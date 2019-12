Interim-coach Faber verkondigt nieuwe lente bij PSV

Ernest Faber: ‘Je leidt geen topteam met zachte hand.’ Beeld ANP Sport

Ernest Faber sprak van een bewuste ‘carrière switch’ toen hij het vak van hoofdtrainer verruilde voor de functie van hoofd opleidingen bij PSV. Toch keert de 48-jarige Faber tijdelijk terug in zijn oude rol, als interim-coach na het ontslag voor zijn vriend Mark van Bommel. ‘Het is geen goede reclame voor PSV’, aldus de voormalige verdediger. Al kondigde hij meteen een nieuwe lente aan. ‘Ik ga het anders doen dan Van Bommel, ik ga accenten verleggen.’

Een half jaar geleden was Faber de trotse gids op ‘voetbalcampus’ De Herdgang, zoals hij de nieuwe jeugdacademie van PSV omschreef. Evenals zijn weggestuurde voorganger is Faber een kind van de club. De foto van zijn debuut in 1992 hangt op het jeugdcomplex, als symbool van de doorstroming vanuit de jeugd die pas de laatste jaren weer zichtbaar is. ‘Ik wil de dromen van jonge talenten helpen realiseren om het eerste elftal te halen.’

De gepensioneerde trainer Leo Beenhakker vertolkte ooit de weemoed van een technisch directeur of hoofd opleiding die verpieterde achter een bureau en ‘het gras weer tussen zijn tenen’ wilde voelen. Faber spreekt van een tijdelijke oversteek naar de andere kant van trainingscomplex De Herdgang, waar het eerste team traint. Volgend jaar keert hij terug naar de jeugdacademie.

Met alle liefde

Faber, dinsdag op zijn eerste persgesprek als hoofdtrainer van PSV: ‘Het is een project van vijf jaar, ik ben nu pas in mijn tweede seizoen. Ik heb ouders en spelers mijn woord gegeven. PSV zoekt geen opvolger voor mij, de club heeft nu meer tijd om een nieuwe hoofdtrainer te vinden. Daarna ga ik met alle liefde weer aan de slag bij de opleiding. Er breken steeds meer talenten door.

‘Niets is zo mooi als jongens kant en klaar afleveren bij het eerste team. Als hoofd opleiding kan ik talenten ook voorbereiden op een situatie als deze, dat ze plotseling met een andere trainer verder moeten. Op de academie leren ze wat topsport inhoudt, bouwen ze weerstand op. Je kunt spelers nog echt vormen, als trainer ben je afhankelijk van factoren waarop je geen invloed hebt.’

Juist vanwege zijn veelzijdige achtergrond kwam de directie van PSV snel uit bij Faber, nadat het vonnis over Van Bommel was geveld. Al in 2012 hielp hij zijn club uit de brand, nadat Fred Rutten aan de kant was gezet. In 2014 fungeerde Faber eveneens als interim-trainer, toen bij hoofdcoach Phillip Cocu een tumor uit zijn rug werd verwijderd.

Boudewijn Zenden sluit deze week aan bij de nieuwe staf rond Faber en bepaalt daarna of hij aanblijft. Naast keeperstrainer Ruud Hesp is ook oud-prof Adil Ramzi aangesteld. Ruud van Nistelrooij vervolgt zijn eigen traject bij PSV, de voormalige topspits is voor het EK in 2020 aangesteld als assistent van bondscoach Ronald Koeman.

Brandjes blussen

Faber is het gewend om brandjes te blussen en heeft geen klankbord nodig, zoals Bert van Marwijk dat bij PSV was voor zijn schoonzoon Mark van Bommel. ‘Ik neem het voor de vierde keer over van een trainer, er is geen betere cursus dan het mee te maken. Ik weet ook hoe het voelt wanneer het tegenzit als hoofdtrainer, je vecht met je staf voor betere resultaten en het lukt niet. Je wordt soms gek van jezelf, achteraf is het de meest leerzame periode voor me geweest.’

Faber is nu eenmaal ‘een ander mens dan Van Bommel en dus een andere trainer’. Van Bommel maakte zich niet bij iedereen geliefd met zijn confronterende stijl van leidinggeven, ook als speler hanteerde hij geregeld het conflictmodel. Faber is meer de man van de harmonie, al botste hij als trainer van FC Groningen met de eigenzinnige aanvaller Mahi en technisch manager Ron Jans.

‘Mark zegt wat hij denkt en dat doe ik ook. Ik benadruk niet de familiesfeer bij PSV, we bedrijven topsport. Je leidt geen topteam met zachte hand. Ik heb dezelfde intentie als Van Bommel, al brengen we de boodschap wellicht verschillend over.’

Heldere opdracht

Zijn opdracht is helder. ‘De komende twee wedstrijden tegen GVVV en PEC Zwolle winnen. We moeten nu laten zien dat we één team zijn, waarin iedereen elkaar steunt. Daarna maken we de balans op en formuleren tijdens het trainingskamp in Qatar onze doelstelling voor de tweede helft van het seizoen.’

Faber start woensdag in het bekerduel met GVVV niet met elf andere spelers, zoals Van Bommel vorig jaar. Prompt werd PSV uitgeschakeld door RKC, dat toen nog in de eerste divisie speelde. Het was de klassieke beginnersfout van een jonge coach, voor PSV is het bekertoernooi nu een reddingsboei in een nagenoeg verloren seizoen.

De uitwedstrijd tegen GVVV, de nummer 9 van de tweede divisie, mag simpelweg niet worden verloren. Faber: ‘De KNVB-beker is de enige prijs die we nog kunnen winnen. Die nemen we dus uiterst serieus.’