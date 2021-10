Irene Schouten schaatst onvermoeibaar de ene na de andere toptijd

Irene Schouten tijdens haar rit op de 3.000 meter die zij zal winnen in een nieuw persoonlijk- en nieuw baanrecord. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Bij aanvang van de massastart voor vrouwen, het slotstuk van de NK afstanden in Heerenveen, is al wel duidelijk wie de titel winnen gaat: Irene Schouten. Niet dat ze ontsnapt is. Integendeel, ze zit weggestopt in de buik van het peloton. Het is wel duidelijk omdat er het hele weekend al geen maat staat op de 29-jarige schaatsster en de massastart is al jaren haar specialiteit.

Inderdaad. Met gemak wint ze de minimarathon. De vermoeidheid van het weekend, van de 5 kilometer die ze iets meer dan twee uur eerder heeft gewonnen, heeft geen vat op haar. En dat terwijl ze zich op die langste vrouwenafstand niet bepaald heeft ingehouden.

Sneller en sneller ging het bij Schouten op de 5.000 meter. Van rondetijden rond de 32,5 in de eerste helft ging ze naar 31,8, 31,4 en zelfs 30,8 als slotronden. Ze was in de tweede helft sneller dan de eerste en kwam uit op 6.45,69, een baanrecord. Op de 3 kilometer van zaterdag kwam ze op dezelfde wijze tot het eveneens nieuwe baanrecord van 3.54,59.

Zo’n ‘negative split’ is ongebruikelijk in het vrouwenschaatsen. Schouten is de enige die die kunst, bij de mannen lang niet zo zeldzaam, zo beheerst. Haar tegenstanders vertrekken hard in het begin en vechten zolang mogelijk tegen het verval. Schouten heeft juist moeite met de eerste ronden. Om dan al meteen vlot te vertrekken is een worsteling. Naar het einde toe gaat het steeds gemakkelijker. ‘Ik ben het type rijdster dat erin moet komen.’

Jorrit Bergsma

Ze hanteert dezelfde aanpak als haar ploeggenoot Jorrit Bergsma (35). Net als op de vijf kilometer van vrijdag, die hij met grote overmacht won, ging de Fries op zondag in zijn rit ook eerst op zoek naar de goede slag om vervolgens halverwege te versnellen. Zijn uitgerekte demarrage, die hij 12,5 ronden, tot aan de finish volhield, leidde tot een slotronde van 28,7. Een uitroepteken achter zijn vlekkeloze rit, die in 12.39,67 eindigde. Bergsma: ‘Dit was mijn beste wedstrijdweekend ooit.’

Hij houdt het op een combinatie van factoren die ervoor hebben gezorgd dat hij, net als veel van zijn ploeggenoten, zo sterk voor de dag kwam in Thialf. Hij zit lekker in zijn vel, hij heeft geen pech gehad in de zomer en de sfeer is goed. Tel daarbij op dat hij een aantal zwakke plekken in zijn techniek heeft aangepakt en dit is het resultaat. ‘Flow’, noemt hij het.

Met de drie van Schouten en de twee van Bergsma behaalde de Zaanlander-ploeg vijf nationale titels in totaal. Evenveel als het veel grotere en vooral veel rijkere Jumbo-Visma. Het was een opvallend goede seizoensstart voor de formatie van Jillert Anema, die juist vaak wat stroef aan de winter begon.

Het succes van Anema

Anema is een coach die nadrukkelijk zijn eigen weg kiest. Gaan alle Nederlandse schaatsploegen naar Inzell, dan zit hij met zijn pupillen een stuk noordelijker in Erfurt. Hij heeft ook voor de zomerse trainingskampen zijn eigen plekjes en gaat veel later dan de concurrentie het ijs op.

De geheimen van zijn trainingsaanpak geeft de 66-jarige coach niet graag prijs. De concurrentie leest mee en kennis is macht, ook op het ijs.

Wel vertelt hij dat het deze zomer een stuk beter trainen was dan vorig jaar, toen Schouten met de titels op 3 en 5 kilometer ook sterk aan de schaatswinter begon.

In het voorjaar en de zomer van 2020 viel de toenmalige sponsor, Easyjet, weg en was het door corona moeilijk om te reizen. De buitenlandse trainingskampen die al jaren een vast ingrediënt in zijn zomerprogramma vormden konden niet doorgaan zoals hij wenste. In plaats van zonnig Tenerife trainden ze in druilerig Limburg. Afgelopen zomer kon het dankzij sponsor Zaanlander en de minder strenge coronabeperkingen wel.

Het geheim van de assistent

Schouten waakt ervoor om enkel Anema te loven. Ook assistent-coach Arjan Samplonius, die sinds twee jaar bij de ploeg werkt, is belangrijk in het succes.

De 39-jarige Samplonius is naar de buitenwacht stil en meer op de achtergrond dan de soms luidruchtige hoofdcoach. Intern drukt hij wel degelijk zijn stempel. Jillert is iemand met een gebruiksaanwijzing, maar ik heb daar niet zoveel moeite mee’, zegt hij. ‘Je hebt niets aan coaches die alleen maar ja en amen zeggen. Ik voer mijn discussies met Jillert, maar over het algemeen komen we er samen wel uit en denken we hetzelfde.’

Anema is blij dat Samplonius er als tweede trainer bij is. Idealiter heeft een coach namelijk maar vier rijders onder zijn hoede, legt Anema uit. Dat wist hij al langer, maar eerder was er geen geld voor versterking. De ratio is nog altijd niet perfect, want Samplonius en Anema hebben samen elf schaatsers te begeleiden.

Het gat met de concurrentie op de NK afstanden was groot, maar Anema waakt voor te snelle conclusies. De titels zijn mooi, maar niet het belangrijkst deze winter. ‘Je kunt wel met de neus in de wind verder lopen, maar we moeten vooruit. Als we vanaf nu alles verliezen, dan is het toch drie keer niks.’ Het moet gebeuren in december bij het olympisch kwalificatietoernooi. Daar worden de plekken voor Beijing ingevuld.

Of de titeloogst op de NK Schouten en Bergsma dan zal helpen? Dat is niet te voorspellen, zegt Anema. Zo’n overmacht en deze scherpe tijden kunnen zelfvertrouwen wekken, maar ook druk met zich mee brengen. ‘Dat spel luistert heel nauw.’

Wat hij ze zal meegeven is dat ondanks de uitstekende tijden en de klinkende titels er nog rek in hun conditie zit. Het klinkt tegelijkertijd als een waarschuwing aan de concurrentie. ‘We hebben niet gepiekt. Topvorm is nog wat anders.’