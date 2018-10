Inter Milaan krabbelt op na droogte van zes jaar

De rijke geschiedenis zat Inter Milaan lang in de weg. Maar beetje bij beetje krijgt de tegenstander van PSV in de Champions League met een moderner beleid voet aan de grond.

De Italiaanse buitenspeler Matteo Politano viert samen met de Nederlandse verdediger Stefan de Vrij zijn tweede goal van de wedstrijd tegen Cagliari. Foto AP Photo

Voor Inter Milaan, woensdagavond de tegenstander van PSV in Eindhoven, is het lange lijden voorbij. In 2010 won de Italiaanse topclub de Champions League, de landstitel, de Italiaanse beker, Super Cup en het WK voor clubs. Daarna verdwenen de Nerazzurri (zwartblauwen) jarenlang uit de voetbalelite, om er pas dit seizoen in terug te keren.

Het eerste groepsduel in de Champions League werd gewonnen van het favoriete Tottenham Hotspur na een machtige eindsprint (2-1), tekenend voor het onversaagbare karakter van de club. De stugge, conservatieve aard is tegelijkertijd de grootste vijand. Inter blijft in de kern een nostalgische, traditionele vereniging, die het liefst voor eeuwig met de hele familie in ouderlijk huis San Siro wil blijven wonen. Het huidige topvoetbal vraagt om verzakelijking.

Piepklein voorbeeld van het familiaire karakter: de Italiaanse Amsterdammer Michele Santoni zit woensdag op initiatief van Inter op de tribune van het Philips stadion en mag nog iemand meenemen ook, terwijl hij twee jaar geleden slechts vier maanden als videoanalist in dienst was van de club.

Santoni werd naar Inter gehaald door coach Frank de Boer in de voorbereiding op het seizoen 2016-2017. In november 2016 volgde het ontslag van de volledige staf na een beroerde start, terwijl er grof was geïnvesteerd. Santoni mocht bij Inter blijven meekijken om zijn Coach Betaald Voetbal-diploma te halen.

Chaos

Inmiddels is Santoni hoofdtrainer van Almere City. Hij zag in zijn korte Milanese periode veel chaos om zich heen. ‘Toch hadden we het goed naar onze zin. Het is een warme club.’

Liefde leidde het verval in na het gouden jaar 2010. Voorzitter Moratti, pure Inter-adel, deed te laat afstand van spelers als Eto’o, Lucio, Sneijder, Samuel en Cambiasso, die onder leiding van coach Mourinho het Bayern München van Louis van Gaal hadden verslagen in de Champions League-finale. Toen Mourinho bij Real Madrid had getekend, verzuimde Moratti door te selecteren. Hij hield te veel van zijn oude, gouden jongens. Liever gooide hij trainer na trainer eruit, hoe groot hun faam ook was.

Inter ontbrak door alle instabiliteit zes jaar op het hoogste Europese clubpodium. Het was een periode van zoeken naar nieuwe inkomstenbronnen en tegelijkertijd vertrouwde tradities niet kunnen loslaten. Meer Italiaanse topclubs hadden er last van. De verouderde stadions en vastgewrikte clubstructuren stootten superinvesteerders af.

Alleen Juventus, altijd al zakelijker ingesteld dan de rest, pakte door met een door de gemeente Turijn gesponsord nieuw stadion en moderne visie. Langzaam volgen andere mastodonten. Eerst AS Roma en Napoli, nu voorzichtig Inter en in de toekomst wellicht AC Milan.

Probleem voor de Milanese grootmachten blijft dat er geen duidelijke baas is. Bij Inter verkocht Moratti het merendeel van zijn aandelen aan de Indonesische zakenman Thohir. Moratti werd erevoorzitter, zijn vrouw staat in het organigram als directieadviseur. Thohir hanteert de voorzittershamer, maar de Chinese retailgigant Suning heeft de meeste aandelen.

Het directieteam is als een lapjesdeken met vijf Chinezen, twee Indonesiërs en twee Italianen. De Argentijnse oud-speler Zanetti is vicevoorzitter. Santoni: ‘Nederland is structuur, structuur, structuur. Italië is meer gevoel. Azië is weer heel anders.’

Geld is er genoeg, maar de spilzucht op de transfermarkt (de laatste vier jaar werd zo’n 440 miljoen aan spelers uitgegeven) is wat geluwd door de Financial Fairplay-regels, die toezien op een juiste balans tussen structurele inkomsten en uitgaven.

Ervaren as

De ervaren coach Spalletti krijgt zowaar de ruimte om te bouwen aan een veelzijdige ploeg met een ervaren as. Voor topkeeper Handanovic staan de Nederlandse international De Vrij en Braziliaans international Miranda, op het middenveld heeft de Belgische cultheld Nainggolan een vrije rol en voorin is de extravagante Argentijnse aanvoerder Icardi de blikvanger, met aan de zijkant nog de Kroaat Perišić, die uitblonk op het WK.



Inter hengelde na dat eindtoernooi vergeefs naar de Kroatische aanvoerder en Real Madrid-vedette Modrić, recent uitgeroepen tot beste speler van de wereld. Een typische Inter-stunt was dat geweest. In het verleden werden onder meer Bergkamp en Ronaldo aangetrokken, maar in San Siro kwamen ze amper tot bloei.



Santoni: ‘Inter probeert altijd grote namen te kopen. Dan moet de trainer maar zo snel mogelijk uitzoeken hoe deze kunnen renderen en anders is het exit. Juventus denkt daar beter over na. Dit Inter heeft ongelooflijk veel kwaliteit, maar heeft op sommige posities en in de afstemming soms problemen. PSV is zeker niet kansloos.’