IOC-chef Bach blijft twijfels over doorgaan van de Spelen weerleggen

Thomas Bach, voorzitter IOC, tijdens een vergadering over de Olympische spelen van 2021. Beeld REUTERS

Bach gaf woensdag, na een bestuursvergadering, een uur uitleg over de situatie. Hij bleef hameren op de volgens hem steeds betere omstandigheden om in de zomer, met een dovend virus, een kist vol ‘gereedschap’ en de beschikbaarheid van een vaccin de Spelen te houden. De Duitser weigerde in te gaan op twijfels over het doorgaan, zoals die vorige week na een publicatie in The Times opdoken.

Hij zei nadien met alle 206 nationale olympische comités te hebben gesproken, als ook met de betrokken internationale sportfederaties en met de Japanse regering. Hij had hun gezegd dat er geen Plan B was. Er is wat Bach betreft maar één doel: ‘De droom van elke olympische atleet mogelijk maken.’ Over verschuiven naar 2032: ‘Moet je tegen een atleet gaan vertellen die in 2021 zijn top kent.’

Speculaties over wel of geen Spelen ‘doen de atleten pijn’, aldus Bach die zei maar één ding te willen: ‘Veilige Olympische Spelen organiseren.’

Andere gedaante

Daags tevoren had zijn woordvoerder, Lucia Montanarella, betoogd dat de Spelen zullen plaats hebben, maar dat het ‘in een andere gedaante’ zal zijn dan de wereld gewend is. De extravaganza zal er niet zijn. Er zijn tal van beperkingen, waarbij de grootste beslissing nog genomen moet worden: met of zonder publiek. Lege stadions kosten een kleine miljard euro aan ticketopbrengst, maar de economische schade voor Japan is becijferd op 19 miljard.

Montanarella vertelde van de vele onzekerheden in de organisatie van de in 2020 uitgestelde Spelen. De operatie is daarom ‘kristallen bol’ genoemd. Het huidige scenario is er een die gericht is op een megabubbel. Vaccineren als redding wees de Italiaanse zegsvrouw af. ‘We hebben een beslissing genomen. Het vaccin kom niet in plaats van onze huidige bubbel-planning.’

Veel van de te voeren strategie zal volgende week duidelijk worden, als het IOC de eerste versie van het draaiboek zal publiceren. Het is ‘werk in uitvoering’, aldus Bach. Elke dag, elke week kunnen er aanpassingen gemaakt worden. Maar het slagen van de bubbel bij het WK handbal in Egypte, ‘32 landenteams, drieduizend mensen’, noemde hij als succesvolle voorbode van de beoogde aanpak te Tokio. ‘We zullen bovendien de aantallen atleten en begeleiders kunnen beperken, omdat zij pas vijf dagen voor hun wedstrijd in het olympisch dorp arriveren en na hun wedstrijd weer snel zullen afreizen.’

Of het houden van de Spelen onder de huidige, wereldwijd aanzwellende corona-golf, niet onverantwoord was, zo werd de IOC-baas voorgelegd. ‘Als wij dat zouden vinden, dat het onverantwoord en onveilig zou zijn, deden we dit niet.’ Met een uithaal: ‘Wij bestaan om de Olympische Spelen te organiseren. Niet om ze te cancelen.’