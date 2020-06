IOC bang voor atleten met geheven vuisten op het podium in Tokio

De Amerikaanse footballspeler Colin Kaepernic knielt tijdens het Amerikaanse volkslied. Beeld AP

Het IOC vreest protesten op het erepodium van de Spelen van volgend jaar, te Tokio. De sporters zullen daar vooralsnog als vanouds met een demonstratieverbod te maken hebben. Daartoe benadrukte het IOC woensdag nog eens het bestaan van regel 50 uit het eigen handvest. Daarin staat dat politiek en religieus bedoelde gebaren evenals raciale propaganda niet worden getolereerd.

De dagen van de geheven vuist in zwarte handschoen van de Amerikaanse 200 meter-hardlopers Tommie Smith en John Carlos uit Mexico 1968 liggen nog altijd gevoelig in olympische kringen. Het was de Black Power-groet.

Ruimte voor protesten

De sport van dit moment vraagt, naar aanleiding van de dood van de Amerikaan George Floyd, om ruimte voor protesten tegen het racisme. Het IOC geeft die opdracht aan de eigen atletencommissie. Het ondersteunt officieel het initiatief om ‘verschillende wegen te verkennen’ om de principes van het olympische handvest, gelijkheid, te steunen. Maar het gedrag mag niet tot verdeeldheid in de olympische wereld leiden.

IOC-voorzitter Thomas Bach werd woensdag gevraagd naar zijn opvatting of knielen op het erepodium, zeer in zwang naar het voorbeeld van de Amerikaanse footballspeler Colin Kaepernick, in Japan zal zijn toegestaan. Daar kwam geen direct antwoord op. Bach wilde, na een bestuursvergadering in videovorm, de scherpste vragen voor zijn en begon een resolutie van zijn IOC voor te lezen. ‘Het Internationaal Olympisch Comité veroordeelt racisme ten sterkste. Het IOC staat voor non-discriminatie als een van de pijlers van de olympische beweging’, zo sprak Bach.

Hij wees op het handvest van zijn comité dat gericht is op de verzameling van de jeugd (uit 206 landen) in vrede en zonder vooroordelen. Die samenkomst, de facto de Spelen, geschiedt zonder ‘discriminatie van welke soort dan ook, zoals die van ras, kleur, sekse, seksuele oriëntatie, taal, religie, politieke opvatting, nationale of sociale afkomst, eigendom, geboorte of wat dan ook’.

Alle atleten genieten dezelfde rechten, sprak Bach die dezelfde middag had besloten dat de Spelen van Parijs 2024 net zoveel mannen als vrouwen zullen toelaten. Honderd jaar geleden, in Antwerpen, was de verhouding nog 77 vrouwen op 2587 mannen: 1 op 34.

Bach wilde niet verklaren wat hij vond van de knielende en protestshirt tonende voetballers van dit moment die door de wereldbond Fifa niet worden bestraft. ‘Als ik nu daarover een verklaring afleg, dan is dat niet eerlijk tegenover de atleten die nu juist hun mening aan het vormen zijn.’

De IOC-voorzitter sprak van ‘non-discriminatie’ als het DNA van zijn IOC. Die term werd ook gebruikt toen de met één jaar uitgestelde Olympische Spelen van Tokio ter sprake kwamen. Daaraan mag, om kosten te besparen, veel gewijzigd worden, maar niet het verblijf van alle sporters in het olympisch dorp, ‘waar onze sporters vreedzaam samenwonen, samen eten en hun gedachten en emoties delen’, aldus Bach vanuit Lausanne.