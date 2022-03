Ireen Wüst en Sven Kramer, een paar en toch apart

2017. Ireen Wüst en Sven Kramer worden gehuldigd op de EK allround. Beeld Klaas Jan van der Weij/de Volkskrant

Als ze haar afscheid met iemand wilde delen, dan met haar broer. Dat vertelde Ireen Wüst eerder deze winter aan haar voormalige coach Geert Kuiper. Haar ‘schaatsbroer’ verduidelijkte ze toen die haar vragend aankeek: Sven Kramer.

Wüst en Kramer zijn geen zelfverkozen vrienden, maar hun levens zijn met elkaar verweven geraakt in de jaren dat ze van talentvolle pubers uitgroeiden tot de beste olympiërs die Nederland heeft gekend. Dat schept een band, al verwacht Kuiper niet dat Kramer op zijn beurt Wüst als ‘schaatszus’ zal omschrijven. ‘Hij is altijd wat minder uitgesproken over zijn gevoelens, maar hij heeft overduidelijk super veel respect voor haar.’

De twee 35-jarige schaatsers, die allebei in april 1986 zijn geboren, braken achttien jaar geleden door en nemen zaterdagmiddag samen afscheid van het schaatsen. Zij zal als regerend olympisch kampioen nog eenmaal het startschot van de 1.500 meter horen bij de wereldbekerfinale. Kramer komt niet in actie in Thialf, maar krijgt samen met haar wel een eresaluut in het uitverkochte schaatsstadion.

Ze werden al vaker samen gehuldigd in Heerenveen. Zo zaten ze samen in de arrenslee in 2007 na het WK allround en gingen gezamenlijk met een lauwerkrans rond na hun Europese titels in 2013 en 2017. Kramer was anderhalf decennium de zelfverzekerde man die driemaal op rij olympisch goud op de 5 kilometer won, Wüst degene die kon pieken als geen ander en bij vijf opeenvolgende Spelen een titel veroverde.

Valse start

Kuiper kreeg ze in 2006 onder zijn hoede als een van de coaches bij schaatsploeg TVM. ‘Het was toen wel duidelijk dat zij dé talenten waren en dat ze veel zouden winnen. Maar zoveel? Dat viel niet te voorspellen.’ Zeker niet omdat ze beiden een valse start kenden aan het begin van hun loopbaan.

Wüst hield aan een auto-ongeluk in de zomer van 2004 een whiplash over en Kramer brak een jaar eerder zijn enkel na een val van de trap. ‘Als dat niet was gebeurd, dan was Kramer nog eerder doorgebroken’, zegt Peter Kolder, destijds hun coach bij Jong Oranje. ‘Sven was verder dan de anderen in Jong Oranje. Hij kende vanuit zijn familie de weg in de schaatswereld, meer dan Ireen. Iedereen trok zich aan hem op. Ik denk dat dat tot heel recent het geval is geweest. Ook Patrick Roest profiteerde van hem. Ze gaan hem missen.’

Voor oud-schaatser Carl Verheijen, die bij TVM als stayer door Kramer voorbijgestreefd zou worden, was die jonge brutale Fries ook een bron van motivatie. ‘Ik ben door hem op een hoger niveau gebracht en haalde nog in mijn laatste jaar persoonlijke records.’ De aandacht die Kramer voor zijn sport had was onvergelijkbaar met wat de ervaren Verheijen, op dat moment tweevoudig wereldkampioen 10 kilometer, kende. ‘Hij was consequent bezig met beter worden.’

Sven Kramer en Ireen Wüst tijdens een training op het olympisch ijs van Sotsji. Beeld anp

Wüst zat net zo in elkaar, meent Verheijen die in Beijing als chef de mission werkzaam was. ‘Ze waren op jonge leeftijd al heel verantwoordelijk in hun sportbenadering. Ze wisten allebei altijd weer iets te zoeken om meer uit zichzelf te halen. Ze waren uniek. Fysiek, maar toch vooral mentaal.’

