Goed, het zou beter zijn om bestrijders van de pandemie van de afgelopen twee jaar toe te juichen in een sporthal vol mensen. Dat er langzaam zo’n banier uitrolt met alle namen van door zorgverleners gezalfde zielen en geredde zieken. Ook gepast is een eerbetoon in een vol stadion aan vrouwen die in de loop van een mitrailleur keken en soldaten vriendelijk doch dwingend vroegen terug te keren naar hun bezorgde moeders.

Zo simpel zit het leven alleen niet in elkaar. Als held van de natie geldt vaak de uit de anonimiteit gestapte beheerser van een kunstje, of dat nu een sport is, het zingen van een lied of de feilloze beheersing van handig aan elkaar geritste grappen. Als we dan toch sporters tot helden maken, mogen Ireen Wüst en Sven Kramer zich daartoe wel rekenen, met hun zeeën vol medailles.

Ze kregen een stijlvol afscheid, zaterdag in Thialf. Onnederlands mooi zou je willen zeggen, al waren de artiesten met hun loftuitingen juist zo Nederlands als stamppot, en ging uitgerekend bij de gedragen toespraak van bondscoach Louis van Gaal het geluid stuk. Maar verder: hulde.

Je zag ze blazen van emotie, de schaatsers die aan hun voornaam genoeg hebben. Ireen en Sven. Sven en Ireen. Bolle wangen van spanning, opluchting en ontroering. Ze pinkten tranen weg. Ach, de vader en moeder van Ireen Wüst stonden, schouder aan schouder, zo trots te wezen als zelden te zien is in het openbaar. De dijen van hun dochter, waarmee ze de concurrentie bijna twee decennia vermorzelde, barstten haast uit het nauwe type vrijetijdsbroek, zo fit als ze nog is, kort na haar vijfde Olympische Spelen met goud. Ja, ook de koning en zijn oudste dochter hadden plezier, met oranje konen van opwinding, bovenin het ijspaleis van Heerenveen.

Het was veel, zeker. Een eindeloos banier met prijzen, toespraken en onderscheidingen. Het onvermijdelijke rondje op de schaats, zwierend bijna als een duo op kunstschaatsen. Hun identieke dankbetuiging, de volgende dag, niet zelf geschreven maar bedacht in de koker van hun management, in de door en door commerciële sport.

Vermoedelijk vonden ze het zelf toch het mooist dat ze een eigen bocht kregen in Thialf. Wat past een schaatser beter dan een eigen bocht? Tot in lengte der dagen zullen ze genoemd worden, bij talloze wedstrijden in Thialf. Zag je dat: die verkeerde wissel in de Sven Kramer Bocht? Over vijftig jaar zal de jeugd aan hun ouders vragen wie dat waren, de Sven en Ireen van die bochten in Heerenveen, want zelfs helden keren eens terug in de anonimiteit.

Helemaal op het eind, toen het wel voldoende was na bijna een uur heldenverering, spraken de twee kort tot hun publiek. Twee zinnetjes maakten een pikstart naar de eeuwigheid. Ireen zei dat ze het zo weer zou overdoen. Sven benadrukte, met verwijzing naar de actualiteit, hoe blij hij is dat hij altijd heeft kunnen schaatsen in vrijheid, in een democratie. In kort bestek waren daarmee op deze bijzondere middag twee grondbeginselen van gezonde sport samengevat: vrijwillig, in vrijheid.