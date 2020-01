Irene Schouten evenaart record met vijfde marathontitel op rij

Irene Schouten, voor de 5de keer op rij Nederlands Kampioen Marathonschaatsen. Beeld Klaas Jan van der Weij

Schouten deed wat ze moest doen op de kunstijsbaan van Enschede: ze sloeg toe op de voor haar kenmerkende wijze: in de laatste ronde. Het betekende alweer haar vijfde nationale titel op rij, een evenaring van het record van Atje-Keulen Deelstra, de kampioen van 1975, 1976, 1977, 1978 en 1980. ‘Het is super dat ik nu evenveel marathontitels heb als zij, een legende’, glunderde Schouten na afloop. ‘Dat record was echt een groot doel voor mij.’

Zo makkelijk als haar zege leek, was het niet. Elke wedstrijd is Schouten de te kloppen vrouw, moet ze de favorietenrol waarmaken en in Enschede was het niet anders. De sleutel tot succes? ‘Niet denken: ik doe het wel even. Elke wedstrijd begin je weer op nul.’ Druk voelt ze elke keer weer. ‘Want die leg ik mezelf al op.’

Al jaren domineert Schouten het marathonschaatsen. Vorig seizoen won ze vrijwel alle wedstrijden waarbij ze aan de start verscheen. Toch weigert de concurrentie zich neer te leggen bij haar suprematie. ‘Het is sport, ik blijf strijden’, zegt Manon Kamminga, die in Enschede als derde eindigde. Maar moeilijk is het wel, moet ze toegeven. ‘Irene is een klasse apart.’

Ooit, lang geleden, versloeg Kamminga Schouten, maar dat was wel in het skeeleren. Op de marathon is dat nog niet gelukt. Het verschil tussen hen, aldus Kamminga, werkzaam als instructeur op een sportschool, is voornamelijk de trainingsomvang. In tegenstelling tot Schouten is ze geen full-prof. ‘Ik train twee keer per week, Irene het dubbele. En daarbij zit ze ook veel vaker op de fiets dan ik.’ Garanties bestaan niet in de topsport, weet ze. ‘Maar ik denk dat ik dan wel dichter bij haar in de buurt zou komen.’

Kamminga had zich op het NK voorgenomen om als eerste uit de laatste bocht te komen. ‘Dat is echt Irenes ding’, wist ze. ‘Wellicht had ik haar daarmee uit haar comfort zone kunnen brengen.’ Maar Schouten kwam al ruim voor de laatste bocht op kop, gaf haar voorsprong niet meer uit handen en had alle tijd om nog voor de eindstreep haar handen in de lucht te gooien.

Bijna routineus onderging ze na afloop de huldigingsceremonie. Afgelopen weekend stal Schouten ook al de show tijdens de NK afstanden, langebaan dus, want Schouten is een alleskunner. Op het onderdeel massastart, een verkorte marathon (16 ronden), kroonde ze zich voor de zevende keer tot Nederlands kampioen.

Veel verrassender waren haar klasseringen op de 3 en 5 kilometer: twee keer tweede. Op de 3 kilometer liet ze niet alleen regerend kampioen Antoinette de Jong achter zich, maar ook de twee olympische kampioenen op dit onderdeel, Carlijn Achtereekte en Ireen Wüst. Schouten plaatste zich in Heerenveen voor de EK afstanden (Heerenveen) en WK afstanden (Salt Lake City), later dit seizoen.

Marathon of langebaan; het is voor Schouten geen keuze tussen hart of hoofd. ‘De combi werkt gewoon heel goed. De marathon is leuk en het is een goeie training. Het spelletje helpt me voor massastart.’ Alleen in een olympisch jaar zal zich louter focussen op de langebaan. Lachend: ‘Of er moet een Elfstedentocht komen. Dan wijkt alles.’

De Andijkse, op de marathon uitkomend voor Royal A-ware, de ploeg van coach Jillert Anema, had zich na haar succesvolle NK afstanden even niet op het ijs laten zien. Ze was zo bezig geweest met die wedstrijd dat ze ook weer eventjes moest ontladen. ‘Ook weer niet te veel trouwens, want je moet de spanning wel zien vast te houden.’

Dat was gelukt, gezien het wedstrijdverloop in Enschede. Alle ontsnappingspogingen die de concurrerende ploegen ondernamen, werden vakkundig verijdeld door de ploeg in de lichtblauwe pakken, inclusief die van Janneke Ensing in het laatste kwart.

Schouten reed 100 ronden alert, en profiteerde in de slotronde van het beulswerk van ploeggenoot Carien Kleibeuker, die ze na afloop nadrukkelijk prees. ‘Zonder haar was het me vandaag nooit gelukt om te winnen. Ik kan niet twintig ronden lang gaten dichtrijden.’ Kleibeuker heeft haar afscheid aangekondigd. Schouten vergat haar als echte kampioen niet. ‘Bij deze: bedankt, Carien.’