Het was Wüst die in 2006 als eerste een grote internationale titel greep: goud op de olympische 3 kilometer. Dat kwam als een verrassing na haar tot dan toe moeizame eerste winter als prof bij TVM. Dat Kramer, die zich eenvoudig aanpaste aan het zware trainingsregime bij de grote mannen, zich in de strijd om de medailles zou mengen lag voor de hand. Hij greep zilver op de 5 kilometer, achter Chad Hedrick.

Enorme drive

Ze doen in drive niet voor elkaar onder, zegt Kolder, die nog altijd goed contact met ze heeft. En datzelfde geldt voor hun liefde voor de schaatssport. Dat is volgens hem de belangrijkste reden dat ze het allebei lang volhielden. ‘Ze zijn echte liefhebbers.’

Hun carrières liepen in de beginjaren bij de TVM-ploeg parallel. Alles leek mogelijk voor de twee wonderkinderen op klapschaatsen. Het jaar na haar eerste olympisch goud, pakte Wüst zilver mee bij het WK sprint in 2007 in dezelfde winter dat ze wereldkampioene allround werd. Kramer ambieerde ook meer dan een stayer te zijn, al kwam dat er nooit van.

Ze bleken breekbaar op momenten. Kramer stond geblesseerd langs de kant in de winter van 2010-2011 en kampte jarenlang met rugklachten. Wüst raakte overtraind in 2008, liep een hersenschudding op in 2015 en moest het overlijden van haar boezemvriendin Paulien van Deutekom in 2019 verwerken.

Van de twee slaagde Wüst er het beste in zich telkens herpakken, ook omdat bij Kramer de rugklachten nooit meer verdwijnen zouden, een operatie in april 2021 ten spijt. Hij eindigde bij de afgelopen Spelen van Beijing slechts als negende op zijn 5 kilometer, Wüst pakte voor de vijfde Spelen op rij individueel goud. De periode waarin zij mondiale titels veroverde overspant 16 jaar, Kramers heerschappij is vijf jaar korter: van het WK allround in 2007 tot de olympische titel op de 5 kilometer in 2018 in Zuid-Korea.

‘Behalve goede winnaars waren ze ook heel goede verliezers’, zegt Bert Maalderink, die ze als NOS-verslaggever zo vaak interviewde dat de details in de grote brij aan herinneringen verloren gaan. ‘Maar ik zal hun verlieswedstrijden nooit meer vergeten. Die wissel bij de Spelen van Vancouver (2010) van Kramer en het verloren EK allround van Wüst in Collalbo (2007).’ Ondanks hun woede en verdriet, wisten ze hun tranen weg en deden hun verhaal. ‘Alleen grote kampioenen kunnen dan toch verhaal doen en zo goed uit hun woorden komen.’

Zo welsprekend waren ze aanvankelijk niet. Bij de eerste reportage die Maalderink over ze maakte in de aanloop naar het WK allround van 2005 waren ze nog behoorlijk bleu. ‘Ik ging naar Inzell, waar ze op trainingskamp waren. Wüst had een voller gezicht en een flink Brabants accent en Kramer zat onder de jeugdpuistjes. Het waren echt andere personen.’

De twee schaatsers werden in de jaren erna voor zijn microfoon volwassen. Maalderink: ‘Ze zijn echt mensen van de wereld geworden.’ En ze werden steeds uitgesprokener. Naar winnaars wordt immers geluisterd. ‘Ze waren de woordvoerder van het schaatsen en er zijn weinigen die hun plek kunnen invullen.’

Ernst versus een lolletje

Naarmate de tijd vorderde liepen hun wegen uiteen, zeker nadat TVM als schaatssponsor stopte. Kramer koos voor de sportieve en financiële zekerheid bij de gevestigde Jumbo-Vismaploeg van Jac Orie. Wüst had het lastiger om een plek te vinden. Zij probeerde na een jaar bij coach Marianne Timmer zelf een ploeg op poten te zetten en investeerde haar spaargeld om het tot een succes te maken. Ze vond uiteindelijk een sponsor, maar het kostte moeite. Commercieel en financieel kon ze nooit aan Kramer niet tippen.

