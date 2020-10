Internationaal schaatsseizoen staat of valt bij waterdichte bubbel

Een leeg Thialf tijdens een trainingswedstrijd begin oktober. Beeld ANP

De tribunes in Thialf zullen leeg zijn als vrijdag de NK afstanden van start gaan. Toeschouwers zijn niet welkom. Heel anders was dat vorige week tijdens de Japanse kampioenschappen in Nagano. ‘Er zat flink wat publiek’, zag bondscoach Johan de Wit. ‘We hebben hier niet zoveel last van alle virusperikelen.’

Er zijn weinig coronagevallen geweest in Japan en de overheid doet er alles aan dat zo te houden. Dus zijn mondkapjes verplicht en op de ijsbaan moet iedereen bij binnenkomst de handen wassen en de temperatuur laten opnemen. Dat geldt ook in winkels en restaurants. De Wit: ‘En in hotels eten we altijd afgezonderd van anderen. We dragen handschoenen, hebben een eigen dienblad en zitten alleen aan tafel.’

Ook in Canada grijpt corona minder heftig om zich heen dan in Nederland. Toch zijn de regels voor de schaatsers daar strenger dan hier. Zo laat bondscoach Bart Schouten zijn pupillen met mondkapjes op trainen. En races? Die zijn door de overheid niet toegestaan. ‘Zelfs geen zaterdagochtendtrainingswedstrijd.’

Het trainen is op zich al lastig zat, zeker nadat ijsmachines van de Olympic Oval in september de geest gaven. Sindsdien ligt er geen ijs meer op de 400-meterbaan. De verwachting is dt het defect pas in januari zal zijn verholpen. ‘Dat is moeilijk voor iedereen maar vooral voor de schaatsers. Die willen schaatsen en wedstrijden rijden.’

‘Deze situatie vraagt om creativiteit. We moeten omdenken’, zegt Schouten. Dus zoekt hij vaker de shorttrackbaan op en wordt op de betonnen vloer van de ijsbaan geskeelerd. En de ploeg gaat op trainingskamp naar Fort Saint John, waar de enige andere overdekte ijsbaan van het land ligt.

Het is allemaal onder voorbehoud, want nu de besmettingen ook in Canada toenemen dreigt een lockdown zoals in het voorjaar. In de provincie Quebec is het al zo ver en er zijn geen uitzonderingen voor topsporters. Sprinter Laurent Dubreuil, die in tegenstelling tot de meeste leden van de nationale ploeg niet in Calgary woont, is nu veroordeeld tot een trainingsregime in zijn huis.

Starttraining op in Heerenveen. Beeld ANP

In Noorwegen beleefde bondscoach Bjarne Rykkje een vrij normale voorbereiding. Met de coronamaatregelen viel goed te leven ‘We houden voldoende afstand en gebruiken mondkapjes waar nodig, maar op het ijs zijn er niet veel beperkingen.’

Anders dan in Nederland, waar er alleen in Thialf mag worden geschaatst, zijn in Noorwegen de andere ijsbanen ook open. En dus kon Rykkje met zijn ploeg in Stavanger trainen en rijden ze ook dit weekeinde hun nationale afstandskampioenschappen in Hamar. Zelfs met wat publiek, al is het niet veel. Rykkje: ‘Er mag één toeschouwer per deelnemer naar binnen.’

De impact van de pandemie is niet zo groot in zijn omgeving, merkt Rykkje. ‘We hebben maar een beperkt aantal besmettingen. Misschien omdat ze hier in Noorwegen verder uit elkaar wonen en sowieso wat minder sociale interacties hebben dan in Nederland.’

De Internationale Schaatsunie (ISU) schrapte de wereldbekerwedstrijden in november en december. De drie bondscoaches houden hoop dat er later deze winter toch weer internationale races zullen zijn. Rykkje: ‘Als er iets is, zullen we er alles aan doen om aan de start te staan.’

Een van de opties is een internationale schaatsbubbel in januari met drie wedstrijden in Heerenveen, een plan dat de KNSB en evenementenbureau House of Sport uitwerken. Op zich een goed idee, vindt Schouten. ‘Maar dan moet het wel echt honderd procent gesloten zijn. Tot de chauffeurs van de pendelbusjes tussen hotel en ijsbaan aan toe. Als het geen honderd procent is, dan is geen enkel land bereid is om naar Nederland te komen.’

Op dit moment bestaat er rond Thialf nog geen bubbel, constateert De Wit. In de week voor de NK werd sprintster Michelle de Jong positief op covid-19 getest. Eerder bleek haar ploeggenoot Kjeld Nuis in Inzell ook al besmet. ‘En er waren daar ook gevallen bij de Duitsers en de Polen. Dat verontrust ons wel.’

Het is geen uitgemaakte zaak dat Japanners naar een Nederlandse schaatsbubbel zullen afreizen. ‘Wij zouden maar wat graag komen. We zijn verschrikkelijk goed bezig en willen dat graag laten zien, maar op dit moment kunnen we niet.’ De Japanse schaatsbond staat buitenlandse reizen niet toe, ook omdat er geen arts mee kan reizen. De bondsartsen werken allemaal in ziekenhuizen en die mogen met het oog op de pandemie het land niet uit.

Met een mengeling van verwondering en vrees kijken de Japanners naar de ontwikkelingen in het Westen. ‘Ze zijn doodsbenauwd om naar het buitenland te gaan.’ Dat is niet zo gek, vindt De Wit. ‘Als je hier zit en je leest wat in Europa gebeurt. Jeetje.’

Een laatste kans op een internationaal treffen deze winter bieden de WK afstanden, die eind februari op de nieuwe olympische baan in Beijing gepland staan. Schouten: ‘In China lijkt het nu mee te vallen wat coronacijfers betreft. Wellicht dat daar eerst een wereldbekerwedstrijd en dan de WK afstanden georganiseerd kunnen worden.’ Maar ook daar moet een waterdichte bubbel gegarandeerd worden, vindt hij. ‘Ik hoop dat de ISU dat met China kan regelen.’