen sprake van symboolpolitiek door de oud-Vitesse-speler in zijn staf te laten zitten, bezweert de 48-jarige Russische coach.

‘Nick is een groot talent en erg belangrijk, we hebben een goede connectie. Wat zeg ik: Nicky is niet alleen mijn assistent, hij is mijn heel erg goede vriend! We praten iedere dag met z’n allen wat we gaan doen. Hij kent mijn filosofie, verspreidt mijn ideeën uitstekend onder de spelersgroep. En… hij is lekker rustig.’

Oogsten

Sloetski snelwandelt weer verder. Hij is nu ruim een jaar in dienst, vorig seizoen greep Vitesse net naast Europees voetbal, deze voetbaljaargang moet er geoogst worden, want door Ojf aangekondigde bezuinigingen hebben het spelersbudget nog niet geraakt.

Wat opvalt: de huurlingenstroom vanuit Chelsea, bezit van de Rus Abramovich, slibt dicht. Charly Musonda junior is de enige die terugkeerde in Arnhem. Allach en de in februari aangestelde algemeen directeur Pascal van Wijk, geboren Arnhemmer en zilveren Vitessenaar, haalden louter Nederlandstalige spelers.

Aanvoerder is Limburger Bryan Linssen. De 28-jarige aanvaller staat aan de basis van de overwinning met twee geraffineerde assists op Arnhemmer Jay-Roy Grot en Slowaak Tim Matavz. Het is een raadsel dat de veelzijdige Linssen nog niet is opgepikt door een grotere club. Het is geen straf voor hem.

‘Ik heb het ontzettend naar mijn zin bij Vitesse. Ik ben aanvoerder, speel alles, ben belangrijk; dat voelt lekker. Ik ben ambitieus, maar het moet heel goed zijn wil ik dit inruilen.’

Met de grotendeels Russische staf werkt hij ‘heel prettig’ samen. ‘We zijn aan elkaar gewend. De trainer is een goed mens, Hofs is de vertrouwenspersoon van de spelers. De Berezoetski’s brengen verdedigend veel ervaring. Ze houden van een dolletje tussendoor. Maar als speler waren ze moordenaars, die mentaliteit proberen ze over te brengen.’

IJsberen

Linssen en zijn ploegmaten dachten er wel eens aan om tape aan het colbert van Sloetski vast te maken een half uur voor een wedstrijd als het ijsberen al een aanvang neemt. Maar ze zagen er toch maar van af. ‘Hij kan tegen een geintje, maar voor een wedstrijd is het menens. De manier van het voetbal beleven is gewoon anders. Dat hebben ze allemaal. Het is: leven of dood. Vandaag is de laatste wedstrijd van je leven, zeggen ze. Eentonig? Je moet daar wel in mee, anders maken ze je af.’

Linssen schrikt er niet van. ‘Mijn tien jaar oudere broer pakte me altijd net zo hard aan. Ben ik niet minder van geworden.’