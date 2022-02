Ireen Wüst put energie uit het naderende afscheid van haar sportcarrière

Ireen Wüst traint in Beijing voor de Winterspelen van 2022. Beeld Klaas Jan van der Weij

Ireen Wüst is bezig aan haar olympische slotakkoord. Ze is 35 jaar en vindt het na deze winter mooi geweest. Maar van rustig afbouwen is geen sprake. Als ze ergens aan de start verschijnt is het om te winnen. En dat geldt zeker voor de vijfde Olympische Spelen uit haar lange loopbaan.

Op de Spelen zijn haar prestaties onovertroffen. Wüst brak als 19-jarig talent, toen nog met een duidelijk hoorbare Brabantse tongval, in 2006 door met goud op de 3 kilometer van Turijn. Daarna volgde in Vancouver in 2010 de olympische titel op de 1.500 meter, de titels op de 3 kilometer en ploegenachtervolging in Sotsji in 2014 en vier jaar geleden was ze in Pyeongchang weer de beste, op de 1.500 meter. Naast vijf keer goud behaalde ze vijfmaal zilver en één bronzen plak. Ze is met elf medailles veruit de succesvolste Nederlandse olympiër.

Er kan nog meer bij, denkt ze. In Beijing heeft ze drie kansen: op de 1.000 en 1.500 meter, en de ploegenachtervolging. Ondanks haar leeftijd zit er nog geen sleet op haar lichaam. Ze rijdt deze winter stabiel en ze kijkt uit naar haar olympische afsluiting. Ze zou met nog één gouden medaille de legendarische Sovjetschaatsster Lidija Skoblikova kunnen passeren op de ranglijst aller tijden. De Russin behaalde in totaal zesmaal goud op de Spelen van 1960 en 1964.

Ze is niet bezig aan ‘een afscheidstournee’, zegt Wüst. En toch is het naderende afscheid wel steeds aanwezig. Ze put er energie uit. Ze trekt de vergelijking met een intervaltraining op de fiets. ‘Stel dat je 12 blokken moet doen, dan denk je rond de achtste of negende: ik kan niet meer. Bij de laatste heb je vaak weer een opleving omdat je weet dat het de laatste is. Ik heb nu het gevoel bezig te zijn aan die laatste herhaling, waarin ik wat extra’s weet te vinden.’

Krom van de pijn

Vier jaar geleden, in de aanloop naar de Spelen van Pyeongchang, oogde Wüst veel minder zeker. Ze kon kribbig zijn naar de buitenwacht en soms leek het of ze al op weg naar de uitgang was. Zeker toen bij de NK afstanden aan het begin van het seizoen Antoinette de Jong en Jorien ter Mors alle titels onder elkaar verdeelden, twee voor De Jong (3 en 5 kilometer) en drie voor Ter Mors (500, 1.000 en 1.500 meter). Wüst moest het doen met twee keer tweede en een derde plaats.

Het was geen fijne tijd, zegt ze nu. De aanloop naar de Spelen van 2018 stond onder spanning. Ze had in 2015 haar eigen ploeg opgericht: Team4Gold. Uit die naam sprak haar ambitie. Ze wilde haar vierde olympische gouden medaille winnen. In de laatste maanden woog de last van de verwachtingen zwaar, als oprichter en kopvrouw van het team. ‘Ik voelde die druk heel erg.’

Tot overmaat van ramp was haar voorbereiding doortrokken van blessures. Dat begon al in de winter ervoor, vlak voor het WK allround van 2017 in Hamar. Ze kreeg tijdens een trainingskamp in Inzell verschrikkelijke pijn aan haar buik. Halsoverkop brak ze de trainingsstage af en keerde terug naar Nederland.

Daar constateerde arts Peter Vergouwen na dagen vol tests en onderzoeken dat een beknelde buikzenuw de oorzaak van de ellende was. Acnes, heet de aandoening, een buikwandpijnsyndroom. De remedie zou een injectie met pijnstilling zijn, maar daarmee zou Wüst niet aan het WK mogen deelnemen. En dat wilde ze juist zo graag.

‘Dus toen heb ik het WK met paracetamol gereden, met de maximale hoeveelheid. Die was ’s avonds uitgewerkt en dan lag ik opgekruld van de pijn in bed. Ik kon me niet meer strekken.’ In die kommervolle situatie kon de ochtend haar niet snel genoeg komen. ‘Dan mocht ik de volgende dosis paracetamol weer nemen.’ Ondanks alles werd ze wereldkampioen.

