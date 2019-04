Is het gedaan met Sagan’s aura van onoverwinnelijkheid?

Zondag werd hij elfde in de Ronde van Vlaanderen. Geen uitslag die past bij de status van een drievoudig wereldkampioen. De teller van Sagan blijft dit seizoen op één schamele overwinning staan, behaald in de Tour Down Under, eind januari. Kan hij zich nog oprichten om zondag zijn titel te verdedigen in Parijs-Roubaix of is het gedaan met zijn aura van onoverwinnelijkheid?

Voorgaande jaren straalde Sagan plezier en optimisme uit. Nu oogt hij vooral vermoeid. In een interview met de Belgische krant Het Laatste Nieuws beklaagde hij zich onlangs over de opofferingen die het moderne wielrennen vraagt.

‘Het wordt alsmaar zwaarder. Als je op hoogtestage gaat, is dat voor drie weken. Ik heb drie hoogtepunten in een seizoen: de klassiekers, de Tour en het WK. Daar gaat telkens zo’n hoogte­stage aan vooraf. Dat is dus negen weken.’

En dan zijn er ook nog de commerciële klussen die hij zichzelf op de hals haalt, met de daarbij behorende publicitaire verplichtingen. Daags voor Milaan-San Remo draafde Sagan, nog niet helemaal fit na een griepje, op bij de presentatie van zijn eigen collectie fietsen bij fietssponsor Specialized. Een dag later miste hij de macht om de sprint van een elitegroepje te winnen, al had volgens Sagan het een niets met het ander te maken. ‘Je moet verschil maken tussen wat werk is en wat je uit passie doet.’

In de E3 Binckbank Classic was het materiaalpech, waardoor hij niet mee kon doen om de zege en in Gent-Wevelgem werd hij er op de Kemmelberg afgereden door Matteo Trentin en Mike Teunissen en werd hij 32ste. Net als voorgaande jaren hoeft hij niet te rekenen op al te veel steun van zijn ploeggenoten van Bora Hansgrohe. De Duit­se formatie kan niet, zoals Deceunick-Quick Step, op meerdere paarden wedden. Sagan ís het paard.

De Slowaak neemt het allemaal op met de voor hem kenmerkende nonchalance. Je kunt niet altijd winnen in het leven, is zijn motto, wel plezier hebben. Het maakt van Sagan een onberekenbare renner, want je weet nooit of hij het serieus meent of dat hij zich er met een dooddoener vanaf probeert te maken. Voor hetzelfde geldt staat hij zondag op de wielerbaan van Roubaix ineens met de kassei-trofee in zijn handen.

Daarbij broedt hij nog op een ander plannetje: een heuvelklassieker winnen, want koersen als de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik ontbreken nog op zijn erelijst. En dan ligt er op het einde van dit seizoen in York­shire ook nog een perfect WK-parcours op hem te wachten.

Mocht het Sagan lukken om in Engeland ‘zijn’ regenboogtrui te heroveren, dan is er niemand die nog zal malen om zijn matige voorjaar. Of om uit zijn oeuvre te citeren: ‘Er komt altijd weer een nieuwe kans.’