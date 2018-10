Is de Nederlandse ploeg klaar voor voormalig wereldkampioen Duitsland?

Voormalig wereldkampioen Duitsland werkt zuchtend aan een generatiewisseling, terwijl de Nederlandse ploeg al belangrijke stappen heeft gezet. Zoals met vier man uit de nationale selectie die rondlopen in de Premier League. Zondag wacht de onderlinge confrontatie in de Nations League. Koeman: ‘Maar we zullen heel sterk moeten zijn om te winnen.’

Bondscoach Ronald Koeman tijdens de persconferentie van het Nederlands elftal in aanloop naar de UEFA Nations League wedstrijd tussen Nederland en Duitsland. 10 oktober 2018. Foto ANP

Virgil van Dijk is de duurste speler die zaterdag tijdens Nederland-Duitsland het veld zal betreden. Voor Leroy Sané, Duitslands kostbaarste speler, betaalde Manchester City in 2016 zo’n 50 miljoen euro aan Schalke. Dat is 35 miljoen minder dan Southampton van Liverpool toucheerde voor de Nederlander.

Het zegt misschien iets over de verhoudingen. Het Nederlands elftal, ontbrekend op de laatste twee grote toernooien, kruipt ogenschijnlijk weer naar de juli jongstleden uitgetreden wereldkampioen Duitsland toe. Bondscoach Koeman selecteerde bijvoorbeeld ook meer spelers uit de Premier League, de zwaarste en rijkste competitie ter wereld, dan zijn Duitse collega Löw, vier om twee.

Bij het Duits elftal is een wisseling van de wacht gaande, maar of de nieuwe aanwas net zo goed is als de oude, gouden garde wordt zeer betwijfeld. Alleen voor de 22-jarige verdediger Thilo Kehrer werd afgelopen zomer behoorlijk diep in de buidel getast. Voor 37 miljoen euro ging hij van Schalke naar Paris Saint-Germain. Kehrer was dit seizoen pas eenmaal basisspeler, zoals het ook ex-toptalent Julian Draxler matig vergaat in Parijs.

Traditiegetrouw is Bayern München hofleverancier, maar de crisis aldaar wordt per wedstrijd groter. Met name de wereldkampioenen Boateng, Hummels, Neuer en Müller liggen onder vuur. Net als Toni Kroos bij het kwakkelende Real Madrid.

Het beste zou er al af zijn en toch riep bondscoach Löw ze op, evenals Bayern-spelers Goretzka, Kimmich en Süle. Die laatste is doorgaans reserve in München. Mark Uth, voorheen van Heracles en Heerenveen en nu van Hoffenheim, zit er voor het eerst bij.

Sowieso barst de selectie van de Bundesliga-spelers, met back Hector zelfs gerekruteerd uit een niveau daaronder. Hector, op het geflopte WK 2018 basisspeler, bleef het gedegradeerde FC Köln trouw.

Vier debutanten

Koeman riep vier debutanten op: Dumfries, Bergwijn en Rosario van PSV en Groeneveld van het Belgische Club Brugge. ‘Dat had ik in deze fase niet verwacht te hoeven doen’, aldus de bondscoach.

Het komt door blessures, maar ook door de progressie die Nederlandse talenten van PSV en Ajax maken door deelname aan de Champions League. ‘Ze kloppen op de deur, ze zaten al een tijdje in ons hoofd.’

Duitsland schaalt hij nog steeds hoog in. ‘Maar ze hebben wat laten liggen, ze zijn wat minder dan andere jaren. Dat proberen ze nu te herstellen.’

Het recente Champions League-treffen tussen Bayern München en Ajax (1-1), waarin Ajax de meeste kansen op de winst had, sterkt Koeman in het gevoel dat er valt te wedijveren. ‘Maar we zullen heel sterk moeten zijn om te winnen.’