Inter met één been in finale Champions League na 0-2 winst in Milanese derby

Henrikh Mkhitaryan schiet de 2-0 binnen, AC Milan-spelers Theo Hernández (roze haar) en Simon Kjær kijken toe. Beeld REUTERS

De eindstand stond door toedoen van Edin Džeko en Henrikh Mkhitaryan al na 11 minuten op het scorebord. Even later kreeg Inter ook nog een penalty, maar op advies van de VAR draaide scheidsrechter Jesús Gil Manzano die beslissing terug. AC Milan zette daar bar weinig tegenover; het eerste schot op het doel van Inter-keeper André Onana kwam pas in de 81ste minuut. Vanaf de bank keek nestor Zlatan Ibrahimović vorsend toe.

In de tweede helft kreeg Inter, waar Denzel Dumfries in de basis startte en Stefan de Vrij inviel, nog een grote kans via opnieuw Džeko, maar het lukte de Bosnische spits dit keer niet de bal voorbij Milan-keeper Mike Maignan te krijgen. Sandro Tonali kwam namens AC Milan nog dicht bij een treffer, maar zijn schot raakte de paal.

Zo lijkt Inter zich voorzichtig op te kunnen gaan maken voor de eerste Champions League-finale sinds 2010, toen de club onder leiding van José Mourinho het toernooi won. Dan moet het wel voorkomen dat het dinsdag met meer dan twee doelpunten verschil verliest in de return tegen Milan. De andere halve finale gaat tussen Real Madrid en Manchester City. In Madrid werd het dinsdagavond 1-1.