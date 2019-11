Is de terugkeer van activist Kaepernick in het American football aanstaande?

Drie jaar na zijn laatste wedstrijd in de NFL, ging de deur afgelopen weekend op een kier voor de veelbesproken American footballspeler Colin Kaepernick. Komt het van een terugkeer?

De mededeling kwam afgelopen dinsdag uit het niets. Colin Kaepernick (32), footballspeler en burgerrechtenactivist, maakte het nieuws zelf bekend via zijn Twitteraccount: de National Football League (NFL), de competitie waarmee hij sinds 2016 overhoop ligt, had hem een onverwacht aanbod gedaan. Bijna drie jaar na zijn laatste wedstrijd mocht de omstreden Amerikaan afgelopen zaterdag, tijdens een geïmproviseerde auditie voor geïnteresseerde clubs, laten zien wat hij nog waard is.

Nooit eerder zette de NFL een individuele speler op een dergelijke wijze in de etalage. Uitgerekend Kaepernick, lange tijd een doorn in het oog van de competitie, kreeg de primeur. In de zomer van 2016 zette de quarterback de NFL in brand door te knielen tijdens het volkslied, om op die manier te protesteren tegen politiegeweld en ongelijke behandeling van zwarte Amerikanen.

Het veroorzaakte een hevige discussie in de Verenigde Staten. Nobel, vond de een, respectloos de ander. Volgens de toenmalige presidentskandidaat Donald Trump kon de ‘ondankbare’ Kaepernick beter op zoek gaan naar een ander land.

Oneerlijke kans

De omstandigheden waarin Kaepernick zich zaterdag moest tonen, leidden onmiddellijk tot scepsis over de intenties van de NFL. Critici spraken van een pr-stunt. Een oneerlijke kans, want veel coaches en technisch directeuren konden afgelopen zaterdag – een dag voor Football Sunday – niet aanwezig zijn. Daarbij moest de hoofdrolspeler binnen twee uur laten weten of hij het aanbod van de NFL accepteerde. Meerdere verzoeken van zijn kamp om het testmoment te verzetten, werden afgewezen. Media mochten niet aanwezig zijn.

Vooral het laatste beviel Kaepernick niet. Een uur voor de geplande ‘showcase’, waarin de fitheid en bereidheid van de voormalige sterspeler werden beproefd, veranderde het kamp-Kaepernick de door de NFL gekozen locatie in Atlanta - in het kader van transparantie, zo klonk de uitleg. Het betekende dat veel scouts van de 25 opgedaagde clubs het voor gezien hielden - een handvol vertegenwoordigers kwam uiteindelijk kijken. Wel konden journalisten nu zien hoe Kaepernick zijn kwaliteiten toonde. Via livestreams keken nieuwsgierigen thuis mee.

Samenzwering

Sinds zijn laatste wedstrijd voor de San Francisco 49ers, op 1 januari van 2017, was Kaepernick verworden tot een paria in zijn sport. Als contractloze speler wilde geen team hem inlijven, hoe hoog de nood voor een kundige quarterback in sommige selecties ook was. Bij het uitblijven van een nieuwe werkgever spande Kaepernick een rechtszaak aan tegen de NFL: hij verdacht de 32 eigenaren van samenzwering.

Zijn activisme, en niet zijn kwaliteiten, lag ten grondslag aan zijn verbanning, vermoedde hij. Hoe kon het anders dat de man die de 49ers in 2013 op sensationele wijze naar de Super Bowl leidde, ineens niet goed genoeg was voor een plek op de reservebank? In februari van dit jaar schikten het kamp van Kaepernick en de NFL voor een onbekend bedrag, maar nog altijd zit de quarterback zonder club.

Waarom de NFL juist nu, in de elfde week van een enerverend seizoen, de aandacht vrijwillig naar Kaepernick verlegt, blijft een raadsel. De competitie wil zijn straatje schoonvegen, vermoeden sceptici, terwijl anderen de invloed van rapper en zakenman Jay Z zien. Sinds dit seizoen adviseert de miljardair de NFL over beleid op het gebied van sociale kwesties, al is zijn exacte inbreng onduidelijk.

Nieuwe schoen

Kaepernick zelf ontpopte zich de laatste jaren tot een prominente burgerrechtenactivist. Met donaties en clinics vecht hij voor gelijkheid. In 2018 koos Nike hem als boegbeeld voor een nieuwe campagne. Bij de training van zaterdag nam de sportkledingfabrikant een spotje op voor de nieuwe schoen van Kaepernick, die volgende maand verschijnt.

Sinds zijn laatste wedstrijd zegt de man uit Milwaukee klaar te zijn voor een terugkeer in de NFL. Op social media bericht hij geregeld over zijn fitheid: vijf dagen per week staat hij in alle vroegte op om te trainen. Met zijn 32 jaar is hij nog altijd relatief jong voor een quarterback.

Zaterdag oogde ‘Kap’ topfit in de veertig minuten durende workout. Zijn rechterarm, waarmee hij enkele diepe passes lanceerde, leek aan kracht niet te hebben ingeboet. ‘Het is nu aan de teams’, liet Kaepernick, die vrijwel nooit interviews geeft, na afloop weten. ‘We zullen afwachten of zij blijven wegrennen.’

Colin Kaepernick kon geïnteresseerde clubs laten zien wat hij nog kan. Beeld BSR Agency

Verscheurd Amerika

Of een club het met hem aandurft, is nog onbekend. Wat een terugkeer van een van ’s lands meest polariserende sporters teweeg zal brengen in het politiek verscheurd Amerika, zal moeten blijken. De hamvraag voor velen: zal hij bij een terugkeer blijven knielen, zoals zijn vriend en mede-activist Eric Reid van de Carolina Panthers wekelijks doet?

Bij het verlaten van het veld had Kaepernick zaterdagmiddag nog een laatste boodschap voor de scouts die hem hadden bekeken. ‘Zeg tegen jullie eigenaren dat ze niet meer bang moeten zijn.’