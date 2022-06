Is dit echt gebeurd?, zo gaat het door het hoofd van tennissensatie Van Rijthoven. Ja, het is echt gebeurd

Tim van Rijthoven balt de vuist na een geslaagde bal Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Daar ligt hij dan languit op het gras van Rosmalen. Terwijl op de tribunes bij 5.700 toeschouwers de gekte is losgebarsten, gaat bij Tim van Rijthoven maar één ding door zijn hoofd: is dit echt gebeurd? Ja, dit is echt gebeurd. Dan slaat hij zijn handen voor zijn gezicht.

Met de zege op Daniil Medvedev voltooide de 25-jarige Brabander zijn sprookje op de Libéma Open. In de finale op het grastoernooi van Rosmalen schminkte de mondiale nummer 205, die was toegelaten met een wildcard, de nieuwe Russische nummer één van de wereld op indrukwekkende wijze af (6-4, 6-1).

‘Ik houd er niet van om het te zeggen, maar hij was te goed voor mij vandaag’, zei de één jaar oudere Medvedev, die maandag Novak Djokovic aflost als beste tennisser van dit moment. ‘Zijn spel was indrukwekkend. Hij heeft mij vernietigd.’

Sensationeel slot

Het was een even passend als sensationeel slot van een week waarin Van Rijthoven vriend en vijand versteld liet staan en plots zijn belofte inloste. In zijn geboorteprovincie bewees de 1.88 meter lange tennisser met zijn service over een vernietigend wapen te beschikken op gras. En anders verraste hij zijn tegenstanders met zijn enkelhandige backhand.

De tennisser uit Roosendaal, die sinds 2015 in het profcircuit speelt, had tot zeven dagen terug nog nooit een wedstrijd op ATP-tour, het hoogste niveau, gewonnen. In Rosmalen versloeg hij zonder blikken of blozen achtereenvolgens de wereldtoppers Taylor Fritz (14de op wereldranglijst), Felix Auger-Aliassime (9) en US Open-winnaar Medvedev. ‘Ehh, ja hallo iedereen, dit is nieuw voor mij, dus het zal wel even duren voordat ik hieraan gewend ben’, zo begon een overdonderde Van Rijthoven zijn winnaarsspeech.

Hij is de eerste Nederlandse mannelijke tennisser die een ATP-toernooi weet te winnen sinds Robin Haase in 2012 in het Oostenrijkse Kitzbühel. Sjeng Schalken was in 2003 de laatste Nederlander die het grastoernooi van Rosmalen op zijn naam schreef. Negentien jaar later kreeg hij een opvolger met wie niemand rekening had gehouden. ‘Het is onbeschrijflijk, de emoties gieren door mijn lichaam’, zei Van Rijthoven een uur later op de persconferentie.

Reuzensprong

Door zijn triomftocht in Rosmalen maakt de rechtshandige tennisser een reuzensprong op de wereldranglijst: hij stijgt 99 plekken en is nu de nummer 106 van de wereld. Daarnaast hoorde Van Rijthoven van zijn manager dat de kans groot is dat hij een wildcard voor Wimbledon krijgt, het meest prestigieuze grandslamtoernooi in Londen, dat over twee weken begint.

Het is een doorbraak die door menig kenner al een paar jaar eerder was verwacht. Als 17-jarig talent bereikte Van Rijthoven de kwartfinales op het juniorentoernooi van Wimbledon en kon wedijveren met talenten als Andrej Roeblev (8) en Stefanos Tsitsipas (5). En ook Medvedev kende de Nederlander nog uit hun gezamenlijke tijd bij de junioren, zei hij in aanloop naar de finale. ‘Het is de laatste keer dat ik hem heb gezien, denk ik.’

Waar zijn generatiegenoten de afgelopen jaren de hoogste podia beklommen, vond Van Rijthoven zich terug in de kelder van het proftennis, op de challenger- en futuretoernooien. Hij stond vaker dan hem lief was met blessures aan de kant. Ook aan de hand van Wimbledon-kampioen Richard Krajicek bleef een doorbraak uit. Eind 2018 stopte hun samenwerking na een jaar.

De blessures zorgden voor mentale problemen. Waarvoor deed hij het allemaal nog, vroeg de aangeslagen tennisser zich steeds vaker af. In Rosmalen kreeg Van Rijthoven, die sinds eind vorig jaar wordt gecoacht door oud-prof Igor Sijsling, de beloning voor zijn veerkracht en vasthoudendheid. Nadat hij aan het net de felicitaties van Medvedev in ontvangst had genomen, viel hij Sijsling, zijn familie en vrienden in de spelersbox in de armen.

In niets was te zien dat op het zonovergoten centre court de nummer twee van de wereld tegenover de mondiale nummer 205 stond. Of het was eerder omgekeerd, dat Van Rijthoven de veel hoger geplaatste speler op de wereldranglijst leek. Met zijn formidabele service en verraderlijke slicebackhand bracht hij de 1.98 meter lange Medvedev voortdurend in de problemen.

‘Als hij blijft spelen zoals vandaag staat hij binnen drie maanden in de toptien’, zei Medvedev half grappend half serieus, toen hem werd gevraagd naar de toekomst van Van Rijthoven. ‘Er is alleen altijd een maar. Bij sommige spelers duurt de magie slechts een week, anderen krijgen er juist zelfvertrouwen van en stoten door. Er zijn veel verschillende voorbeelden uit het verleden. Ik hoop voor hem dat hij dit niveau lang kan volhouden.’

Van Rijthoven bleef ijzig kalm toen hij na een uur en vijf minuten tennissen zijn tweede matchpoint kreeg. ‘Als ik emoties toon op de baan, word ik onrustig in mijn hoofd’, zei Van Rijthoven. Na afloop volgde de ontlading, al bleef de Brabander nuchter genoeg bij de hoge verwachtingen over zijn toekomst. ‘Ik hoop hierop te kunnen voortborduren, maar in topsport heb je geen garanties.’