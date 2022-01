Internationals verheugen zich op aftrap van EK zaalvoetbal in eigen land

Oualid Saadouni, Mats Velseboer enJordany Martinus van het Nederlands zaalvoetbalteam tijdens de training voor het EK in Amsterdam en Groningen. Beeld ANP

Toen Mohamed Attaibi maandag de Ziggo Dome in Amsterdam binnenliep, verbouwd tot een blauwe hemel van zaalvoetbal, besefte hij hoe speciaal zijn dubbelrol is. ‘Zo, hieraan heb ik een bijdrage geleverd. En ik sta hier ook nog in trainingspak.’

Attaibi (34) werkte voor de projectorganisatie die het EK zaalvoetbal, officieel Uefa Futsal 22, naar Nederland haalde. ‘Met een collega heb ik het bid geschreven. Wij hebben helder gemaakt wat de doelstellingen zijn, dat de sport in ontwikkeling is. Ik heb mijn klantreis als voetballer beschreven, van veld naar zaal, en waar winst te halen valt.’

Met klantreis, een term uit de marketing, bedoelt hij het verloop van zijn carrière. Hij was veldvoetballer, speelde in de jeugd van Ajax, bleef net onder de top steken, proefde op zijn vijftiende van zaalvoetbal en groeide uit tot international. ‘In het veldvoetbal is het normaal dat een topper op zijn achtste begint, of nog eerder. Om als land echt mee te draaien in de top, moet je van kleins af aan getraind zijn in het zaalvoetbal. Dat heb je in Spanje, Italië, Rusland, noem maar op. Dat willen we hier ook bereiken. Door het allereerst zichtbaar te maken met dit EK en de jeugd te inspireren. We hebben de cultuur nog niet om iedereen een plek te geven in het zaalvoetbal, met aanbod op maat.’

De formele vorm van straatvoetbal

Eens noemde Attaibi zaalvoetbal de formele vorm van straatvoetbal. ‘Het lijkt er het meest op; de afmetingen van het veld. Constante actie. Veel balbezit. Creativiteit. Vijf tegen vijf.’ Als de wedstrijd niet verzandt in een overdosis tactiek, en helaas wil dat nog wel eens gebeuren met zaalvoetbal, kan het team van bondscoach Max Tjaden spectaculair voetbal laten zien. Menig speler heeft Marokkaanse wortels, onder wie ook Lahcen Bouyouzan uit Rotterdam. Begonnen op straat, later veldvoetballer bij Spartaan ‘20, vervolgens overgestapt naar de zaal. ‘Dat vond ik leuker. Het is intensiever en sneller. Ik kon meer acties maken. Op het veld krijg je soms twee keer de bal als rechtsbuiten. In de zaal kun je niet blijven staan. Het is voortdurend omschakelen, verdedigen, aanvallen. En Marokkaanse voetballers zijn vaak wat technischer dan anderen.’

Vanaf 2013 zit hij bij het nationale team en hij is trots op reeds 57 interlands. Attaibi staat al op 106. Hij speelt in het 1-1-2-1 systeem van de linkerkant, Bouyouzan vanaf rechts. Hij analyseert zichzelf: ‘Een goed schot. Tactisch wel sterk. Redelijk technisch. Verdedigend heb ik me ontwikkeld.’ Om aan te geven hoe snel en intensief het spel is: ‘We wisselen om de twee, drie, vier minuten, afhankelijk van hoe we druk zetten. Anders ben je helemaal kapot.’

Pakketbezorger

Drukke maanden krijgen voor hem de geweldige ontknoping waarvan hij droomde. Bouyouzan voetbalt bij topclub Hovocubo in Hoorn en woont in Rotterdam. Hij is ook pakketbezorger bij DHL en traint met de nationale ploeg in Zeist. ‘Ik heb lange dagen gemaakt met de kerstperiode en Sinterklaas, maar ik heb goede afspraken gemaakt met mijn werk. Op trainings- en wedstrijddagen kreeg ik minder pakketjes. Het is leuk om het allemaal te combineren.’

Hij verwacht veel van het toernooi. ‘We spelen thuis. Voorheen verloren we met dikke uitslagen van de toplanden. Ik kan niet wachten op de eerste wedstrijd. Toen we hoorden dat het EK naar Nederland kwam, kreeg ik al de kriebels in mijn buik. Ik dacht: laat de jaren maar snel gaan. Het is alleen jammer van de lege zaal. Het ging snel met de kaartverkoop. Familie, vrienden, ze zouden allemaal komen kijken, maar ze moeten voor de tv blijven door corona. Helaas. Maar we komen wel op de NOS. Dat is ook mooi.’