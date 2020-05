IOC-baas Bach: het is Tokio 2021 of geen Spelen in Tokio

De Amerikaanse Phoebe Bacon houdt haar conditie op peil in een 15-meterzwembad van vrienden. Beeld Getty Images

Volgens Bach is het op dit moment onmogelijk te voorspellen of het megatoernooi met 11.000 deelnemers uit ruim 200 landen vanaf 23 juli 2021 kan plaatsvinden. Het is onduidelijk hoe de pandemie zich de komende tijd zal ontwikkelen. In belangrijke sportlanden als Amerika en Rusland verspreidt het dodelijke virus zich nog snel.

Eerder zei de Japanse premier Abe al dat het uitstel eenmalig zou zijn. In Japan zijn ruimt 17.000 besmettingen en circa 800 sterfgevallen geregistreerd. De baas van het Japanse RIVM heeft eerder gezegd dat de Spelen alleen kunnen doorgaan als er op tijd een vaccin wordt ontwikkeld. De directeur van wereldgezondheidsorganisatie WHO voorspelde vorige week dat het heel moeilijk zou worden om de Spelen te laten doorgaan.

Volgens Bach werken de Japanse organisatie en het IOC met verschillende scenario’s. Het is denkbaar dat de Spelen zonder toeschouwers worden gehouden. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid om de deelnemers voorafgaand aan de Spelen een tijd in quarantaine te laten doorbrengen. Bach wilde zich niet uitspreken over de noodzaak van een vaccin.

Het coronavirus kan niet alleen van invloed zijn op de Zomerspelen van Tokio. Zes maanden na dat evenement, in februari 2022, staan de Winterspelen van Peking al op het programma.

‘We moeten voorbereid zijn op verschillende scenario’s‘, zei Bach tegen de BBC. ‘We hebben het gezamenlijke doel om de Spelen in juli volgend jaar te houden. We kijken naar wat daarvoor nodig is. Hoe ziet de organisatie eruit? Welke gezondheidsmaatregelen zijn er nodig? Moeten sporters en andere deelnemers wellicht in quarantaine? Wat betekent dit voor het leven in het olympisch dorp? En ga zo maar door. We kijken naar al die verschillende opties en alternatieven. Als we een duidelijker beeld hebben van hoe de wereld eruit zal zien op 23 juli 2021, dan nemen we de juiste beslissing.‘

Hoewel de Spelen pas 14 maanden op de kalender staan, begint de tijd te dringen. Bijna de helft van de topsporters dient zich nog te kwalificeren. Daarvoor zijn veel wedstrijden nodig. Veel wedstrijden die aan het begin van de pandemie werden verplaatst van de lente naar de herfst, worden vanwege de onzekere situatie nu al verschoven naar volgend jaar. Dit weekeinde werd de WK zwemmen op de kortebaan bijvoorbeeld met een jaar verschoven, naar december 2021.

Volgens Bach zal het IOC nauw samenwerken met de WHO. ‘We vertrouwen op de adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie”, aldus Bach. “Met onze Japanse vrienden hebben we één ding duidelijk afgesproken: we willen de Spelen organiseren in een veilige omgeving voor iedereen. Het is nu één jaar en twee maanden weg. Niemand weet hoe de wereld er dan uitziet.’