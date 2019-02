Irene Schouten wist dat het haar dag was en won de WK massastart in Inzell

Irene Schouten wint de WK massastart voor Ivanie Blondin uit Canada (in het zwart) en Elizaveta Kazelina uit Rusland (geheel rechts). Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Ineens schuift zondagavond Valerie Maltais onderuit tijdens de massastart op de WK afstanden in Inzell. De Canadese neemt een aantal rijdsters mee in haar val. Een van haar slachtoffers is olympisch kampioene Kim Bo-reum. Net op de been blijft Irene Schouten. Zes ronden later sprint de 26-jarige marathonrijdster naar de wereldtitel. ‘Dit is het hoogtepunt van mijn jaar’, zegt ze als ze de gouden medaille in handen heeft.

De hele winter stond voor Schouten in het teken van deze race. Dat betekent maanden trainen voor het onderdeel met de grootste onzekerheidsfactor. ‘Je kan nog zo goed zijn, je hebt niet in de hand wat anderen doen’, weet ze.

Duwen en trekken

De massastart is een vreemde discipline binnen de schaatssport. Het is het enige onderdeel op de 400 meterbaan waar tegenstanders elkaar echt tegenkomen. Het is duwen en trekken terwijl de gehelmde schaatsers met 50 kilometer per uur door de bocht scheren. Er komt veel meer geluk bij kijken dan bij de traditionele langebaanafstanden, waar de concurrenten netjes met blokjes van elkaar gescheiden blijven.

De Noord-Hollandse dochter van een tulpenhandelaar kon opgesloten raken, weggedrukt worden of onderuit gekegeld door een tegenstandster. Dat wist ze, maar toch was Schouten er al voor de race van overtuigd dat ze zou winnen. ‘Ja, dat was een beetje raar. Ik had het gevoel dat het vandaag zou gebeuren.’

Er lag een ruwe vorm van kansberekening aan haar hoopvolle verwachting ten grondslag. Schouten had bij het eerste wereldkampioenschap massastart in 2015 de titel gepakt. In de jaren erna was er telkens iets misgegaan. ‘Twee jaar geleden viel ik en toen dacht ik wel: heb ik hier nu het hele jaar voor getraind?’

Tijd voor een meevaller

Op de Winterspelen van Pyeongchang, waar de massastart voor het eerst op het programma stond, werden haar ambities ook door anderen doorkruist en moest ze zich tevreden stellen met brons. Het was wel weer tijd voor een meevaller, vond ze. Alleen uitblinken op marathonwedstrijden vindt ze niet bevredigend.

Schouten had met Melissa Wijfje, de andere Nederlandse op het onderdeel over 16 ronden, een plannetje gesmeed waarin ze beiden voor hun eigen kans konden gaan. Wijfje mocht, als erkend 1.500-meterrijdster, in de laatste vier ronden een uitval doen. Ze kreeg echter geen meter ruimte van het pelotonnetje.

Hoewel het voor haar als sprintster in haar voordeel is, betreurt Schouten dat het bijna altijd zo gaat op de massastart voor vrouwen. Iedereen lijkt op de sprint te mikken en er worden onderweg nauwelijks pogingen gedaan om te demarreren. En als iemand het probeert, zoals Wijfje, wordt het gat onmiddellijk door anderen gedicht. ‘Het is jammer dat er niet meer meiden zijn die ballen tonen en wegrijden. Bij de mannen gebeurt dat wel.’

Massasprint

Toen duidelijk was dat het weer eens een massasprint zou worden, wist Schouten wat haar te doen stond. Met iets meer dan een ronde te gaan versnelde ze en achterhaalde de Canadese Ivanie Blondin. Vervolgens reed ze met ferme slagen naar de overwinning.

De manier waarop deed denken aan haar machtsvertoon in de Nederlandse marathoncompetitie. ‘Ik kreeg meteen berichtjes dat het net zo ging als in de marathons. Maar dat was niet zo. Ik had eigenlijk eerder willen gaan, maar de Canadese was me voor. Ik kon gelukkig goed naar haar toe rijden.’

Omdat ze samen met Wijfje het plan had bedacht en uitgevoerd vond ze het jammer dat alle aandacht nu alleen naar haar ging. ‘Eigenlijk is de massastart een teamonderdeel. Soms win je wel eens echt alleen, maar nu niet.’ Door aan te vallen had Wijfje concurrentes van Schouten gedwongen meer energie te verbruiken dan ze wilden. ‘En had ze weg kunnen komen. Dan was zij wereldkampioen. Ik vind het daarom een beetje raar dat ik nu als enige een medaille krijg.’