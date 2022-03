IOC adviseert uitsluiting Russische sporters

Vladimir Poetin in 2018 toeschouwer tijdens een judotoernooi in St. Petersburg. Beeld REUTERS

Die daad beschouwt het IOC als een schending door Rusland en het medeplichtige Belarus van de ‘olympische wapenstilstand’, die tot 20 maart loopt, zeven dagen na het afsluiten van de Paralympische Winterspelen.

Het advies, dat het IOC in een verklaring zei te nemen ‘met bezwaard gemoed’, is uitzonderlijk, stelt de organisatie. Het IOC verklaart dat het normaal gesproken nimmer sporters zou straffen voor de beslissingen van de regering van hun land. Maar om ‘de integriteit van de mondiale sport te beschermen’ heeft het IOC deze uitzonderlijke stap gezet.

Wat die in de praktijk betekent voor Russische en Belarussische sporters is afhankelijk van de mate waarin internationale sportbonden het IOC-advies overnemen. Vrijdag drong het IOC er al op aan alle wedstrijden in en met Rusland en Belarus te schrappen. Daaraan gaven veel sportbonden meteen gehoor.

De Nederlandse sportkoepel NOCNSF verklaarde de oproep van het IOC om de sporters zelf te weren, te onderschrijven. Voetbalbond KNVB heeft besloten dat Nederlandse elftallen voorlopig geen wedstrijden spelen tegen Rusland en Belarus. Meest concreet is de voetbalwedstrijd van de Nederlandse vrouwen tegen Rusland die gepland staat in juli, tijdens het EK.

Ook ban in voetbal

Een van de grootste sportorganisaties ter wereld, de Wereldvoetbalbond Fifa, schorst Rusland volledig uit het internationale voetbal. De ban geldt voor alle clubteams en de vertegenwoordigende nationale elftallen.

Op 4 maart beginnen de Paralympische Winterspelen in Beijing. Dinsdag beslist het Paralympisch Comité over de deelname van Rusland aan het vierjaarlijkse evenement. Onder andere Nederland heeft erop aangedrongen Russische sporters niet te weren, maar bijvoorbeeld ceremoniële handelingen achterwege te laten.

Als een van de meest prominente slachtoffers van het weren van Russische sporters wordt Daniil Medvedev beschouwd. De tennisser is momenteel de nummer 1 van de wereldranglijst en speelt vrijwel uitsluitend in internationaal verband. Ook Russische toprenners zoals Aleksandr Vlasov en Pavel Sivakov en wielerploeg Gazprom-RusVelo zouden door de ban niet meer in actie kunnen komen. De vier Belarussen die zich hadden ingeschreven voor het WK snelwandelen deze maand, zijn waarschijnlijk niet welkom. Rusland had al aangekondigd dat hun langebaanschaatsers en shorttrackers bij WK’s deze maand zouden wegblijven.

Rusland treedt bij Olympische Spelen al niet onder eigen vlag aan, maar als neutrale deelnemer als sanctie voor het Russische staatsgesteunde dopingprogramma. Met daarbovenop het uitsluiten van wedstrijden in en tegen Rusland en het uitbannen van sporters uit het land lijkt de Russische sport louter nog een nationale aangelegenheid.