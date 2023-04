Ireen Wüst gaat jonge topsporters begeleiden op gebied van prestatiegedrag en mentale gezondheid

Ireen Wüst in 2022 tijdens het tv-programma College Tour. Beeld KRONCRV

Ireen Wüst zei ooit over topvorm: ‘Daar komen is een mentaal spelletje dat ik op de een of andere manier wel schijn te kunnen.’ Die kennis kan de 37-jarige oud-schaatsster meenemen in haar nieuwe rol. Ze is deze week begonnen als expert prestatiegedrag en mentale gezondheid bij de Nederlandse sportkoepel NOCNSF.

De beste Nederlandse olympiër gaat, op deeltijdbasis, werken met jonge sporters die deel uitmaken van topsport- en opleidingsprogramma’s van TeamNL. Wüst stopte een jaar geleden met schaatsen. Sindsdien was ze al topsportmentor bij TalentNed – de opleidingsploeg waar ze ooit als profschaatser al aan verbonden was – en werkt ze als topsportleefstijlcoach bij TeamNL Centrum Noord. Ook stond ze in maart in het theater met een show over haar route naar succes.

Aan hoogte- en dieptepunten geen gebrek in de carrière van Wüst. Ze won zes olympische titels en is meervoudig wereld- en Europees kampioen. Als geen ander wist Wüst te pieken op momenten dat ze dit wilde. In Turijn in 2006 won ze op haar 18de haar eerste olympische goud. Bij de vier daaropvolgende Winterspelen herhaalde ze die prestatie door steeds minstens een keer goud te bemachtigen. Dat lukte ook op momenten dat ze niet de grote favoriet voor een afstand was.

Leren incasseren

Tegelijkertijd moest Wüst incasseren. Ze raakte overtraind in 2008, waarna het jaren duurde voordat ze terug was op haar niveau van weleer. Na haar winst in Turijn voelde elke daaropvolgende tweede plaats als verlies. Ze zag sponsors vertrekken, brak met trainers en richtte een eigen ploeg op.

Haar beste vriendin Paulien van Deutekom, oud-wereldkampioen allround, overleed in 2019 na een ziekbed van een half jaar. Dat verlies tekende het leven van Wüst. Ooit had ze juist met Van Deutekom, in 2008 haar ploeggenote bij TVM het idee opgevat een boek te schrijven over mentale begeleiding bij overtraining.

Jaren geleden zei Wüst al eens zichzelf als twee personen te zien: de mens en de schaatsster. De topsporter in haar is egoïstisch en maakte dat mensen om haar heen het te verduren kregen als ze wilde presteren; dan was ze voor bijna niemand benaderbaar. De persoon Wüst heeft een verantwoordelijkheidsgevoel en sprak eerder al uit zichzelf niet als trainer te zien op schaatstechnisch vlak, maar wel graag jonge sporters te willen helpen.