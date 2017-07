Is Formule 1 verworden tot een typisch Britse affaire?

Bevraag Max Verstappen over heilige huisjes in de Formule 1 en zijn antwoorden wijken meestal af van de norm. Maar als het over Silverstone gaat, waar zondag de Grote Prijs van Groot-Brittannië werd verreden, is zelfs Verstappen lyrisch. 'Deze race heeft historie, staat al lang op de kalender en het is een mooi circuit. Dat kan niet weggaan', zegt de 19-jarige coureur.



Verstappen is stellig. Een Formule 1-seizoen zonder race in het Verenigd Koninkrijk is in zijn ogen ondenkbaar.