Direct na de WK ging die injectie er in Nederland wel in. Na een rustperiode leek alles weer als vanouds. Maar in het najaar, vlak voor de olympische winter, ging het weer mis. Opnieuw die beknelde zenuw. ‘Daar gaan we weer. Het was verschrikkelijk en de pijn straalde uit naar mijn been.’ De injectie en rust, hetzelfde recept als enkele maanden eerder, boden niet voldoende soelaas. ‘Ik voelde het daarna nog steeds. Het ging maar niet over. Ik had er stress van of het überhaupt nog goed zou komen.’

Ondertussen trainde ze door, maar ze ging ongemerkt om de pijn heen bewegen. Ze kreeg er allerlei andere blessures van, met name aan haar linkerbeen. ‘De hele keten raakte verstoord.’ Vlak voor het olympisch kwalificatietoernooi verzwikte ze ook nog twee keer haar linkerenkel. ‘Dat kwam waarschijnlijk omdat de boel al verstoord was, ik miste de aansturing’, zegt ze. ‘Toen het gebeurde dacht ik helemaal: nou komt het niet meer goed.’

Ze kon niets meer met haar linkerbeen, zeker niet op het ijs. Alleen als de enkel strak werd ingetapet kon ze er voldoende mee uit de voeten. Ze plaatste zich nota bene als snelste voor Pyeongchang. Eenmaal in Zuid-Korea behaalde ze haar vierde en vijfde olympische titel, op de 1.500 meter en ploegenachtervolging. Haar enkel was nog altijd ingezwachteld. Er was niemand die het opviel. ‘Jullie hebben zitten slapen’, zegt ze lachend.

Die stress van toen ervaart ze niet. Ze heeft geen blessures, voelt zich fit en vrij van al te veel verwachtingen. Ze is niet meer de kopvrouw van haar eigen ploeg, maar een normaal lid van de groep die onder Gerard van Velde traint bij Team Reggeborgh. Ze heeft tussen sprinters als Kjeld Nuis en Hein Otterspeer een nieuwe impuls gezocht en gevonden. Al kwam dat er vorig jaar bij de belangrijkste wedstrijd van het seizoen, de WK afstanden, niet uit.

Steriele langebaanbubbel

De coronabubbel die in Heerenveen was ingericht, met twee wereldbekerwedstrijden, EK allround en WK afstanden, lag haar niet. ‘Ik ben een wedstrijddier, maar wel met publiek. En op zich kan ik me prima afzonderen in zo’n bubbel, dat doe ik met de Spelen ook. Maar juist omdat het nu om de hoek bij mijn huis was, vond ik het lastig. Lastiger dan wanneer je in een andere tijdzone zit.’

De races in Thialf hadden nog minder sfeer dan een normale trainingswedstrijd vond ze. Er was niks aan. Bij de WK werd dat gevoel nog eens versterkt omdat de vorst iedereen het natuurijs op had gejaagd. ‘Ik kreeg allemaal foto’s en filmpjes van buiten schaatsen geappt.’ Ze kreeg ook berichtjes van de vriendinnengroep waar Paulien van Deutekom deel van had uitgemaakt, haar oud-ploeggenoot en hartsvriendin die begin 2019 overleed. ‘Wat jammer dat jij en Paulien er niet bij zijn, schreven ze.

Wüst had het helemaal gehad in de steriele langebaanbubbel. ‘Door wat ik heb meegemaakt in mijn leven, ook met Paulien, heb ik bedacht dat ik vooral dingen wil doen waar ik gelukkig van word. Je weet letterlijk niet wanneer het klaar is. Ik dacht: als ik nu de keuze had, zou ik veel gelukkiger zijn door herinneringen te maken met mijn vriendinnen op natuurijs, dan met mijn zoveelste WK. Voor een topsporter is die gedachte killing. Maar hij was er wel. Ik had liever met een zonnetje op natuurijs gestaan. Ik kan op bijna alle momenten een keiharde topsporter zijn en soms ben ik ook gewoon maar een mens.’

Ze bleef in Thialf. En terwijl de dooi buiten veel eerder inviel dan ze had gehoopt, bleef ze op de 1.500 meter steken op de vijfde plaats. NOS-verslaggever Bert Maalderink vroeg haar na die rit of het geen tijd was om de schaatsen op te bergen. ‘Dat vond ik niet echt nodig. Dat is nog het vervelendst om mee te dealen.’ Ze kreeg al vaak de vraag wanneer ze zou stoppen, ook ver voordat ze de 30 was gepasseerd. ‘Het gebeurde ook toen ik 23 was en overtraind was geraakt’, zegt ze. ‘Nu heeft Bert zijn antwoord: in maart.’