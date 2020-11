IOC: vaccinatie tegen covid-19 voor Spelen is niet verplicht maar getuigt van respect

Voorzitter van het IOC, Thomas Bach, in het olympisch stadion in Tokio. Beeld AP

De voorzitter van het IOC, Thomas Bach, benadrukte dinsdag in Tokio dat een injectie tegen het covid19-virus geen verplichting kan zijn, ‘dat zou te ver gaan’, aldus de Duitser. Hij noemde een inenting voor de entree tot Japan ‘een vrije keuze’, maar benadrukte wel dat het van ‘respect’ zou getuigen voor andere deelnemers en het gastland in het bijzonder.

Bach, voor het eerst sinds begin dit jaar terug in Tokio, wees eerder al bij een stilgehouden bijeenkomst met honderd atletenvertegenwoordigers op ‘verantwoordelijkheid’. In Tokio, op een persmeeting: ‘We zullen onze sportmensen aanmoedigen dat waar mogelijk zij zich zullen laten vaccineren, omdat het beter is voor hun eigen gezondheid, maar ook omdat het een bewijs is van hun solidariteit met collega-atleten en het gastland.’

Achtergrond van de bede van Bach is dat niet alle olympische atleten, elfduizend in getal, zomaar het vaccin zullen nemen. Sommigen achten hun persoonlijke vrijheid aangetast, anderen vinden dat de vaccins door haast minder betrouwbaar zijn en weer anderen vrezen ziek te worden, waarmee hun olympische topvorm zou worden aangetast.

Bijdragen in de kosten

Het IOC, leunend op een eigen vermogen van enkele miljarden, zal bijdragen in de kosten van de vaccinatie. Het zal de benodigde doses centraal aanschaffen, zonder de eerste kandidaten voor de verstrekking, het gezondheidszorgpersoneel en andere vitale beroepen, voorbij te steken. Aldus de belofte van Bach.

Tot voor kort was het verhaal dat de 21-editie van de in 2020 uitgestelde Spelen ook zonder vaccin zou dienen plaats te hebben. Het vaccin was geen wondermiddel, aldus Bach. Maar nadat binnen een week tijd vaccins van de farmaceuten Pfizer en Moderna waren gepresenteerd, met werkingen van 90 tot 94 procent, is het doorgaan van de Olympische Spelen veel sterker verbonden met de introductie en werking van deze nieuwe medicijnen.

Tot nu toe was het vaccin gereedschap nummer 5 in de kist met oplossingen van het IOC en de Japanse organisatie. Beperking van reisgedrag,anderhalve meter afstand houden, beschermende kleding plus handen ontsmetten en ‘testen & traceren’ waren de voornaamste. Die lijken in rap tempo voorbij gestreefd door de beschikbaarheid van het vaccin.

Bach sloeg een opgewekte toon aan bij zijn bezoek aan Japan, per privéjet om besmetting te voorkomen. Hij ventileert optimisme. De Europese sportchef moet een fors deel van de Japanse bevolking overtuigen dat de Olympische Spelen in 2021 gewoon kunnen doorgaan. Meer dan de helft van Japan, zo blijkt uit peilingen, is tegen de entree van zeker honderdduizend mensen uit andere landen voor de Olympische en Paralympische Spelen.

Gewone fans welkom

De data van die mega-evenementen zijn 23 juli tot 8 augustus (Olympische Spelen) en 24 augustus tot 5 september (Paralympische Spelen). Het IOC huldigt de opvatting dat naast alle professionele bezoekers, vooral media en sponsors, ook gewone fans uit andere landen welkom zijn, ‘in redelijke aantallen’, aldus de voorzitter.

Japan heeft het coronavirus goed onder controle. Op 126 miljoen inwoners zijn er tot nu toe 1.900 besmettingen met dodelijke afloop genoteerd. Het Aziatische land kent een cultuur van mondkapjes dragen en nooit praten dan wel schreeuwen in het publieke terrein.

De visite van Bach aan de nieuwe premier van Japan, Yoshihide Suga, was een oefening in vertrouwen. Suga heeft Shinzo Abe afgelost. Die haalde in 2013 de Spelen naar Japan, waarbij niet voor het eerst, alle budgetten werden overschreden.