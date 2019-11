Is Ajax ‘genaaid’ door de scheidsrechter, of valt het wel mee?

Andre Onana en Dusan Tadic van Ajax reageren op de twee rode kaarten van de scheidsrechter, in het duel met Chelsea dinsdag. Beeld Getty Images

Een domino-effect met desastreuze gevolgen. Dat overkwam de Nederlandse kampioen dinsdag in Londen, tijdens het spektakelstuk tegen Chelsea in de groepsfase van de Champions League. Aanvoerder Dusan Tadic sprak van een ‘schande’, trainer Erik ten Hag vond dat Ajax ernstig is benadeeld door scheidsrechter Gianluca Rocchi.

Wat zijn de feiten?

Daley Blind is in de 68ste minuut, bij de stand 2-4, in duel met Pulisic. Hij valt, omdat de eerder struikelende Pulisic hem haakt/raakt, al dan niet bewust, mogelijk in de val. Als de scheidsrechter had gefloten voor een overtreding van Pulisic, was verder niets gebeurd. Dat doet Rocchi niet. Het is begrijpelijk dat hij laat doorspelen. Dat gebaart hij ook. Hij vindt het niks. Hij kan niet terugvallen op de videoarbiter. Die gaat hier niet over.

Blind, half overeind gekomen, begaat daarop een forse overtreding op Abraham. De scheidsrechter geeft voordeel. Ook dat is begrijpelijk, want Chelsea krijgt een kans, al valt zelfs daarover te twijfelen, want de bal gaat naar de zijkant. Als het geen echte kans is, moet de scheidsrechter fluiten volgens de regels. Hudson-Odoi schiet. De bal belandt via het lijf van Noussair Mazraoui op de arm van Joël Veltman. Geen opzet, geen hands, zegt de ene helft van de kenners. Hands, oordelen anderen. Rocchi geeft niet alleen Blind geel, met terugwerkende kracht, maar ook Veltman, omdat hij een kansrijk schot met de arm keert. Voor beiden het tweede geel. Dus rood.

Was het hands?

Dat is het moeilijkst te bepalen. Over hands bestaat de meeste interpretatie in het voetbal, zelfs na de entree van de videoarbiter VAR. In de zomer zijn een paar aspecten gewijzigd door de internationale spelregelcommissie Ifab. De veranderingen gelden bij hands van aanvallers. Als ook maar één aanraking met de hand/arm is door een aanvaller, is het hands. De VAR keurt de 5-4 van Azpilicueta af, vanwege hands van Abraham. Terecht.

Verdedigend hands blijft lastig te bepalen. Iemand die een sliding maakt en de bal tegen de op de grond liggende arm krijgt, begaat geen opzet, maar hij had de sliding ook achterwege kunnen laten. Dergelijke dilemma’s. Hier hield Veltman de arm behoorlijk tegen het lijf, al zat er beweging in, vooral door de aanraking met de bal overigens. Hij kan zijn armen niet thuislaten.

Vraag het vijf scheidsrechters en ze vinden allemaal wat anders. Dat is de zwakte in de regels. Toparbiter Björn Kuipers kan zich voorstellen dat Rocchi een strafschop gaf, laat hij weten. Voormalig scheidsrechter Ed Janssen, tegenwoordig begeleider van menig arbiter, vond het geen hands, omdat Veltman de arm redelijk tegen het lijf houdt. Als de scheidsrechter oordeelt dat het hands is, en dat deed Rocchi, dan is de gele kaart begrijpelijk, want Veltman ontnam Chelsea hoe dan ook een mogelijk doelpunt.

Ajax heeft dus niet zo veel te klagen?

Niet zo veel als ze doen, al is de teleurstelling begrijpelijk door de opeenstapeling van gebeurtenissen. Het is aannemelijk dat Ajax anders had gewonnen en dan was de ploeg al vrijwel zeker geplaatst voor de achtste finales. Nu is dat afwachten, met drie ploegen (ook Valencia) op zeven punten.

Ten Hag haalde ook de wedstrijd in Amsterdam aan, met de afgekeurde treffer van Promes vanwege buitenspel. Hij stelde dat Ajax zeker vier punten had moeten hebben tegen Chelsea, in plaats van eentje.

Hier openbaart zich de zwakte van de VAR. De VAR mag ingrijpen bij vier belangrijke zaken: de geldigheid van doelpunten. Cruciale gevallen in het strafschopgebied. Eventuele rode kaarten. Persoonsverwisselingen. Het stoort Ed Janssen dat Rocchi niet eens naar de kant ging om met eigen ogen te zien of Veltman hands maakte.

Bij sommige doelpunten is geen sprake van duidelijke fouten, waardoor ingrijpen van de VAR niet gerechtvaardigd is. De VAR is een doelpuntenrechtbank geworden. Was Azpilicueta bij zijn 2-4 net zo veel of net zo weinig buitenspel als Promes twee weken geleden bij de afgekeurde 1-0? Nu wordt een treffer vaak geen doelpunt omdat na minutieuze bestudering van beelden vijf millimeter buitenspel is geconstateerd. Cruciaal is daarbij het moment van de pass naar de doelpuntenmaker. Is dat moment precies, tot in duizendsten van een seconde, vast te stellen? De Uefa zegt van wel. Dat is twijfelachtig.

Moet Ajax zich ook zelf iets aantrekken?

Ajax is voor het tweede seizoen op rij de sensatieploeg van Europa. Maar ook: Ajax kreeg al 27 gele kaarten in acht Europese duels dit seizoen. Dat is deels ingesloten in het wegpoetsen van fouten door de aanvallende speelwijze, maar ook een kwestie van onkunde. Veltman kreeg geen geel toen hij al in de derde minuut een strafschop veroorzaakte. Hij zag zijn eerste geel toen hij Willian overbodig over de zijlijn gooide. Blind ontving zijn eerste officiële waarschuwing voor een onnodige overtreding op Kovacic. Naast mooi voetballen zou het verlagen van de kaartenlast een mooi doel zijn voor Ajax.