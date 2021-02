Inter bewijst met Lukaku en Martínez dat magie van het spitsenkoppel bestaansrecht heeft

Lautaro Martínez en Romelu Lukaku vieren Inters openingstreffer tegen Genoa. Beeld AP

Van Nistelrooij en Nilis. Rebrov en Shevchenko. Raúl en Ronaldo. Bergkamp en Henry. Het topvoetbal in de jaren negentig en het eerste decennium van deze eeuw kenmerkte zich door virtuoze spitsenkoppels. Een echte topclub had niet één, maar twee wereldtoppers in de punt van de aanval staan.

Deze one-two punch in de voorhoede lijkt een achterhaald fenomeen. In de topvijf van de vijf grote Europese competities speelt dit seizoen welgeteld één club in een speelsysteem met twee pure centrumspitsen. We leven in het voetbaltijdperk van de allrounder: bij de meeste teams is er hooguit ruimte voor één scorende specialist die zich niet al te veel met het gevecht rond de middenlijn bemoeit, maar voorin blijft wachten op die ene kans.

Grote uitblinkers

Het Inter van trainer Antonio Conte breekt met deze moderne voetbalconventie. Zijn ploeg speelt met twee spitsen in een 3-5-2-systeem. Sterker, spitsen Romelu Lukaku en Lautaro Martínez zijn de grote uitblinkers in de succesvolle formatie in Milaan.

Zondagmiddag is het niet lang wachten totdat het Milanese topduo toeslaat. Na welgeteld 33 seconden komt Inter op 1-0 tegen Genoa. Op aangeven van Martínez rondt Lukaku een van zijn rushes af met een hard, laag schot in de verre hoek.

Een bekend beeld voor het blauw-zwarte contingent voetbalfans in Milaan. Lukaku en Martínez scoren al twee seizoenen aan de lopende band voor Inter. De Belg (18 goals) en de Argentijn (13) zijn dit seizoen goed voor 31 van Inters 60 competitietreffers. Daarmee is het duo het op een na meest scorende koppel in de Europese topcompetities. Alleen Robert Lewandowski (28) en Thomas Müller (10) van Bayern München waren als duo goed voor nog meer goals: 38.

Ook weten Lukaku en Martínez elkaar opvallend gemakkelijk te vinden. Zowel de combinatie ‘goal Lukaku, assist Martínez’ als ‘goal Martínez, assist Lukaku’ (beiden 4 keer) staat bovenaan de ranglijst in de Serie A van afmaker-aangever bij een treffer.

Complete spitsen

In Milaan is Lukaku (27) uitgegroeid tot een wereldspits. In Italië voldoet de Belgische spits, die op zijn 16de basisspeler was bij Anderlecht, aan de torenhoge verwachtingen, die hij bij Manchester United niet wist te inlossen.

Niet langer wordt de beresterke Lukaku (1 meter 91 lang, 94 kilo zwaar) afgedaan als alleen maar een target man, als fysiek krachtig aanspeelpunt dat het aan techniek ontbreekt. Zijn specialiteit, schieten vanuit een dribbel op snelheid, is juist een hoogst technische aangelegenheid.

Ook Martínez (23), die zo’n halve kop kleiner is dan Lukaku (1.74), valt niet in een hokje te plaatsen als spits. Weliswaar zakt de Argentijn vaker in richting het middenveld, maar hij is geen typische ‘tweede spits’, die als creatieveling in de schaduw van de fysiek sterkere partner opereert.

De vinnige Martínez is juist verrassend sterk, vooral in de lucht. Sinds de komst van Lukaku naar Milaan maakte de Argentijn meer doelpunten met het hoofd (7) dan zijn boomlange aanvalspartner (6).

Met twee complete spitsen dendert Inter naar de landstitel en lijkt Italië voor het eerst in tien seizoenen een andere kampioen dan Juventus te krijgen.