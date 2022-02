Irene Schouten aan de start, de kunst van het schansspringen en het is dé afstand voor Nederlandse schaatssters: 3.000 meter

De benen van Irene Schouten. Beeld ANP

Deze Nederlanders komen in actie op zaterdag 5 februari:

Schaatsen, 3.000 meter vrouwen: 09.30-10.51

Met: Irene Schouten, Antoinette de Jong, Carlijn Achtereekte

Shorttrack, 500 vrouw heats, 1000 man heats, mixed relay finale: 12.00-14.34

Met: Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer, Selma Poutsma, Itzhak de Laat, Sjinkie Knegt, Jens van ’t Wout

Snowboard, slopestyle vrouw finale: 02.30-03.45 (zondag)

Met: Melissa Peperkamp (als ze finale haalt)

Snowboard, slopestyle man kwalificatie: 05.30-07.32 (zondag)

Met: Niek van der Velden

Statistiek van de dag: 3.000m vrouwen

De 3.000 meter is de olympische afstand die Nederlandse vrouwen het beste ligt, samen met de 1.500 meter. Op beide afstanden is zesmaal goud veroverd. Ook nu is de kans groot dat een Nederlandse schaatsster de titel verovert, al ontbreekt tweevoudig kampioen Ireen Wüst (2006 en 2014) op de startlijst van twintig vrouwen. Carlijn Achtereekte verdedigt haar titel uit 2018, Antoinette de Jong is de regerend wereldkampioen en Irene Schouten is dit jaar ongeslagen. Het kan maar zo zijn dat het erepodium geheel oranje kleurt, net als vier jaar geleden. Voor een verrassing lijken alleen de Italiaanse Francesca Lollobrigida, de Canadese Isabelle Weidemann, de Noorse Ragne Wiklund en de Tsjechische veteraan Martina Sábliková te kunnen zorgen. (Alex Dumas)

Blikvanger: Irene Schouten

Tulpen, schaatsen, kaas: alles wat Nederlands is komt samen bij vrouw die viermaal voor goud gaat. Irene Schouten behoort in Beijing op alle schaatsafstanden tot de favorieten, om te beginnen zaterdagochtend op de 3.000 m. Wat maakt haar tot een potentiële koningin van de Winterspelen? Een gesprek aan de keukentafel van het tuindersgezin Schouten.

De kunst van… schansspringen

Gecontroleerd naar beneden vallen, dat is de essentie van schansspringen. Wie dat kan, zweeft zo maar 120 meter door de Chinese vrieskou met weinig meer om het lijf dan ondergoed en een luchtdoorlatend pak.