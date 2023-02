Internationale boksbond beschuldigt Nederlandse voorzitter van laster

Boris van der Vorst in boksschool De Voltreffer in Nieuwegein. Beeld Klaas Jan van der Weij

Steen des aanstoots is zijn opmerking dat de door Oemar Kremlev geleide wereldboksbond Afrikaanse leden met enveloppen met geld voor boksuitrustingen zou paaien. Dit om hun stemmen veilig te stellen in zijn strijd met Van der Vorst om het voorzitterschap van de bond.

Na een door het kamp-Kremlev georganiseerd congres in Afrika zijn volgens Van der Vorst ‘sommige Afrikaanse officials bij de grens tegengehouden, omdat ze te veel contant geld bij zich hadden’. ‘Zelf kreeg ik telefoontjes van Afrikaanse bondsvoorzitters die zeiden: je hebt een goed verhaal, maar wat ga je me betalen?’ Uiteindelijk kwam het niet tot een voorzittersverkiezing, omdat een meerderheid van de boksbonden tegen het houden ervan stemde.

‘Ongefundeerde aanval’

Een woordvoerder van de wereldboksbond (IBA) dicteerde een reactie op van der Vorsts ‘vage beschuldigingen en ongefundeerde aanval’ aan de nieuwssite over de olympische beweging Inside the games, die volgens The Washington Post voor 60 procent in handen is van Kremlev. ‘De IBA zal alle noodzakelijke maatregelen nemen om zijn leden, vooral de Afrikaanse, te beschermen tegen dergelijke laster. Het is heel simpel’, zegt de woordvoerder over Van der Vorst, ‘hij kan niet tegen zijn verlies en weigert zijn nederlaag eervol te erkennen.’

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft in tal van verklaringen te kennen gegeven alle vertrouwen te hebben verloren in de wereldboksbond, helemaal nadat die recentelijk Russische en Belarussische boksers onder eigen vlag en volkslied toeliet. Het IOC schrapt boksen van het olympisch programma van 2028 (Los Angeles) tenzij er een alternatieve bond is die de organisatie op zich kan nemen. Van dat alternatief, gesteund door grote, met name westerse landen, is Van der Vorst het gezicht.

Wat hem betreft staat de toekomst van de bokssport op het spel. Maar zolang het IOC niet duidelijk is over 2028, heeft Van der Vorst te maken met een bond die volgens hem geen enkel middel schuwt om hem dwars te zitten. De beschuldiging van laster past daarbij. ‘Ik pleit voor een onafhankelijk onderzoek door de ethische commissie van het IOC naar de omkoping van leden’, stelt Van der Vorst voor. ‘Maar veel belangrijker is dat we met alle landen, inclusief de Afrikaanse, de olympische toekomst van onze sport veiligstellen.’