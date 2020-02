IOC-lid Pound: twee maanden voor de Spelen moet Tokio corona-veilig zijn

In Japan gaan scholen dicht, worden voor twee weken alle sportieve en culturele evenementen afgelast en ligt de voetbalcompetitie in de J-League stil. Beeld AFP

Thomas Bach, de voorzitter van het IOC, het Internationaal Olympisch Comité, verklaarde deze week tegenover Japanse media alle vertrouwen te hebben dat het deze zomer ‘gaat lukken’. ‘Voorlopig ga ik ervan uit dat we straks in Tokio een fantastisch evenement zullen beleven.’

De Japanse organisatiechef Toshiro Muto wilde het niet eens hebben over de mogelijkheid dat het virus het doorgaan van het olympische en paralympische evenement zou verhinderen. Zijn organisatiecomité zou daar in het geheel niet mee bezig zijn.

De Olympische Spelen, een zeventiendaags evenement, vangen aan op 24 juli. De Paralympische Spelen in Tokio staan voor twaalf dagen na 25 augustus genoteerd. Het budget wordt geschat tussen 12- en 23 miljard euro.

Bach, sinds 2013 de IOC-chef, ­reageerde mogelijk op woorden van zijn seniorlid, de Canadees Dick Pound. Die zit sinds 1978 in het IOC en staat bekend om zijn uitgespraken.

Pound bracht een termijn aan, waarin volgens hem de beslissing over het al dan niet doorgaan van de Spelen zal moeten worden genomen. Drie, ten minste twee maanden voor 24 juli moet beslist worden over het lot van de Tokio-Spelen.

Tegen het Amerikaanse persbureau AP zei Pound: ‘Rond die tijd zullen de mensen zeggen: is de zaak voldoende onder controle om naar Tokio te gaan? Of niet?’

Voorbereidingen

Want twee maanden voordat de Spelen beginnen moeten de directe voorbereidingen aanvangen, weet de ervaren bestuurder. Hij was kandidaat-voorzitter in 2001 toen de Belg Jacques Rogge werd gekozen. Vanaf dat moment wordt de veiligheidszone opgetuigd, gaat het olympisch dorp open en worden de studio’s voor de vele tv-zenders gebouwd. Dan is er geen weg terug meer.

Als de Spelen niet doorgaan op de originele datum, aldus de stellige Pound, dan kunnen zij beter in hun geheel gecanceld worden. Doorschuiven naar een later moment of een ander jaar past niet in de tv-schema’s en sportkalenders. Op meerdere plaatsen een van de 28 olympische sportonderdelen afwerken is volgens het Canadees ook geen optie.

Tussen al die woorden door werd deze week het ene na het andere sportevenement in Azië afgelast. Zo vielen de WK shorttrack en de WK tafeltennis (teams) in respectievelijk Zuid-Korea en China voorlopig van de kalender. Tafeltennis gaat zeker naar eind juni. Voor de gedupeerde shorttrackers is het een kwestie van afwachten.

In Japan gaan scholen dicht, worden voor twee weken alle sportieve en culturele evenementen afgelast en ligt de voetbalcompetitie in de J-League stil. Over de doorgang van de toortsloop met het olympische vuur wordt gedelibereerd. De tocht die massa’s mensen op de been breng, start op 26 maart, gaat door 859 steden en duurt 121 dagen. Inkorting wordt verwacht.