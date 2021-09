Is er een toekomst voor de GP in Zandvoort? ‘Als Max nog tien jaar racet, hebben we hier nog tien jaar een GP’

Duinen, wind en zand. Het waren vooraf zo’n beetje de enige zekerheden bij de eerste Nederlandse GP in 36 jaar. Want hoe een Formule 1-race op Nederlandse bodem er anno 2021 verder zou uitzien, wist niemand. Tot zondag. De conclusie: Zandvoort bleek zich prima te hebben aangepast aan de huidige tijd.

‘Ha, Peet!’, zei racecommentator Allard Kalff toen hij zondag op de racedag Formule 1-fotograaf Peter van Egmond tegen het lijf liep. Achter hen: de volgepakte, oranje tribune vol Verstappen-fans langs het rechte stuk. ‘Wie had nou gedacht dat we hier zouden staan, op de de dag waarvan we dachten dat hij nooit meer zou komen?’

Van Egmond, die dit jaar zijn 500ste Formule 1-race fotografeerde, reageerde met een brede glimlach: ‘Ik denk dat je daar wel eens gelijk in zou kunnen hebben’. Beiden waren erbij in 1985, bij de voorlaatste GP van Nederland. Het was Van Egmonds eerste GP. ‘De vangrails waren toen veel lager en je mocht overal staan, dus het was wat makkelijker werken.’

Kalff was afgelopen weekeinde de circuitspeaker. De race in 1985 beleefde hij aan de binnenkant van de Tarzanbocht. Diezelfde plek was zondag een van de meest exclusieve delen van het circuit, met een gigantisch vip-deck. Enkel met het juiste toegangspasje kwam iemand erop, zoals geldt voor veel plekken op een huidig F1-circuit.

Vanuit zijn kantoor had Kalff het beste uitzicht van het weekeinde, met zicht op de finishstreep, het podium én de Tarzanbocht. ‘Het is heel knap wat ze hebben gedaan’, zei hij. ‘Allereerst het circuit zelf. Dat is vorig jaar verbouwd, zonder de ziel te verliezen. Als ik onder het tunneltje door kom, rijd ik nog steeds Zandvoort op.’

Unieke sfeer

Wat afgelopen weekeinde volgens hem uniek maakte, was de sfeer. Uren voor de race werd er al gefeest op de tribunes. Het publiek werd voortdurend opgezweept en vermaakt. Na de race reed de wereldberoemde dj Tiësto op een platte kar over het circuit.

‘Dit heb ik nooit ergens zo meegemaakt’, zei Kalff, die vele jaren met het F1-circus meereisde. ‘Om het eigenlijk heel simpel te zeggen: in 1985 was het grootste deel autosportfan. Nu is een heel groot deel Max-fan, die toevallig daarbij de Formule 1 hebben ontdekt. Als je in die tijd zo’n show vol entertainment had, zou iedereen zeggen: doe even normaal joh. Vandaag is het een fantastisch onderdeel van een giga-evenement. Dit kan zomaar trendsettend zijn.’

De Formule 1 heeft er in ieder geval goed naar gekeken. Onderweg naar de garage, een half uur voor de race, hield Red Bull-topman Helmut Marko zijn blik gericht op de hossende, oranje zee op de hoofdtribune. Of hij ooit zoiets had gezien? ‘Nee’, zei de man die Verstappen in 2015 als jongste F1-coureur ooit in een auto zette.

Complimenten

Vanuit alle kanten kreeg de organisatie complimenten. De gerenommeerde Britse autosportjournalist Joe Saward miste geen F1-race sinds 1989. ‘We rekenden hier allemaal op een totale ramp als het gaat om het bereiken van het circuit, maar het was echt geweldig geregeld’, zei hij. Sportief directeur Jan Lammers haalde een opmerking van Mercedes-teambaas Toto Wolff aan. Die had de organisatie gezegd dat er ‘een nieuwe standaard’ was neergezet. ‘Zoiets is echt geweldig om te horen’, zei Lammers.

Het leek een beetje de omgekeerde wereld in vergelijking met 1985. Voormalig F1-baas Bernie Ecclestone haalde dat jaar zijn snel groeiende sport weg van de ‘stoffige bende’ in Zandvoort. Anno 2021 lijkt Zandvoort juist een voorsprong te hebben op de Formule 1.

Volgens Lammers, die erkende dat de stralende zon en Verstappens zege de rentree hebben geholpen, liggen er al plannen om de race volgend jaar nog ‘grootser’ te maken. Hij was de stevige weerstand in aanloop naar de Grand Prix alleen niet vergeten. ‘Het heeft ons sterker gemaakt en dat moeten we naar de toekomst meenemen. Want een evenement van deze omvang moet anno 2021 gewoon in de samenleving passen op het vlak van bijvoorbeeld duurzaamheid en diversiteit.’

Nieuw concept

Joe Saward zag de afgelopen decennia tal van circuits komen en gaan. Of die in Zandvoort na zondag direct een klassieker is? ‘Tsja, dan moet er sprake zijn van een totaal nieuw concept, zoals in Singapore in 2008, de eerste avondrace. Dat is dit ook wel een beetje. Enige probleem is dat het circuit klein is en vanwege de weerstand wordt het lastig het veel groter te maken.’

Maar zolang Verstappen racet, zit het met de toekomst van de Nederlandse GP wel goed, denkt Saward. ‘Die steun voor hem is astonishing. En op plekken waar het lastig is om geld los te peuteren voor een race, zoals in Nederland, zie je vaak dat een coureur de drijvende kracht is. Dus als Max nog tien jaar racet, hebben we hier nog tien jaar een GP.’