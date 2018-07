Is Circus Kyrgios een vloek of een zegen voor de tennissport?

Nick Kyrgios. Foto AP

Nick Kyrgios wisselt aces met snelheden van 217 kilometer per uur moeiteloos af met dubbele fouten. Een schitterende backhand-passing wordt gevolgd door een slap dropshot in het net. De hardhitter draagt het masker van de clown, slaat ballen tussen zijn benen door en krijgt een waarschuwing na obsceen taalgebruik. De 23-jarige Australiër is op Wimbledon tegen Robin Haase vaker grillig dan geniaal, maar wint in drie sets: 6-3, 6-4, 7-5. Toch blijft het de vraag hoe serieus hij de tennissport neemt.

Nadal vernederd

Bij zijn debuut op Wimbledon in 2014 verbijsterde Kyrgios de elite met een zege op Rafael Nadal. Zelden werd de nummer 1 van de wereld zo vernederd als die middag in Londen. Vier jaar later is Kyrgios bekender om zijn wangedrag dan om zijn prestaties, terwijl in hem een grandslam-winnaar schuilt. De in Canberra geboren zoon van een Maleisische moeder en een Griekse vader is een ongeleid projectiel, die zijn talenten te vaak verkwanselt.

Geen wonder dat Kyrgios momenteel zonder coach speelt, al moet hij voor elke trainer de ultieme uitdaging zijn. Iets meer dan anderhalf uur duurt zijn optreden op baan 3 van Wimbledon tegen Haase, die hij laconiek omschreef als een ‘oude man die weet hoe hij een tennispartij moet winnen’. Haase voelt zich soms ook een oude man in de opslagbeurten van Kyrgios. Met zijn snelle arm timmert de nummer 18 van de wereld 19 aces over het net, hij scoort 91 procent van de punten met zijn eerste service.

Hij swingt ook met de forehand en overklast Haase bij de beslissende servicebreak op 5-5 in de derde set met heerlijke winners. Maar dit is ook Kyrgios, bij een 4-3 voorsprong in de derde set: ace, dubbele fout, ace, forehand uit, dubbele fout, dubbele fout en gratis game Haase. Ook de tweede game van set 3 kan in cadeauverpakking en het is bijna potsierlijk dat umpire Keothavong hem moet uitleggen hoe de regel bij voetfouten is.

Verrijking of vloek?

Je kunt op twee manieren kijken naar Kyrgios: als een verrijking of een vloek voor het tennis. Verrijkend en kleurrijk is zijn spel, zegt Haase. ‘Kyrgios is een geweldige speler, ik denk dat hij met Karlovic en Raonic tot de beste serveerders behoort. Hij breekt zichzelf twee keer in de derde set door dubbele fouten te slaan. Maar op 5-5 slaat Kyrgios twee fantastische backhands, daarom komen mensen graag naar hem kijken.’

Kyrgios is het coole boegbeeld van de jeugd. Hij is het idool van talenten als de Nederlander Deney Wasserman, voor wie Federer de vaandeldrager van de aristocratie is. Circus Kyrgios is grappig en onvoorspelbaar, de artiest tussen al die eendimensionale hardhitters zonder charisma. Tegen Haase beperkt Kyrgios zich tot twee ‘tweeners’ in één rally. En wint het punt na zo’n toverbal door de benen, want hij manifesteert zich graag als stand-upcomedian.

Robin Haase. Foto EPA

Vraagt Haase uitdagend aan een beveiliger of hij een kop thee wil, omdat die te hard praat? Dat doet Kyrgios beter, al kapt hij vragen over zijn imago nukkig af. Of plezier maken voor hem een wezenlijk onderdeel van het spel is? ‘Ja, dat is heel belangrijk.’ Heeft het tennis meer entertainers nodig? Kyrgios: ‘Nee, het is prima zo.’

Lelijk gezicht

Kyrgios toont ook zijn lelijke gezicht als hij in de derde set zijn concentratie verliest. Mopperend ramt hij een bal de baan uit, want niemand kan beter ‘tanken’ – opzettelijk verliezen – dan Kyrgios. Dan gedraagt hij zich als een dreinend kind, dat schijt heeft aan de hele wereld. In de halve finale van het toernooi in Stuttgart schonk hij Federer de tweede set met bewuste afzwaaiers; het was respectloos voor de titelhouder op Wimbledon en het publiek.

Kyrgios werd eind 2016 al drie maanden geschorst door spelersvakbond Association Tennis Professionals (ATP), nadat hij een partij tegen Mischa Zverev in Sjanghai had laten lopen. Twee weken geleden kreeg Kyrgios nog een fikse boete op Queens, omdat hij masturberende gebaren maakte met een flesje frisdrank. ‘Domheid heeft zijn prijs’, zegt Kyrgios, op Wimbledon.

Eigenlijk was Kyrgios liever basketballer geworden, hij sloeg het toernooi in Rotterdam al eens over om in Amerika zijn favoriete spelers uit de NBA te zien. In 2019 hoopt directeur Krajicek hem eindelijk in Ahoy te presenteren. Als kampioen of clown? Houdt Kyrgios genoeg van zijn sport om het beste uit zichzelf te halen?

Goede handen

Gras is zijn favoriete ondergrond, zegt hij. ‘Op die baansoort wordt het ware tennis gespeeld, je hebt er goede handen voor nodig.’ Bij de junioren won Kyrgios twee dubbeltitels op Wimbledon. ‘Het nadeel was dat ik als nummer 1 van de wereld dacht dat succes mij op een schaal werd aangeboden. Wist ik veel dat ik als beginnende prof kleine toernooien moest spelen in Korea?’

Geef hem tijd om volwassen te worden, lijkt Kyrgios te zeggen. ‘Ik ben een strijder, wil zelfs een videospel winnen. Ik moet kalm blijven op de baan en toch met veel energie spelen. Het is niet eenvoudig om die balans te vinden.’