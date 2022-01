Irene Schouten won alles wat ze wilde winnen, maar ‘brullen’ over vier keer goud in Beijing is ‘gelul’

Irene Schouten (op de voorgrond) met Ireen Wust (rechts) en Antoinette de Jong worden Europees kampioen op de ploegenachtervolging. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

‘Op een gegeven moment is het klaar hè’, zegt Jillert Anema. De coach van Irene Schouten probeert te verklaren waarom de Europees kampioen niet met de pers wil praten over haar machtsvertoon bij de EK afstanden.

Alleen de NOS stond ze te woord, alle anderen liet ze weten dat ze ‘even niks meer te vertellen’ heeft. Het is bijzonder dat het gebeurt in het schaatsen, waar de sporters over het algemeen zeer toegankelijk zijn. Als het al een keer voorkomt, is het omdat de teleurstelling van een verlies te groot is.

De winnaars nemen over het algemeen de tijd. En een winnaar is Schouten. Alles, maar dan ook alles waaraan ze dit seizoen heeft meegedaan, en wilde winnen, heeft ze ook gewonnen. Op het EK afstanden won ze ook weer de 3.000 meter (3.56,62), de ploegenachtervolging (in een baanrecord van 2:54:12) en de massastart.

Oppermachtig

Op dat onderdeel laat ze opnieuw zien hoe oppermachtig ze is. Een groot deel van de race schaatst ze in een controlerende, comfortabele vierde positie. In de een-na-laatste ronde brengt teamgenoot Marijke Groenewoud haar vanaf de kop in stelling, waarna Schouten het met een machtige sprint afmaakt en ze beiden ver voor de rest als nummers een en twee eindigen.

Geen wonder dat voor de Winterspelen de ogen op Schouten zijn gericht: kan ze de lijn van het voorseizoen doortrekken en wellicht vier keer goud winnen? De vragen over Beijing nemen toe met elke winnende race, maar volgens coach Anema komt het niet door de druk van de Spelen dat Schouten even niet wil praten. ‘Nee, dat heeft te maken met de drukte dat we morgenvroeg weer weg moeten’, zegt hij.

De afgelopen weken waren hectisch geweest met het olympisch kwalificatietoernooi en meteen daarna de NK marathon, die Schouten ook won. De ploeg gaat morgen op trainingskamp. Anema: ‘Dus dan wil je ook wel even thuis zitten. Gewoon, even pfff, zo van: ik heb het gered.‘

Klappen

De ervaren Friese coach vindt het zijn taak als coach om zijn schaatsers uit de wind te houden. Als de druk op ze toeneemt, heeft hij in het verleden vaker gezegd, dan vangt hij de klappen wel op.

Paradoxaal genoeg is het nu het succes van Schouten dat voor druk zorgt. Haar uitstekende voorseizoen maakt Schouten favoriet op de vier olympische onderdelen waaraan ze meedoet: de 3.000 meter, de 5.000 meter, de massastart en de ploegenachtervolging. Daarmee lonkt evenaring van een 58-jaar oud record: in 1964 haalde de Russische Lidia Skoblikova goud op alle vier afstanden die toen op het programma stonden (500, 1.000, 1.500 en 3.000 meter).

Sindsdien beten alle schaatssters zich stuk op die prestatie. Yvonne van Gennip kwam in 1988 In Calgary dichtbij met drie keer goud. Ireen Wüst haalde in Sotsji twee keer goud en drie keer zilver. In totaal pakte zij vijf keer goud op de vier Spelen waaraan ze deelnam. Ook Wüst kan in Beijing daarom een record van Skoblikova evenaren of zelfs verbreken: de Russische heeft met een aantal van zes – ze won er ook twee in 1960 – de meeste gouden schaatsmedailles op de Spelen gewonnen.

De vergelijkingen gaan niet helemaal op, omdat er op de Spelen van 1964 maar vier afstanden en werd geschaatst. Nu staan naast vijf individuele afstanden ook de massastart en de ploegenachtervolging op het programma. Schouten zou drie individuele medailles en een ploegmedaille kunnen winnen.

Gelul

‘Ja, Lidia Skoblikova, natuurlijk kent Irene haar, vier keer goud op de Spelen’ , zegt Anema. ‘Maar dat is zo’n gelul, complete onzin. Dat gaat normaal gesproken nooit en te nimmer lukken.’

Dat ze een uitstekend voorseizoen had, telt volgens de coach straks niet meer. ‘We zijn nu alleen maar bezig met wat we morgen moeten doen en wat we moeten doen om het straks goed te doen op de Spelen. Je wil niet weten wat voor ultiem iets het is. Met mijn team hebben we elf olympische medailles gewonnen en maar een gouden.’ In 2014 won Jorrit Bergsma in Sotsji de 10 kilometer.

Ook in Beijing zullen er weer verrassingen zijn, verwacht de coach. Ook omdat andere landen alleen de Spelen echt belangrijk vinden. ‘Die doen er geen moer aan. En op de Spelen komen ze dan ineens.’

Eén keer goud zou dus al mooi zijn. ‘Twee keer is echt uniek’, zegt Anema. ‘Maar Lidia Skoblikova, dat is niet gewoon... niet reëel, niet reëel.’ Al wil hij het ook weer niet helemaal uitsluiten. ‘De enige manier dat het kan lukken, is dat het naar je toekomt, maar het komt niet naar je toe als iedereen er van tevoren over gaat brullen. Dat helpt helemaal niks.’