Is de vernieuwende maar ook 'drammerige' Erik ten Hag de juiste trainer voor Ajax?

Drammerig zijn is niet zo erg voor winnaars. Dan wordt die eigenschap beschouwd als positief. De winnaar heeft gelijk en stampt zijn evangelie met permissie in de hoofden van zijn volgers. Van Gaal was drammerig. Dat mocht. Ten Hag bouwt graag aan een team, aan een club zelfs. Alleen: opbouwen, dat kan bij FC Utrecht of bij Go Ahead of bij de reserves van Bayern, niet bij Ajax. Ze kunnen zeggen dat hij de tijd krijgt, maar dat is niet zo, zeker niet nu de laatste landstitel dateert van 2014.



Marcel Keizer is vorige week ontslagen omdat de leiding zijn resultaten te wisselvallig vond. Ajax was net uit de beker geknikkerd en al lang uit de Europa Cup. Het ging alleen nog om de competitie, waarin Keizer de achterstand had teruggebracht van tien naar vijf punten.