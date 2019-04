Is De Graafschap een schietschijf of een stuntploeg? ‘8-0 wordt het echt niet meer’

De Graafschap gaat zondag op bezoek bij PSV, dat zo veel mogelijk wil scoren om het nadelige doelsaldo in de ­titelstrijd met Ajax te repareren. Ajax heeft een marge van negen treffers, mede dankzij de 8-0-zege op de ‘Superboeren’ uit december. De Graafschap ontvangt de Amsterdammers over twee weken op de Vijverberg en kan dus een bepalende rol spelen in de titelrace.

Als schietschijf of stuntploeg? ‘8-0 wordt het echt niet meer’, zegt trainer Henk de Jong (54), die PSV-coach Mark van Bommel nog lesgaf op de trainersopleiding in Zeist. Hij zat in een klas met andere grootheden als Ruud van ­Nistelrooij en Wim Jonk. ‘Ajax verspeelde in 2016 de titel door een gelijkspel op de Vijverberg, wie weet stunten we nog een keer.’

Laat PSV maar denken dat De Graafschap in het Philips Stadion de rode loper uitlegt, aldus De Jong. ‘Ik heb het eerder meegemaakt met Cambuur. We mochten in 2013 figureren bij het 100-jarig bestaan van PSV. Die club had bij de KNVB zelfs aangedrongen op een simpele tegenstander bij het jubileum. Het werd 0-0 en ik kon extra genieten van het concert van Guus Meeuwis. Ik hoop dat iedereen bij PSV op een eenvoudige zege ­rekent.’

Glimlachend: ‘Maar dat doet Mark van Bommel echt niet.’

Vanwege de ziekte van zijn vrouw keert De Jong komend seizoen terug naar Friesland en zijn oude liefde Cambuur. ‘Bij De Graafschap zit meer boerenvolk, Cambuur is van de stad met ruiger publiek. Maar het zijn in potentie twee cultclubs. In Doetinchem willen de supporters strijd, passie en aanvallend voetbal zien.

‘Onder alle omstandigheden moet je de kernwaarden van de club tonen, anders worden we uitgefloten en loopt het stadion leeg. Ik wil altijd aanvallen, maar voor de winterstop waren we niet goed genoeg. We gingen ons aanpassen, zo speelden we tegen Ajax in de Johan Cruijff Arena met vijf verdedigers. En gingen we er met 8-0 af. Ik voelde me verschrikkelijk.

‘Met de kont in het eigen strafschopgebied en een beetje op de counter loeren, ik vond er zelf ook niks aan. Ik keek naar mijn spelers en dacht: lieve schatten, wat doe ik jullie aan? Ik deed concessies aan onze speelwijze en kon er niet van slapen. Het leek ook of die klok in de Arena niet vooruitging.

‘Ik loop altijd door het centrum van Doetinchem, nu kreeg ik alles over me heen. En terecht, want wie verliest nou met 8-0? Achteraf werkte die afgang bevrijdend. Ik heb het meteen omgezet, zo defensief gaan we nooit meer spelen. Een week later werd het 2-2 tegen Vitesse en stond iedereen weer achter ons. Sinds ik mijn afscheid bekendmaakte, kreeg ik van veel fans cadeaus. Ik zei nog: ik ben nog niet vertrokken. En als we degraderen, schoppen jullie me weg.’

De Graafschap heeft het verschil tussen de titelkandidaten al ondervonden. De Jong: ‘Ajax is frivoler, PSV meer zakelijk en volwassen, en dat wordt vooral verbeeld door Luuk de Jong. PSV scoort zo gemakkelijk, ook uit standaardsituaties. We zullen ons moeten wapenen, bij corners wordt op subtiele wijze het blok gezet zodat De Jong vrij kan koppen. We mogen hem niet zo veel ruimte geven als PEC Zwolle. Het is ook geen toeval dat PSV altijd scoort in de slotfase.’

Toch moet de suprematie van Ajax en PSV volgens De Jong niet worden overdreven. ‘Nederland was een half jaar in de war. Moesten we terug naar zestien clubs om de weerstand voor de topspelers te vergroten. Ik pleit juist voor twintig clubs in de eredivisie, waarbij twee teams rechtstreeks degraderen en de nummers 17 en 18 in de nacompetitie spelen. Dan zie je strijd op elk niveau.’

Wordt de selectie van De Graafschap nog verdeeld door het gevecht tussen Ajax en PSV? Keeper Nigel Bertrams heeft een PSV-hart, omdat hij 14 jaar is opgeleid in Eindhoven. En de van Ajax gehuurde Azor Matusiwa hoopt na de zomer wellicht terug te keren in Amsterdam. Trainer De Jong weet uit ervaring dat dergelijke sentimenten zwaar kunnen wegen.

‘Elvis Manu speelde met Cambuur in de Kuip tegen Feyenoord, dat hem had verhuurd. Hij schoot een bal op de paal en spelers als Pelle en De Vrij zeiden tegen hem: als je scoort, schoppen we je dwars doormidden. Maar Manu liep lachend een ereronde door de Kuip in zijn Cambuurshirt.’

Lachend spreekt De Jong de zondag tegen PSV geschorste Matusiwa aan. ‘Speel jij voor Ajax op de Vijverberg? Of ga je toch je best doen voor De Graafschap?’ Matusiwa verklaart plechtig dat hij graag twee keer scoort tegen zijn huidige werkgever. De Jong: ‘Mooi, is dat ook geregeld.’