Karakterologische verschillen zijn er ook, vertelt Verheijen. In die vroege jaren viel hem op hoe Kramer erg bezig was met zijn positie in de ploeg en kon genieten van het spel met zijn tegenstanders, om een onder hun huid te kruipen. Zo was Wüst niet. Zij was veel meer met zichzelf bezig als het op het schaatsen aan kwam. Tegelijkertijd had ze iets meer oog voor de wereld om zich heen. Zeker na het overlijden van Van Deutekom, zag Verheijen. ‘Sindsdien heeft ze ook meer waardering gekregen voor de successen.’

Kramer is serieus, zegt Kjeld Nuis, die zes jaar zijn ploeggenoot was bij Jumbo-Visma en de afgelopen twee jaar bij Reggeborgh met Wüst optrok. In Beijing vierden ze samen hun titel op de olympische 1.500 meter. ‘Ireen is wat meer in voor een lolletje. Sven ging nooit mee naar een feestje of zo. Ireen kan soms wel even niet-sporter zijn.’

Hun vakanties weerspiegelen nog een verschil, denkt coach Kuiper. ‘Ireen gaat met vriendinnen op wintersport, gewoon tussen andere mensen. Sven kiest eerder voor een resort.’ Iets meer afgescheiden van de rest. ‘Sven is sociaal en zeer loyaal naar zijn vrienden, maar heeft meer last van de buitenwereld. Dat was vroeger al zo. Als hij ergens binnen kwam, stootten mensen elkaar meteen aan.’ Hij houdt daar niet van.

‘Brommeren’

Niet dat Kramer niet van gezelschap geniet, integendeel. Als er een wielrentraining op het programma staat verzamelen de schaatsers en regionale wielrenners vaak bij hem thuis, voor een kop koffie en een kletspraatje vooraf, weet coach Kolder. En daarna met de groep ‘brommeren’, hard door Friesland fietsen. ‘Ook Ireen sloot soms aan. Dat vond iedereen mooi. Dat er mannen vanaf vlogen en zij bij kon blijven.’

Kramer en Wüst zijn zich bewust van hun prominente positie in de schaatsgeschiedenis, al vinden ze het soms wat ongemakkelijk. ‘Hoe is het om Ard en Keessie 2.0 te zijn’, vroeg Nuis afgelopen grappend aan Wüst. ‘Ze moest er keihard om lachen. Ze voelt dat niet zo.’ Toch zit er wat in. Ard Schenk en Kees Verkerk stonden symbool voor de Nederlandse schaatssuccessen eind jaren ‘60 en begin jaren ‘70. En dat zijn Kramer en Wüst voor de afgelopen 15 jaar.

Maalderink: ‘Ik heb ze altijd als een duo gezien. Ook toen ze niet meer in dezelfde ploeg zaten. Ze zijn minstens even groot. En het past ook mooi in deze tijd dat het dit keer een man en vrouw zijn.’

Volgens Nuis is Wüst groter. ‘In geen opzicht kan Sven aan haar tippen. Als zij al haar olympische medailles om de nek hangt is haar hele voorkant bedekt. Bij Kramer niet.’

Dat het toch Kramer is die de meeste aandacht opeist is een man-vrouwkwestie, denkt Nuis. ‘Ireen heeft nog geluk dat ze schaatser is. Was ze voetballer geweest, dan had iedereen Sven Kramer gekend en niemand Ireen Wüst. Maar zelfs in het schaatsen word je als vrouw minder gewaardeerd.’

De betekenis van Wüst en Kramer is niet te onderschatten, denkt Kuiper. Met een hele generatie schaatsers in hun kielzog groeide het langebaanschaatsen uit tot dé Nederlandse medaillemachine bij de Winterspelen. En hun commerciële waarde hield sponsoren geïnteresseerd. Ook Maalderink ziet dat. ‘Ik weet niet of ze het schaatsen in de lift hebben gekregen, maar ze hebben het zeker op de kaart gehouden. Buitencategorie waren ze.’