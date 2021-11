Is Feyenoord dit seizoen opeens toch titelkandidaat?

Een vertrouwd beeld dit seizoen: succesvolle en blije Feyenoorders. Hier is Guus Til (nummer 26) het middelpunt, andere doelpuntvierders zijn Marcus Pedersen (l), Bryan Linssen en Luis Sinisterra (r). Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

1 De selectie

Voor: Feyenoord heeft, zo stelde coach Arne Slot na het vertrek van aanvoerder, topscorer en international Steven Berghuis in de zomer, qua ervaring ‘misschien wel de smalste selectie uit de clubhistorie’. Het klonk weinig benijdenswaardig, maar biedt ook voordelen. Hoe kleiner de groep hoe minder teleurgestelde spelers er rondlopen, hoe scherper doorgaans de trainingen. Slot liet bij vorige club AZ om die reden bruikbare reserves vertrekken.

Er is bovendien geen vedette meer waar alles om draait, en die af en toe zijn frustratie niet de baas kon, zoals met Berghuis het geval was. Feyenoord oogt saamhoriger, meer een team, niet alleen op het veld. Spelers appen en bellen elkaar vaak al in de ochtend, gaan met elkaar uit eten, kaarten en dollen, vooral het trio Linssen, Til en Toornstra neemt elkaar voortdurend op de hak. Zware trainingen voelen in zo’n sfeer lichter aan, spelers laten elkaar tijdens wedstrijden niet zakken.

Er is geen taalbarrière, want alle nieuwkomers spreken Nederlands of Engels en pasten zich snel aan. Waar Feyenoord vorig seizoen een flater sloeg met de huur van de doelpuntloze Argentijnse spits Pratto heeft technisch directeur Arnesen dit seizoen revanche genomen. Verdediger Trauner, middenvelder Aursnes, back Pedersen en supersub Dessers kwijten zich tot nu toe uitstekend van hun taken. Alleen de qua naam meest gereputeerde nieuwkomer, Jahanbakhsh, valt nog tegen. Ook een andere buitenspeler, Reiss, moet zich nog volledig ontpoppen.

Maar het geraamte staat met Toornstra, Til en Linssen als gangmakers. Ook Bijlow manifesteert zich als voortrekker, zeker sinds hij eerste doelman van Oranje is.

Tegen: Slot vestigde zijn naam bij AZ in het seizoen 2019-2020 met een gedeelde eerste plaats en puike prestaties in Europa. Dat zijn ploeg goeddeels blessurevrij bleef, was een belangrijke pijler onder dat succes, vertelde hij er altijd bij. Dat wordt ook nu de crux. Waar Ajax en PSV over brede selecties beschikken mogen er bij Feyenoord eigenlijk geen twee basisspelers tegelijk langdurig wegvallen, en zeker niet op het middenveld of achterin.

Feyenoord heeft dit seizoen al een heel drukke periode goed verteerd en menig speler kan tijdens de interlandperiode uitpuffen. Maar een volle afwezigheidslijst kan ook door andere oorzaken (contactblessures, corona, schorsingen) ontstaan. De financiële middelen om dat tussentijds op te vangen ontbreken bij Feyenoord.

2 De fans

Voor: Het stormde dit seizoen in De Kuip, qua spel, qua geluid. Fans waren blij dat ze na het ‘coronaseizoen’ weer naar hun geliefde stadion mochten, en troffen aldaar geen afwachtende ploeg, maar een frisse, energieke formatie die er een eer in stelde binnen een kwartier drie grote kansen te creëren. Dat maakte de tongen los in het oerstadion met zijn machtige akoestiek. Ook bij uitwedstrijden waren de Feyenoordfans immer goed hoorbaar. En zie: de eerste Europese overwintering sinds 2015 ligt voor het grijpen en in de competitie pakte het de meeste punten sinds kampioensjaar 2016-2017.

Tegen: Fans mogen er voorlopig niet meer in door coronamaatregelen en insiders bevroeden dat dit zeker tot de winterstop zal duren. Volgens Slot begint er zonder supporters ‘een heel nieuwe competitie’. Tegen hekkensluiter PEC werd nog makkelijk gewonnen. Linssen: ‘Maar dat is dan de eerste keer zonder publiek, en we scoorden snel. Gaat het moeilijk dan mis je het publiek wel.’

3 De coach

Voor: Slot komt in de media veel kalmer en doordachter over dan zijn no-nonsense voorganger Dick Advocaat, maar dwingt toch af dat zelfs de voorheen niet altijd even fit ogende spelverdeler Kökcü bij balverlies doorlopend als een dolle aan het jagen is om die terug te veroveren.

Die instelling (en dat vermogen) is nodig om het voetbal te spelen dat Slot voorstaat en dat min of meer is geïmplementeerd in de hele club. Kernwoorden: hoge intensiteit, creativiteit, dynamiek, variatie, initiatief, aan- en terugsluiten. De spelprincipes van Slot zijn glashelder, maar hij kan zijn ploeg ook zo prepareren dat die de zwakke plekken van de tegenstander succesvol bespeelt. Leidend tot een ontzagwekkende statistiek: Slot won alle zes de toppers waarbij hij coach was en kreeg geen doelpunt tegen.

Tegen: Hoe gaat Feyenoord om met een serieuze dip? Hoe reageert de eerzuchtige Slot, die niet eerder bij een club van het kaliber Feyenoord werkte, dan? Er was weinig aan de hand toen AZ vorig seizoen onder zijn leiding beroerd startte. Bij Feyenoord is dat anders. Zeker nu hardop is uitgesproken dat er een titelkandidaat schuilt in deze selectie.