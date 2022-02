Is de Goffert eindelijk weer veilig voor publiek, verstoort Go Ahead het feestje, 2-0

Wilfried Bony speelde als invaller25 minuten mee met NEC. Toen viel hij uit met een hamstringblessure. Beeld ANP

Voor het eerst weer voor publiek mogen spelen sinds oktober ­vorig jaar een tribune instortte in het Goffertstadion, heeft de Nijmegen Eendracht Combinatie niet tot een overwinning kunnen inspireren. In de laatste kwartfinale van het KNVB-bekertoernooi ging NEC donderdagavond met 2-0 onderuit tegen het net iets gretiger en gedisciplineerder Go Ahead van trainer Kees van Wonderen.

Zelfs het Nijmeegse debuut van Wilfried Bony, na een uur spelen, veranderde niets aan de uitslag. Al was de voormalige spits van aartsvijand Vitesse uit het naburige Arnhem bij zijn eerste balcontact voor zijn nieuwe club dicht bij een doelpunt en daarmee een potentiële kentering in de wedstrijd. Maar de poging van de 33-jarige Bony, die tot het einde van het seizoen is gecontracteerd, werd op de doellijn gekeerd.

Bij Vitesse draaide de dj Daddy Cool van Boney M als de Ivoriaan scoorde. Dat plaatje kon donderdag achterwege blijven. Want waar het thuispubliek hem blijkens een ovationeel onthaal in staat achtte met een hattrick de halvefinaleplaats alsnog binnen te slepen, duurde zijn eerste wedstrijd voor de Nijmegenaren nog geen 25 minuten. Kort voor tijd greep hij naar zijn hamstring en werd gewisseld.

Van de 12.500 plekken in het stadion mocht hoogstens een derde bezet zijn, een coronamaatregel die NEC-directeur Wilco van Schaik tot razernij drijft. ‘Het slaat helemaal nergens op. Er zijn geen besmettingen in stadions, dat is bewezen. Bij een vol stadion hebben we een omzet van 2,5 a 3 ton per wedstrijd. Dat halen we met eenderde natuurlijk niet, maar de kosten die we maken zijn net zo hoog als bij een vol stadion.’

Van Schaik heeft alles op alles gezet om de Goffert geschikt te maken voor de terugkeer van het publiek. De laatste keer dat supporters NEC in het echt konden zien was 17 oktober vorig jaar in de derby tegen Vitesse. Springend vierden de Arnhemse fans hun overwinning in het vak voor de uit-supporters, waardoor een deel van de tribune instortte. Er vielen geen slachtoffers. Nadere inspectie wees een constructiefout uit bij alle tribunes. Tientallen aangebrachte metalen strips in het hele stadion moeten die fout permanent herstellen.

De tribune voor de gasten uit Deventer was nog afgesloten. Waar die instortte gaapte een rechthoekige leegte. Supporters van Go Ahead waren er dan ook niet onder de ruim vierduizend bezoekers, allen seizoenkaart­houders van NEC. Die zouden volgens directeur Van Schaik met wiskundige formules zijn ‘geplaceerd’ om 1,5 meter te waarborgen. Een vak met staanplaatsen zat echter tjokvol fans. Had NEC gescoord en waren ze gaan springen dan waren de metalen strips onder hen danig op de proef gesteld.

In plaats daarvan gooide Go Ahead de wedstrijd in het eerste half uur al in het slot. Na beide doelpunten viel wegens het ontbreken van uit-publiek een doodse stilte. Een die ook Bony niet kon wegspelen.